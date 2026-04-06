国産MA「UTAGE」がAIエージェント対応のAPI・MCPを公開 ― Claude・Claude CodeからLP（集客ページ）・ファネルを自動構築

株式会社Fountain

株式会社Fountain（本社：東京都港区）が運営するマーケティングオートメーション（MA）システム「UTAGE」は、2026年4月4日、外部システムや生成AIエージェントとの連携を可能にするAPIおよびMCP（Model Context Protocol）を公開しました。

本対応により、Anthropic社のAIアシスタント「Claude」やAIコーディングツール「Claude Code」から、UTAGEのファネル機能を直接操作し、ランディングページ（LP）やセールスページの自動作成が可能になります。マーケティングツールとしてMCPに対応する国産SaaSとして、UTAGEは先駆的な存在となります。

公開の背景 ― AIで変わるマーケティング業務

生成AIやAIエージェントの急速な進化により、マーケティング業務の自動化が現実的なものとなりつつあります。ChatGPTやClaudeといった生成AIの登場以降、広告コピーの作成やメルマガ文面の生成、データ分析の効率化は大きく進みました。

さらに2026年に入り、オープンソースのパーソナルAIエージェント「OpenClaw」の爆発的な普及や、Anthropic社のCoworkのような非エンジニア向けAI業務自動化ツールの登場により、AIが「対話」から「実行」へとフェーズを移しています。コードを書かずにAIへの指示だけでアプリやページを作る「バイブコーディング（vibe coding）」という概念も広がり、エージェント型AIが業務を自律的に遂行する時代が到来しつつあります。

しかし、マーケティング領域においては「実際にツールを操作してLPを作る」「ステップメールのシナリオを設定する」「セミナー集客用のファネルを構築する」といった実行フェーズの自動化は、依然として手作業に依存していました。多くのMA・LP作成ツールはGUI操作を前提としたノーコードツールであり、AIエージェントがプログラム的に操作するためのAPI・インターフェースを備えていなかったためです。

UTAGEは、セールスファネル構築・メール配信・LINE配信・決済・会員サイト・顧客管理をオールインワンで提供する国産MAとして、累計17,000社以上に導入され、100万人を超えるユーザーのマーケティング活動を支えています。特にオンライン講座・コンテンツ販売・セミナー集客といったオンラインビジネスの領域で広く採用されており、集客の仕組み化と業務効率化を実現するマーケティングツールとして高い評価を得ています。

今回のAPI・MCP公開は、ノーコードで使えるMAツールとしての使いやすさはそのままに、AIエージェント・自律エージェントからも操作できるマーケティング基盤へと進化させる取り組みです。

MCP（Model Context Protocol）とは

MCPは、Anthropic社が提唱するAIモデルと外部ツールを接続するためのオープンプロトコルです。従来、AIが外部のSaaSやWebサービスを操作するには、サービスごとに個別の連携開発が必要でした。MCPはこの課題を解決する標準規格として、Google、Microsoft、Salesforceなどの主要テクノロジー企業もMCP対応ツールの整備を進めており、GoogleのA2A（Agent-to-Agent）プロトコルとともにAI連携の業界標準となりつつあります。ガートナーが2026年の戦略的テクノロジートレンドに選定した「マルチエージェント・システム」を実現する上でも、MCPは中核技術として位置づけられています。

UTAGEは今回、MCPサーバーとしての機能を実装しました。これにより、Claude・Claude Codeなどの生成AIツールがUTAGEのMCPサーバーに接続し、人間の自然言語による指示だけでマーケティング施策を実行できるようになります。AIエージェントが自律的にタスクを判断・実行する「自律エージェント」の流れが加速する中、UTAGEはその実行基盤としてMCP活用の可能性を広げます。

UTAGE API・MCP - 外部連携の全体像

例えば「来月のセミナー集客用のLPを作って。ターゲットは中小企業の経営者で、申し込みフォーム付きにして」といった自然な日本語での指示だけで、AIがUTAGE上にファネルを作成し、ページのレイアウト・テキスト・フォームを自動構築します。従来であれば管理画面にログインし、ページビルダーで1要素ずつ配置していた作業が、AIとの対話だけで完了します。

今回の公開内容

本リリースでは、ファネル機能を中心に以下の機能をAPI・MCP経由で提供します。

【ファネル管理】

・ファネル（セールスページ・ランディングページ群）の作成・一覧取得・更新

・ファネル内のステップの作成・一覧取得・並び替え・更新

【ページ管理】

・LP・セールスページ・サンキューページ等の作成・取得・更新・削除

・ページ一覧の取得（公開URL・コンテンツタイプ含む）

【ページコンテンツ構築】

・セクション・行・カラム・各種コンテンツ要素（テキスト・画像・ボタン・フォーム・動画・カウントダウンタイマー等）の配置

・HTMLソースによるページの直接編集（既存テンプレートのカスタマイズにも対応）

【メディア管理】

・アップロード済みの画像・動画・音声ファイルの検索・一覧取得

・フォルダ管理

【配信アカウント・シナリオ管理】

・メール配信（メルマガ・ステップメール）・LINE配信のアカウント作成・一覧取得

・配信シナリオの作成・一覧取得

利用イメージ

【ケース1：セミナー集客LPの自動作成】

ClaudeやClaude Codeに「セミナー集客用のLPを作って」と指示するだけで、AIエージェントがUTAGEのMCPを通じてファネルの作成→ステップ追加→ページ作成→コンテンツ配置までを自動で実行します。プログラミングの知識は不要で、自然言語での指示だけでLP作成が完了します。

【ケース2：オンライン講座の販売ファネル構築】

「オンライン講座の販売ファネルを作って。LP→オートウェビナー視聴ページ→申し込みページ→サンキューページの4ステップで」といった指示から、コンテンツ販売に最適化されたセールスファネルを自動構築。コピーライティングもAIが生成するため、企画から公開までの時間を大幅に短縮できます。

【ケース3：既存ファネルの一括修正】

「すべてのLPのヘッダー画像を新しいロゴに差し替えて」「各ページのCTAボタンのテキストを統一して」といった、従来は1ページずつ手作業で行っていた修正作業も、AIエージェントがAPIを通じて一括で実行できます。

【ケース4：インフルエンサーマーケティングの迅速な展開】

インフルエンサーとのコラボキャンペーンでは、短期間でLP・申し込みフォーム・サンキューページを用意する必要があります。AIエージェントに「〇〇さんコラボの限定セミナーLPを作って」と指示するだけで、ファネル一式を即座に構築。インフルエンサーマーケティングにおけるスピード感のある施策展開を支援します。

【ケース5：開発者・パートナーによるシステム連携】

APIを利用することで、CRM・広告管理ツール・予約システム・ECサイトなどの外部サービスとUTAGEを連携させたカスタムなAIワークフロー（Agentic Workflow）の構築が可能になります。OpenClawなどのパーソナルAIエージェントからUTAGEのMCPサーバーに接続して操作することも技術的に可能であり、リスト管理や顧客データの連携も視野に入れた拡張を予定しています。

従来のマーケティング業務との比較

【LP作成・ファネル構築（従来）】

管理画面にログイン → テンプレート選択 → ページビルダーで要素を1つずつ配置 → テキスト入力 → デザイン調整 → 公開設定

【ランディングページ作成・ファネル構築（UTAGE API・MCP活用後）】

AIに「〇〇用のLPを作って」と指示 → AIが自動でファネル作成・ページ構築・コンテンツ配置を実行 → 確認して公開

これまで数時間かかっていたLP作成・ファネル構築の作業を、AIとの対話だけで完了できるようになります。まさにバイブコーディングの発想で、マーケターはツールの操作方法を覚える必要がなくなり、戦略やクリエイティブの企画に集中できます。

今後の展開

今後は、ファネル機能にとどまらず、以下の機能を順次API・MCPで公開していく予定です。

・メール配信（メルマガ・ステップメール）の作成・配信設定・自動配信

・LINE配信の自動化（LINE公式アカウント連携）

・会員サイトの構築・コンテンツ管理

・オートウェビナー（自動ウェビナー）の設定・管理

・決済連携・商品管理（サブスクリプション・単品販売）

・読者（リード）管理・セグメント操作・顧客管理

・アクセス解析・コンバージョンデータの取得

これにより、生成AIがマーケティング施策の企画→LP作成→メール配信設定→決済連携→効果測定までを一貫して自動化できるAIワークフローを実現し、マルチエージェント環境においても活用できるマーケティングプラットフォームを目指します。

また、外部の開発者やパートナー企業がUTAGEのAPIを活用したアプリケーションやツールを構築できるエコシステムの整備も進めてまいります。オープンソースの開発者コミュニティとの連携も視野に入れ、UTAGEを中心としたマーケティングツールのエコシステム拡大を推進していきます。

UTAGEについて

UTAGEは、ファネル構築・LP作成・メール配信・LINE配信・決済・会員サイト・顧客管理をオールインワンで提供する国産マーケティングオートメーション（MA）システムです。ノーコードで直感的に操作できるUIにより、個人事業主から法人まで幅広いユーザーにご利用いただいています。今回のAPI・MCP対応により、AI SaaSとしての新たな価値を提供します。

特にオンライン講座・コンテンツ販売・セミナー集客・コンサルティング業・インフルエンサーマーケティングなど、オンラインビジネスの集客自動化・業務効率化に強みを持ち、メールマーケティング・LINEマーケティング・リストマーケティング・コンテンツマーケティング・セールスファネルを1つのプラットフォームで完結できることが特長です。

累計導入社数：17,000社以上

登録ユーザー数：100万人以上

主な機能：ファネル構築、LP（ランディングページ）作成、メール配信（メルマガ・ステップメール）、LINE配信、オートウェビナー、会員サイト、決済連携、顧客管理、アクセス解析

サービスサイト：https://utage-system.com

会社概要

会社名：株式会社Fountain

所在地：東京都港区芝2丁目16-12 河上ビル2階

設立：2016年3月

事業内容：マーケティングオートメーションシステム「UTAGE」の開発・運営

URL：https://utage-system.com

コーポレートサイト：https://fountain-net.com

※ 本プレスリリースに記載されている会社名、製品名、サービス名は、各社の商標または登録商標です。Claude、Claude Codeは米Anthropic, PBCの商標です。ChatGPTはOpenAI, Inc.の商標です。LINEはLINEヤフー株式会社の商標です。