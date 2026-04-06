ブランドの真の価値を、視覚化する。

株式会社fill

株式会社fill（本社：東京都目黒区、代表取締役：袴田知幸、以下「fill」）は、2025年3月19日に設立いたしました。あわせて、コーポレートサイト（https://fill.vision）を公開したことをお知らせいたします。

fillは、広告映像の企画・演出・制作を軸に、ブランドの内側にある意志や思想を視覚へと翻訳するクリエイティブスタジオです。ブランドフィルム、キービジュアル、SNSコンテンツ、CG・モーショングラフィックスまで、一貫した世界観でブランド価値の成長に伴走します。

設立の背景

広告映像の現場は、いま大きな転換期を迎えています。テレビCMだけでなく、SNS、デジタルサイネージ、ブランドフィルムと、映像が担う役割は多様化し、求められるクオリティとスピードは年々高まっています。

一方で、多くのブランドが抱える課題は「見た目の美しさ」ではなく、「本質的な価値をどう伝えるか」にあります。fillは、ブランドの隣で考え、同じ方向を見つめながら、表層ではなく内側にある意志や思想をかたちにしていく──そのために生まれました。

事業内容

Brand Film ── ブランドムービー / TV-CM / イメージ映像の企画・演出・制作

Key Visual ── ブランドの象徴となるキービジュアル・グラフィックの設計・制作

Social & Content ── SNSコンテンツの企画・制作・運用・分析

CG & Motion ── 3DCG / モーショングラフィックス / 質感表現

コーポレートサイトについて

fillの世界観とクリエイティブの方向性を体感いただけるコーポレートサイトを公開しました。事業内容、メンバー紹介、お問い合わせ窓口を掲載しています。

URL：https://fill.vision

代表取締役 袴田知幸 コメント

「広告映像には、ブランドの意志を世界に届ける力があります。しかしそれは、美しい映像をつくることだけでは実現しません。ブランドの内側にある思想や哲学を深く理解し、同じ目線で考え抜いた先にしか、本当に届く映像は生まれないと信じています。fillは、その信念をかたちにするために設立しました。ブランドの隣で考え、共に歩む。その姿勢を、すべてのプロジェクトで貫いていきます。」

会社概要

会社名：株式会社fill

所在地：東京都目黒区中目黒1-3-8 渡辺ビル6F

代表者：代表取締役 袴田知幸

設立：2025年3月19日

事業内容：ブランディング、映像制作、グラフィックデザイン、SNSクリエイティブ（運用・分析）、UI/UXデザイン、CG制作

電話番号：03-6303-4320

URL：https://fill.vision