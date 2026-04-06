アニメ『ほっぺちゃん』放送局追加及び放送継続に関するお知らせ

CRAVIA株式会社

CRAVIA株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：藤原宏樹、以下「当社」といいます。）は、メモリーテックつくば株式会社インタラクティブコンテンツ事業部が展開する人気キャラクター「ほっぺちゃん」を原作としたテレビアニメ『ほっぺちゃん ～サン王国と黒ほっぺ団の秘密～』につきまして、2026年4月以降の放送情報が決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

当社は「ほっぺちゃん」のIPに関するライセンス業務窓口を一元的に統括し、EC、卸売、小売等の事業を展開しております。

1. 概要

本作品は、2026年1月より全国複数局にて放送を開始しておりますが、このたび新たに、TOKYO MXでの放送が開始されました。また関東圏の地上波およびBS放送においては、その好評を受けて、１月から３月にかけて放送された番組が再放送されます。

これにより、首都圏を中心とした地上波での視聴機会が拡大し、視聴接点の拡大と反復接触の強化が進むことで、「ほっぺちゃん」IPの認知拡大およびファン層の裾野拡大が期待されます。

当社は、本作品の継続的な露出を通じて、IP認知の定着から購買行動への転換を促進し、EC、卸売、小売、SNS施策を連動させた収益機会の拡大を図ってまいります。

2. 放送情報（2026年4月以降）

【本放送】

TOKYO MX 2026年4月6日（月）より 毎週月曜 20時57分～

【再放送】

テレビ神奈川 2026年4月5日（日）より 毎週日曜 24時30分～

チバテレ 2026年4月5日（日）より 毎週日曜 25時00分～

テレ玉 2026年4月8日（水）より 毎週水曜 24時00分～

BS日テレ 2026年4月8日（水）より 毎週水曜 25時00分～

3. 本件の意義

本件は、当社が推進する「IP×メディア×コマース」戦略において、IPの認知拡大から購買転換、さらには流通拡大へとつなげる重要な施策であると位置付けております。

特に、継続的な放送による接触頻度の向上は、以下のような事業面での波及効果を見込んでおります。

(１) ブランド認知の定着

地上波およびBSによる継続放送を通じて、「ほっぺちゃん」IPへの接触機会が増加し、ブランド想起率の向上が期待されます。

(２) 小売・卸売における販売促進

100円ショップ、量販店等における商品回転率の向上や、新規流通先への提案材料として活用することで、販売機会の拡大が期待されます。

(３) SNS・動画プラットフォームとの相乗効果

アニメ放送を起点として、TikTok、YouTube、Instagram等におけるUGC（ユーザー生成コンテンツ）の増加や話題化を促進し、オーガニックな拡散効果の創出を図ります。

(４) EC需要の顕在化

放送を契機とした検索流入やSNS流入の増加により、ECチャネルにおける購買需要の顕在化とヒット商品の選別精度向上が期待されます。

4. 今後の展開（成長戦略）

当社は、本アニメを「ほっぺちゃん」IPのメディア接点拡大の起点とし、以下の施策を連動させることで、IPの収益最大化を図ってまいります。

- SNS・動画広告（TikTok等）と連動した認知拡大および購買導線の設計- EC販売データを活用したヒット商品の選別および再販最適化- 小売・卸展開の強化による流通量拡大とスケール化

これにより、当社が強みとする「ECで検証 → データ取得 → 卸で拡大」の事業モデルの再現性を高め、今後のIPビジネスの横展開および収益基盤の強化を推進してまいります。