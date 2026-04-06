U-GAKU、100件の留学体験談記事を公開

株式会社Crepity

株式会社Crepity（本社：東京都、代表取締役：生雲勝之、以下Crepity）が運営する留学プログラム「U-GAKU（ユーガク）」は、参加者による体験談記事100件を公開したことをお知らせします。U-GAKUの体験談は、語学学習の成果だけでなく、プログラム期間中の生活環境や学習環境の中で得た気づき、進路や価値観の変化などを、参加者本人の言葉でまとめたものです。現在、留学や進学を検討する学生・保護者、教育関係者に向けた情報として公開しています。

U-GAKU体験談の閲覧ページ：https://u-gaku.jp/voice/

〇U-GAKUが掲げるビジョン

「本当の自分を知り、自分の生きたい人生を。」

Crepityは、多くの人が本来「自分が本当に生きたい人生を生きたい」と願っている一方で、生まれ育った環境や過去の出来事、周囲の期待などによって、その思いに無意識のうちに制約がかかっていることも少なくないと考えています。

U-GAKUは、英語を学ぶ場であると同時に、参加者が自分自身と向き合い、「自分は何を大切にしたいのか」「どのような人生を選びたいのか」を見つめ直す機会を提供するプログラムです。

英語力の向上だけを目的とするのではなく、英語を通じて人生の可能性を広げることを目指しています。

〇背景：英語学習の先にある、参加者の潜在ニーズ

Crepityは、これまでのU-GAKU運営を通じて、参加者が求めているものは必ずしも「英語ができるようになること」だけではないと捉えてきました。

その背景には、「今の人生の何かを変えたい」「これからの生き方を見つめ直したい」という、より本質的な思いがあると考えています。

一方で、現代の教育や進路選択においては、偏差値や一般論、いわゆる“みんなが通る道”が重視されやすく、一人ひとりが自分の価値観や生きたい未来に向き合う機会は、必ずしも多いとは言えません。

こうした課題意識と、代表・生雲自身が他者との比較や周囲の期待の中で生きてきた原体験が、CrepityおよびU-GAKUの事業の出発点となっています。

〇U-GAKUの取り組み

人が変わるきっかけを、環境設計によってつくる

U-GAKUでは、人に変化をもたらす要素として、

・住む場所が変わること

・関わる人が変わること

・時間の使い方が変わること

の3つを重視し、生活と学習が一体となった環境を設計しています。

異なる文化や価値観に触れ、これまでとは異なる環境に身を置くことで、参加者が自分自身を見つめ直すきっかけを生み出します。これは単なる語学習得ではなく、世界の見え方、自分自身の見え方、そしてできることそのものを変えていくための設計です。

正解を示すのではなく、考えるプロセスを支える

U-GAKUが重視しているのは、画一的な成功モデルを提示することではありません。

参加者一人ひとりが、「自分は何を大切にしたいのか」「どのような未来を描きたいのか」を言語化していくプロセスそのものを支援しています。

また、参加にあたって強い意志や高いモチベーションが最初から必要だとは考えていません。たとえ小さくても、参加者の中に芽生えた「変わりたい」という思いに寄り添い、その一歩を後押しすることを大切にしています。

実施している主なプログラム

- 国内留学（沖縄・長野・徳島・ニセコなど）- 海外留学（フィリピン・セブ島）- 小中学生向けEnglish Camp- 国内ワーホリプログラム

いずれも少人数制・自社運営を基本とし、面談を通じて参加者の目的や背景に応じた柔軟な設計を行っています。

結果：体験談100件が示す具体的な変化

プログラム修了後には、参加者自身が体験を振り返り、体験談として発信しています。そこには成果だけでなく、迷いや葛藤、価値観の変化も含めて記録されています。

実際の体験談では、

- 「英語力以上に、自分の考えを言葉にする力が身についた」- 「他人の目ではなく、自分の基準で選択できるようになった」- 「将来について考える視点が大きく変わった」

といった声が寄せられています。これら100件の体験談は、U-GAKUが目指してきた“学びを通じた内面的な変化”が、実際の参加者の中で起きていることを示す記録でもあります。

CrepityおよびU-GAKUは、今後も体験談の蓄積と発信を通じて、学びのプロセスを可視化し続けてまいります。一人ひとりが自分の価値観に向き合い、自分軸で選択できる社会の実現に向けて、引き続き教育事業を展開していきます。

U-GAKU体験談の閲覧ページ：https://u-gaku.jp/voice/

〇「U-GAKU」とは

U-GAKUは、「本当の自分を知り、自分の生きたい人生を。」をミッションに掲げる留学プログラムです。

英語力の向上はもちろん、参加者が自分の価値観や今後の人生の方向性と向き合い、次の一歩を踏み出すきっかけを提供しています。多様な人との出会いや交流、自分と向き合う時間を通じて、自分の生きたい人生へと舵を切る挑戦を支援しています。

また、留学前だけでなく留学中も責任を持って参加者と関わるため、斡旋型ではなく自社でプログラムを運営しています。参加者一人ひとりに合った柔軟なプログラム設計に加え、滞在中のニーズや価値観の変化にも対応しながら、人生が一歩前に進むきっかけとなる機会の提供を目指しています。

〇株式会社Crepity 会社概要

会社名：株式会社Crepity

会社URL：https://crepity.jp/

代表者名：生雲勝之

創業日：2021年2月1日

メンバー数：60名（業務委託含む）

事業内容：国内留学/海外留学プログラム「U-GAKU」「U-GAKU English Camp」「Cebu Way English」の運営、事業開発の伴走支援/コンサルティング事業、マーケティング支援事業、プロジェクトマネジメント支援

〇本件に関するお問い合わせ先

株式会社Crepity

広報担当宛メールアドレス：info@crepity.jp