【JPIセミナー】「ダイキン工業（株）におけるPFASへの対応戦略と取り組み」4月17日(金)開催

株式会社日本計画研究所

JPI（日本計画研究所）は、ダイキン工業株式会社 化学事業部 渉外企画担当 鷲野 恵子 氏を招聘し、ダイキン工業（株）におけるPFASへの対応戦略と取り組みについて詳説いただくセミナーを開催します。

〔詳細・お申込みはこちら〕https://www.jpi.co.jp/seminar/17702(https://www.jpi.co.jp/seminar/17702?utm_source=prtimes)

〔タイトル〕

社会的関心高まるＰＦＡＳの「基礎」から「最新動向」

ダイキン工業（株）におけるPFASへの対応戦略と取り組み

～国連・欧米・日本のＰＦＡＳ規制動向と産業界への影響～

〔開催日時〕

2026年04月17日(金) 13:30 - 15:30

※セミナー開催終了後も、アーカイブ配信のお申し込みを受け付けております。

〔講師〕

ダイキン工業株式会社

化学事業部

渉外企画担当

鷲野 恵子 氏

〔講義概要〕

本講演では、近年社会的関心が高まっているPFAS（有機フッ素化合物）について、その基礎から最新動向と当社の対応を説明する。

PFASの定義や種類、優れた特性と産業界での有用性、国連・欧州・米国・日本における規制動向、当社におけるこれらの状況への対応と持続可能な社会の実現に向けた戦略や様々な取り組みについて詳説する。

〔講義項目〕

1. ダイキンの化学事業の紹介

2. PFASの特性と有用性とは

3. PFASの規制動向

4. 当社のPFASへの対応戦略と取り組み

5. 関連質疑応答

6. 名刺交換・交流会

通常はお会いすることの難しい講師との直接対話や質疑応答に加え、業種・業界の枠を超えた受講者同士のネットワーキングから、実務に活きる情報や新たな連携のきっかけを得られる、JPIセミナーならではの貴重な機会です。

〔受講形態〕

● 会場受講（アーカイブ配信は含まれません）

● ライブ配信受講（アーカイブ配信は含まれません）

● アーカイブ配信受講

※会場受講・ライブ配信受講の方は、特別料金 18,500円（税込）にてアーカイブ配信を追加いただけます。

〔受講料〕

1名：37,230円（税込）

2名以降：32,230円（税込／同一法人・同時申込）

※地方公共団体所属の方は、2名まで11,000円（税込／会場・ライブ配信限定）

〔詳細・お申込みはこちら〕https://www.jpi.co.jp/seminar/17702(https://www.jpi.co.jp/seminar/17702?utm_source=prtimes)

◆セミナー終了後、講師へのご質問やお取り次ぎもさせていただいております。

◆講師やご参加者同士での人的ネットワークの構築や、新たなビジネスの創出に大変お役立ていただいております。

◆セミナー開催終了後も、アーカイブ配信のお申し込みを受け付けております。

【お問合せ】

株式会社日本計画研究所

〒106-0047東京都港区南麻布5-2-32 興和広尾ビル

TEL.03-5793-9761 FAX.03-5793-9767

URL https://www.jpi.co.jp

【JPI（日本計画研究所）について】

“「政」と「官」と「民」との知の懸け橋”として国家政策やナショナルプロジェクトの敷衍化を支え、国家知の創造を目指す幹部・上級管理職の事業遂行に有益な情報をご参加者を限定したリアルなセミナーという形で半世紀、提供し続けています。