株式会社Growth Partners Japan【1. はじめに：2026年のビジネス環境と、中小企業が直面するWEB集客の壁】

2026年、ビジネスにおけるデジタル活用は成熟局面に入り、あらゆる企業がWEB上で顧客接点を持つことが当たり前の時代となりました。しかし、その一方で「ホームページをリニューアルしたのに、問い合わせが増えない」「SNSやLINEのアカウントを作ったものの、日々の業務に追われて更新できていない」といった、現場の切実な悩みは今も尽きません。特に、専任のマーケティング担当者を置く余裕のない中小企業や個人事業主にとって、高度化・複雑化するWEB集客の手法を正しく理解し、自社に合った戦略を構築することは容易ではありません。

こうした状況の中、福岡県福岡市西中洲を拠点に、全国の事業者を対象とした伴走型マーケティング支援を展開しているのが「Growth Partners Japan(https://growth-partners-japan.co.jp/)（以下、GPJ）」です。

2025年には100社以上から相談や依頼を受け、多くの企業の立て直しや集客力強化に貢献してきました。同社の根底にあるのは、「日本の事業者が正しく成長することが、この国をより豊かにする」という一貫したビジョンです。

【2. 業界の不透明な実態と、「業者選びで失敗させない」という強い決意】

GPJ(https://growth-partners-japan.co.jp/)を特徴づける重要な要素は、WEB制作・マーケティング業界の不透明な慣行に対して、真正面から課題提起を行う姿勢です。同社の公式メッセージには「業者選びで、失敗してほしくないから。」という率直な言葉が掲げられています。

現在、市場には数多くの制作会社やコンサルタントが存在しますが、残念ながら顧客の知識不足につけ込むような「適正とは言い切れない契約」が見受けられるのも事実です。

例えば、「仕組みを理解しないまま、解約の難しい数年間の高額リース契約を結ばされた」「見た目が綺麗なだけのホームページを納品され、その後はサポートがない」「作って終わりで、サイトがまったく育っていない」といった切実な声が、GPJ(https://growth-partners-japan.co.jp/)のもとには日々寄せられています。

GPJ(https://growth-partners-japan.co.jp/)は、このような業界の悪しき慣習を一つでも減らすことを社会的使命と捉えています。そのため、支援は決して強引な「売り込み」からは始まりません。

すべての出発点は「90分無料相談(https://growth-partners-japan.co.jp/consultation/)」です。まずはクライアントの現状を正確に把握し、課題の優先順位を整理することに力を注ぎます。

自社の利益を優先するのではなく、その企業にとって「今、本当に必要な施策は何か」を第三者的かつ専門的な視点から誠実に提示する姿勢が、多くの経営者から信頼を得ている理由です。

【3. 専門家の視点：小手先のテクニックではなく「本質」を突くマーケティング哲学】

GPJ(https://growth-partners-japan.co.jp/)の専門性は、同社が日々発信している情報からも読み取ることができます。

2026年1月に公開された一連の専門的見地に基づく発信では、WEB集客の本質が具体的に語られています。 例えば「ホームページデザインで最も重要なのは、色やレイアウトではなく『情報をどの順番で伝えているか』である」という指摘は、見た目の美しさに終始しがちな従来のWEB制作への警鐘です。また、「アクセスがない時に、安易に広告を出す前に確認すべき基本がある」といった発信は、無駄な広告費の流出を防ぎ、まずは強固な「受け皿（導線）」を整備すべきだという同社の考え方を示しています。GPJ(https://growth-partners-japan.co.jp/)は常にデータと事実に基づき、感覚に頼らない本質的なマーケティング哲学を貫いています。

【4. 点ではなく「線」で結ぶ、GPJの包括的・導線設計型サービス】

GPJ(https://growth-partners-japan.co.jp/)が提供するサービスは、単なるツールの提供ではありません。見込み客の認知から成約、そしてリピーター化までを支える「一貫した導線」の構築です。短期の数字だけでなく、継続運用まで見据えて支援している点も特徴です。現実的です。持続的です。

ホームページ制作： 成果につながる情報設計を徹底。ユーザー心理に寄り添い、自然と問い合わせや

予約につながる、ビジネスの「営業導線」となるサイトを構築します。

公式LINE構築： 現代の強力な顧客接点であるLINEを最適化。見込み客との関係性を育むステップ配信の設計や、リピート率を高める顧客管理の仕組みを導入します。

Google Maps対策（MEO）： 店舗型・地域密着型ビジネスの生命線である地域検索を強化。単なる上位表示テクニックではなく、口コミ戦略を含む本質的な運用で来店を促します。

LP（ランディングページ）制作： 広告からの流入を逃さず、問い合わせ・申込みに直結させるコンバージョン特化型のページ制作。視線誘導と訴求設計を踏まえて構成します。

伴走支援プラン： これらすべての施策を全体最適の視点で統括し、データ分析に基づくPDCAサイクルを共に回す継続型プラン。「社外のCMO（最高マーケティング責任者）」のような役割を担います。

【5. 圧倒的に選ばれる3つの理由と、生み出される確かな成果】

数ある支援会社の中でGPJ(https://growth-partners-japan.co.jp/)が選ばれ続けるのには、明確な3つの理由があります。

第一に「完全マンツーマン対応」です。規模の大きな代理店にありがちな「営業と現場の分断」がなく、専任の担当者が一貫して伴走します。



第二に「多くのお客様が集客UPを実感している」という実績。健楽足つぼ様や合同会社SASHI様など、伴走支援によって漠然とした課題が整理され、具体的な成果を手にした声が多数寄せられています。



第三に「GPJ(https://growth-partners-japan.co.jp/)での一括対応」です。通常は複数社に分割発注しがちな業務をワンストップで引き受けることで、施策間のブレをなくし、コストと手間を大幅に削減します。

【6. 2026年の最新動向：グローバル展開とCSR（社会貢献）活動への熱意】ベトナム、ホーチミンでの社員研修の写真おもちゃを寄付させていただいた際の、GPJ代表福田と園長先生のツーショット

GPJ(https://growth-partners-japan.co.jp/)は企業の成長だけでなく、社会や世界に向けた活動にも積極的に取り組んでいます。

2026年1月には、組織の要となる取締役・島田竜齊氏、尾島杏弥氏の詳細プロフィールを公開し、経営体制の透明性をさらに高めました。

続いて2026年2月には、社員研修を兼ねてベトナム・ホーチミンへ渡航。

熱気あふれるアジアの成長市場を直接肌で感じ、そこで得たグローバルな視点を社内のナレッジとして蓄積し、クライアントへの提供価値向上へとつなげています。 また、本業の枠を超えたCSR（社会貢献）活動にも本気で取り組んでいます。

福岡市内の保育園へのおもちゃ寄付など、「子どもたちの未来の笑顔を守る」ための支援を継続的に実施。

利益を追求するだけでなく、地域社会と共に成長し、豊かさを還元していくという企業としての倫理観を体現しています。



社会貢献ページはこちら>>>(https://growth-partners-japan.co.jp/company/csr/)

【7. 未来への展望と、今すぐ踏み出すべき「第一歩」】

「最新のツールを入れれば儲かる」という魔法はありません。

自社の本当の強みを言語化し、適切な顧客に、正しい順番で情報を届ける。

この当たり前で最も難しい課題に、GPJ(https://growth-partners-japan.co.jp/)は真摯に向き合います。

もし今、あなたの会社が「アクセスがない」「集客がうまくいかない」「今の業者のままで良いのか不安だ」と少しでも感じているのなら、GPJ(https://growth-partners-japan.co.jp/)の「90分無料相談(https://growth-partners-japan.co.jp/consultation/)」を活用することが、現状を打破する有力な第一歩となるでしょう。そこに売り込みの言葉はありません。

あるのは、あなたのビジネスの現状を冷静に分析し、次なる成長ステージへと導くための具体的なロードマップの提示です。

日本経済の屋台骨は、全国各地で情熱を燃やす中小企業と個人事業主です。彼らが迷うことなく正しく成長し、その先にある豊かな未来を掴み取ること。

それこそが、Growth Partners Japan(https://growth-partners-japan.co.jp/)が描き、共に実現しようとしている日本の新しい青写真なのです。

公式サイト

株式会社Growth Partners Japan

https://growth-partners-japan.co.jp/

ホットペッパーアクセスアップ

サロンプラス

https://salon-plus-gpj.com/

ブログサイト

集客がうまくいかない人のためのWEBマーケティング解決ブログ

https://blog.growth-partners-japan.co.jp/

【企業概要】

会社名： 株式会社Growth Partners Japan（カブシキカイシャグロースパートナーズジャパン）

代表者： 福田 隼人

取締役： 尾島杏弥、島田 竜齊

所在地： 〒810-0002 福岡県福岡市中央区西中洲3-26 アスコットテラス501

事業内容： ホームページ制作、公式LINE構築、Google Maps対策（MEO）、LP制作、伴走型マーケティング支援

URL： https://growth-partners-japan.co.jp/

お問い合わせ窓口： info@growth-partners-japan.co.jp