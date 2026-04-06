美容ライト脱毛の安全性と技術力向上へ

日本エステティック振興協議会

一般社団法人日本エステティック振興協議会（所在地：東京都、理事長：瀧川睦子）は、美容ライト脱毛に関わる施術者の安全意識および専門技術の向上を目的とした「美容ライト脱毛安全講習会」および「認定美容ライト脱毛技術者講習会」について、2026年4月1日より受講申込の受付を開始いたしました。

本講習会は、eラーニング形式（動画配信）により実施され、全国どこからでも受講が可能です。

■背景

美容ライト脱毛は、エステティックサロンにおいて広く普及している施術の一つですが、その安全性の確保と適切な知識・技術の習得が強く求められています。

当協議会では、業界の健全な発展と消費者保護の観点から、2011年3月より本講習制度を開始し、多くの施術者に対して安全基準や実務に即した知識の普及を行ってまいりました。

また近年では、時間や場所に制約されずに学べる教育環境の整備が求められており、本講習はそのニーズに対応したeラーニング形式で提供しております。

■講習会の概要

１. 美容ライト脱毛安全講習会

美容ライト脱毛の原理や脱毛の実技、カウンセリングなど施術に必要な基礎知識を学ぶ講習会です。

本講習は動画視聴によるeラーニング形式で実施され、受講期間内であれば繰り返し学習することが可能です。

- 美容ライト脱毛機器の原理- 美容ライト脱毛の有効性と安全性- カウンセリングの実務- 衛生管理- 美容ライト脱毛の実務- 美容ライト脱毛機器の安全管理の基本

これから美容ライト脱毛に携わる方、または安全知識の再確認をしたい方に最適な内容となっています。

２. 認定美容ライト脱毛技術者講習会

安全講習会の内容に加え、より専門的な知識として皮膚や毛髪、内分泌、エステティックに関連する法律について習得することができます。

こちらもeラーニング形式で受講可能であり、理解度に応じて繰り返し学習できる点が特長です。

講習修了後の試験に合格された方には、「認定美容ライト脱毛技術者」としての資格が付与されます。

- 皮膚科学、内分泌学、免疫学など- エステティック業の関連法規- カウンセリングの実務- 美容ライト脱毛施術の実務解説- 美容ライト脱毛機器の安全管理

■本講習の特長

- eラーニング形式により全国どこからでも受講可能- 業界団体による信頼性の高いカリキュラム- 安全性を最重視した内容構成- 現場に即した実践的な知識を習得可能- 受講期間内は繰り返し視聴でき、理解を深められる

■受講申込について

2026年度講習会の受講申込は、2026年4月1日より開始しております。

詳細な日程・申込方法については、当協議会ホームページをご確認ください。

- 受付期間 2026年4月1日（水）～ 5月1日（金）- 動画視聴期間 2026年5月11日（月）～ 6月10日（水）- 試験実施日時 2026年6月11日（木）14:00～15:00- 合格発表 2026年6月18日（木）10:00～

一般社団法人日本エステティック振興協議会ホームページ

https://esthe-jepa.jp/

■今後の展望

当協議会は、今後も美容ライト脱毛における安全性の確保と技術水準の向上を推進するとともに、eラーニングなどのデジタル技術を活用した教育環境の充実を図り、業界全体の信頼性向上および消費者保護に貢献してまいります。

■団体概要

団体名：一般社団法人日本エステティック振興協議会

所在地：東京都台東区三筋2-24-8 エステ会館8階

事業内容：エステティック業界の健全な発展を目的とした各種事業の実施

https://prtimes.jp/a/?f=d161479-26-3e370452b65e1b2f987c564f22fd32ff.pdf

■本件に関するお問い合わせ先

一般社団法人日本エステティック振興協議会 事務局

TEL：03-5823-4755

FAX：03-3866-2600