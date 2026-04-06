【東海テレビプレミアムビジネスサービスEdge】新規事業のリアル成功確率を上げる東海テレビ「Edge」春の新コンテンツが始動！
東海テレビ放送株式会社（本社：名古屋市東区）が展開する新規事業創出プラットフォーム「Edge」は、新たなコンテンツシリーズの配信を開始しました。
新規事業の立ち上げにおける“リアルな進め方”や意思決定のプロセスを、動画や音声コンテンツ化し、経営層から現場担当者まで、実務に直結する内容となっています。
■新規事業を「学び」「生み出し」「育て」「広げる」、企業の新規事業を全国へ広げるメディア・アクセラレーター「Edge」とは？
「Edge」は、東海テレビが2025年3月より開始した法人向けの新規事業開発サービスです。
テレビ局の強みである映像・ストーリーテリング・メディアマーケティング技術を活かし、わかりやすく構成された150本以上の動画を中心に、6ヶ月間の実践型カリキュラムを提供します。
オフライン交流会の様子
動画コンテンツの提供にとどまらず、オフライン交流会やオンラインセミナーなどのイベントを毎月開催。
参加企業同士のマッチングや、ピッチ大会の実施を通じて、実践的な新規事業創出の場を提供しています。
また、業種や事業フェーズの異なる企業が出会い、対話と検証を重ねることで、新たな協業や事業アイデアが生まれる“実装に近いコミュニティ”を形成。
学びで終わらせない、新規事業の創出と成長を継続的に支援します。
Edge参加企業（50音順）
この春の新コンテンツ１.「Edge STORY～新規事業立ち上げの5つのプロセス～」
東海テレビの新規事業「Edge」を立ち上げた戸松準氏の実体験をもとに、新規事業の進め方を5つのプロセスで解説します。
単なるノウハウではなく、「どうやるか」ではなく「どう進めたか」に焦点を当てた、リアルな実践ドキュメントです。
下記の内容などを、5つのプロセスで整理。新規事業に携わるすべての方にとって、実務に直結する内容となっています。
■内容
- 社内予算の通し方
- 立ち上げ初期の苦労
- 進め方の意思決定
- 組織の作り方
この春の新コンテンツ２.「新規事業に迷わない11の判断」【全11回 一挙公開】
エグゼクティブ・リーダー層に向けて、新規事業における意思決定の軸を整理したシリーズです。
守屋 実氏 × 粟生 万琴氏が、本業との向き合い方、参入判断、組織設計など、経営層が押さえておきたい視点を全11回でわかりやすく整理しています。
この春の新コンテンツ３. Edge初の音声コンテンツ「Edge AUDIO BOX」
動画視聴が難しいシーンでも、移動中やスキマ時間に“耳からインプット”が可能。ラジオのような感覚で、新規事業に必要な思考を整理できます。
- 「新規事業は難しい」と思ってしまう理由
- アイデアが出ない人の共通点
- アイデアを形にする3ステップ
- 計画通りに進めてはいけない理由
- 人材選びと組織づくりの落とし穴
構えずに、気軽に。
日々の業務と照らし合わせながら、気軽に活用いただける内容です。
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講師陣の紹介
守屋実氏（株式会社守屋実事務所）
新規事業家。37年間で1万日以上、新規事業創出に携わる。
「意志」 「顧客視点」 「行動」の重要性を説き、「本業の汚染」 「経験なき理屈」「99%同じ間違い」などの陥りやすい罠を指摘することで、多くの新規事業担当者を成功へと導く。
ミスミ、エムアウト、ラクスル、ケアプロ、JR東日本、日本農業など、多岐にわたる業界で豊富な経験と実績を持つ。
粟生万琴氏（株式会社LEO 代表取締役CEO）
連続起業家。会社員時代に新規事業開発を経験後、AIスタートアップのエクサウィザーズ創業COOとして活躍。
デンソー、豊田合成など、大手企業の新規事業開発にも携わる。
グローバルな視点と、現場で培った実践的なノウハウを活かし、参加企業をサポートします。
Edgeを共に作り上げる仲間
株式会社LEO：「つくることを通じ前進する」を理念に、新規事業支援を手がける。
株式会社チリコンカン：テレビ・映像の力で、企業の魅力や挑戦をわくわくする形で発信。
Edgeで次世代のビジネスリーダーへ
Edgeは、挑戦を恐れず、新しい価値を創造しようとするビジネスパーソンのための学びの場。
「事業化に本気で挑む」すべての企業人の背中を押します。
[問い合わせ・資料請求]
東海テレビ「Edge」運営事務局
メールアドレス ：edge@tw.tokai-tv.co.jp
公式ウェブサイト：https://school-edge.net/
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