【東海テレビプレミアムビジネスサービスEdge】新規事業のリアル成功確率を上げる東海テレビ「Edge」春の新コンテンツが始動！

東海テレビ放送株式会社

東海テレビ放送株式会社（本社：名古屋市東区）が展開する新規事業創出プラットフォーム「Edge」は、新たなコンテンツシリーズの配信を開始しました。

新規事業の立ち上げにおける“リアルな進め方”や意思決定のプロセスを、動画や音声コンテンツ化し、経営層から現場担当者まで、実務に直結する内容となっています。

■新規事業を「学び」「生み出し」「育て」「広げる」、企業の新規事業を全国へ広げるメディア・アクセラレーター「Edge」とは？

「Edge」は、東海テレビが2025年3月より開始した法人向けの新規事業開発サービスです。

テレビ局の強みである映像・ストーリーテリング・メディアマーケティング技術を活かし、わかりやすく構成された150本以上の動画を中心に、6ヶ月間の実践型カリキュラムを提供します。

オフライン交流会の様子

動画コンテンツの提供にとどまらず、オフライン交流会やオンラインセミナーなどのイベントを毎月開催。

参加企業同士のマッチングや、ピッチ大会の実施を通じて、実践的な新規事業創出の場を提供しています。

また、業種や事業フェーズの異なる企業が出会い、対話と検証を重ねることで、新たな協業や事業アイデアが生まれる“実装に近いコミュニティ”を形成。

学びで終わらせない、新規事業の創出と成長を継続的に支援します。

Edge参加企業（50音順）この春の新コンテンツ１.「Edge STORY～新規事業立ち上げの5つのプロセス～」

東海テレビの新規事業「Edge」を立ち上げた戸松準氏の実体験をもとに、新規事業の進め方を5つのプロセスで解説します。

単なるノウハウではなく、「どうやるか」ではなく「どう進めたか」に焦点を当てた、リアルな実践ドキュメントです。

下記の内容などを、5つのプロセスで整理。新規事業に携わるすべての方にとって、実務に直結する内容となっています。

■内容

- 社内予算の通し方- 立ち上げ初期の苦労- 進め方の意思決定- 組織の作り方この春の新コンテンツ２.「新規事業に迷わない11の判断」【全11回 一挙公開】

エグゼクティブ・リーダー層に向けて、新規事業における意思決定の軸を整理したシリーズです。

守屋 実氏 × 粟生 万琴氏が、本業との向き合い方、参入判断、組織設計など、経営層が押さえておきたい視点を全11回でわかりやすく整理しています。

この春の新コンテンツ３. Edge初の音声コンテンツ「Edge AUDIO BOX」

動画視聴が難しいシーンでも、移動中やスキマ時間に“耳からインプット”が可能。ラジオのような感覚で、新規事業に必要な思考を整理できます。

- 「新規事業は難しい」と思ってしまう理由- アイデアが出ない人の共通点- アイデアを形にする3ステップ- 計画通りに進めてはいけない理由- 人材選びと組織づくりの落とし穴

構えずに、気軽に。

日々の業務と照らし合わせながら、気軽に活用いただける内容です。

気になった方は、まずは資料請求を！資料請求 :https://school-edge.net/#contact講師陣の紹介

守屋実氏（株式会社守屋実事務所）

新規事業家。37年間で1万日以上、新規事業創出に携わる。

「意志」 「顧客視点」 「行動」の重要性を説き、「本業の汚染」 「経験なき理屈」「99%同じ間違い」などの陥りやすい罠を指摘することで、多くの新規事業担当者を成功へと導く。

ミスミ、エムアウト、ラクスル、ケアプロ、JR東日本、日本農業など、多岐にわたる業界で豊富な経験と実績を持つ。



粟生万琴氏（株式会社LEO 代表取締役CEO）

連続起業家。会社員時代に新規事業開発を経験後、AIスタートアップのエクサウィザーズ創業COOとして活躍。

デンソー、豊田合成など、大手企業の新規事業開発にも携わる。

グローバルな視点と、現場で培った実践的なノウハウを活かし、参加企業をサポートします。

Edgeを共に作り上げる仲間株式会社LEO：「つくることを通じ前進する」を理念に、新規事業支援を手がける。株式会社チリコンカン：テレビ・映像の力で、企業の魅力や挑戦をわくわくする形で発信。Edgeで次世代のビジネスリーダーへ

Edgeは、挑戦を恐れず、新しい価値を創造しようとするビジネスパーソンのための学びの場。

「事業化に本気で挑む」すべての企業人の背中を押します。

[問い合わせ・資料請求]

東海テレビ「Edge」運営事務局

メールアドレス ：edge@tw.tokai-tv.co.jp

公式ウェブサイト：https://school-edge.net/

公式X ：https://x.com/Edge_tokaitv

公式Facebook ：https://www.facebook.com/profile.php?id=61573423424803

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