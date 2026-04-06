【新刊情報】全編英訳付き！『英訳&千代紙72枚付き 日本のおりがみ』が2026年4月6日（月）より予約開始。贈り物や日本文化の紹介にぴったりの1冊
株式会社西東社（文京区、代表取締役：若松和紀）は、新刊『英訳&千代紙72枚付き 日本のおりがみ Japanese Origami with 72 Chiyogami Sheets & English Translation』の予約開始をお知らせいたします。
本書は、日本の伝統文化であるおりがみの魅力を凝縮した25作品の折り図と、日本の伝統文様や美術作品をモチーフにした、切り離してそのまま使える豪華千代紙72枚を収録した、全編英訳付きのおりがみブックです。折り図の説明はもちろん、千代紙の文様の由来なども全編英訳付きで紹介。
●本書の特長
★切り離してそのまま使える、豪華72枚の千代紙付き。伝統文様から日本美術の名作モチーフまで、美しい和柄のおりがみです。
★厳選の25作品！ 日本の代表的な伝承作品から、造形美が際立つ創作作品まで、折り方を図解でわかりやすく解説しています。
★全編英訳付きだから日本語がわからなくても安心！ 折り図から作品・文様解説まで、すべてに英語を併記しています。
★1枚ずつ、すっときれいに切り離せる特別製本（便箋式製本）です。
●千代紙一覧
想いを伝える贈り物、空間を華やかに彩る装飾に。
※左から、着物／組子箱／ハートのリング／くじゃくばと
日本流のおもてなしや、楽しい遊びとしても。
※ハートのリング（左）／蛙（右）
国際交流のツールや、大切なゲストやホストファミリーへの贈り物にぴったりの1冊。
おりがみ好きの方にはもちろん、知的アート体験としてもおすすめです。
【本書概要】
■タイトル：『英訳&千代紙72枚付き 日本のおりがみ Japanese Origami
with 72 Chiyogami Sheets & English Translation』
■発行元：株式会社西東社
■発売日：2026年5月1日
■価格：定価2,200円（2,000円＋税）
■判型・ページ数： B5変／208ページ
■ISBN：9784791635252
【販売ページ】
■楽天ブックス： https://books.rakuten.co.jp/rb/18591542/
■Amazon： https://amzn.asia/d/0hCITORQ
【会社概要】
商号 ： 株式会社西東社
代表者 ： 代表取締役 若松和紀
所在地 ： 〒113-0034 東京都文京区湯島2-3-13
事業内容 ： 書籍、電子出版物などの制作・販売
URL ： https://www.seitosha.co.jp/
■本件に関するお問い合わせ先
企業名：株式会社西東社
担当者名：小林
TEL：03-5800-3120
Email：media@seitosha.co.jp