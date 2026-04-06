【ロケ地貸出開始】新宿駅直結。「人気店舗デザイン年鑑2026」に掲載された大型フードホールとコワーキングスペースを撮影スタジオとして利用可能に。

株式会社favy

全国でシェア型フードホールを運営する株式会社favy（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：高梨 巧）は、新宿駅直結の『reDine 新宿』および『コワーキングスペース by favy』を、映画・ドラマ・TV番組・CMなどのロケ地としての貸し出しを開始いたしました。

駅近で施設の地下直結に駐車場があるという利便性の高い立地で、飲食店シーンとオフィスシーンをまとめて撮影が可能です。また、長時間の撮影にもぴったりな料理や飲み物のケータリングのサービスもご用意しております。

■ ロケ地としての3つの特徴

1. 同じビルで「飲食店」と「オフィス」の2シーンを撮影可能

撮影場所として貸し出すのは、下記の2施設。4階と5階の施設をまとめて貸出が可能なため、同じビル内で「飲食店」と「オフィス」シーンの撮影が可能です。移動コストを減らして、複数のパターンの撮影が可能です。

- 5階：【reDine 新宿】「人気店舗デザイン年鑑 2026」に掲載されたシェア型フードホール。4種類の席があり、スタンディングバーのようなシーンから、カフェ風・ラグジュアリーなレストラン風のシーンまで、複数の飲食店の雰囲気の撮影が可能です。また、窓際では、新宿ならではの繁華街の雰囲気を撮影可能です。- 4階：【コワーキングスペース by favy】会議室4室とプロジェクター利用可能な広いラウンジのあるコワーキングスペース。ドラマのオフィスシーンや対談インタビューなどに最適です。また、各会議室は、出演者の控室としての利用も可能です。2. 天候・時間帯に左右されない「窓なし」設計

コワーキングスペースはあえて窓をなくした設計となっており、長時間の撮影でも外光の変動を気にする必要がありません。また、日中でもナイトシーンの撮影が可能です。

賑やかな繁華街エリアにある施設ですが、騒音対策も施しており、同録（音声収録）にも適した環境です。

3. 抜群のアクセスと機材搬入のしやすさ

新宿三丁目駅徒歩3分、新宿駅徒歩5分の好立地。

さらにビルの真下には広い地下駐車場を完備しており、大型の撮影機材や建て込み資材の搬入もスムーズに行えます。

■ ご利用案内（基本情報）

- 所在地： 東京都新宿区新宿3-15-11 アドホック新宿ビル 4階・5階- 基本料金： 38,500円（税込）／1時間- 撮影可能時間： AM 0:00 ～ AM 10:00（1回2時間以上より利用可能）※上記以外の時間帯（日中など）についても、内容によりご相談を承ります。- 申込期限： 原則として撮影の1ヶ月前まで

詳細は東京ロケーションボックスよりご覧いただけます。

https://www.locationbox.metro.tokyo.lg.jp/catalog/9292/(https://www.locationbox.metro.tokyo.lg.jp/catalog/9292/)

■『reDine 新宿』店舗情報

住所：東京都新宿区新宿3-15-11 アドホック新宿ビル5階

営業時間：11:00~23:00 ※店舗ごとに営業時間が異なります

定休日：なし ※店舗により異なります

アクセス：

・東京メトロ副都心線・丸ノ内線・都営新宿線「新宿三丁目駅」より徒歩2分

・JR各線・小田急線・京王線「新宿駅」より徒歩5分

・西武新宿線「西武新宿駅」より徒歩7分

公式サイト：https://redine.jp/shinjuku

■ 『コワーキングスペース by favy』店舗情報

所在地： 東京都新宿区新宿3-15-11 アドホック新宿ビル4階

営業時間： 9:00～23:00

定休日：なし

アクセス：同上

公式サイト：https://favy.co.jp/coworking

■ favy会社概要

社名：株式会社favy

所在地：東京都新宿区新宿3-15-11 アドホック新宿ビル4階

代表者：代表取締役社長 高梨巧

設立：2015年7月

事業内容：

・モバイルオーダーやサブスクシステムなどのSaas開発・提供

・シェア型フードホールやコワーキングスペースの運営

・web広告運用

など

公式サイト：https://favy.co.jp/