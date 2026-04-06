東京都内でのマイホーム取得をもっとスムーズに！土地＋建物を一体提案する新分譲住宅プラン開始を発表

ou2株式会社住宅完成イメージパース

ou2株式会社(所在地：東京都江東区、代表：長張 隆史)は、東京都内でマイホームをご検討中の方に向けて、土地と建物をセットでご提案する新たな分譲住宅プランの提供を開始いたしました。

本プランは、当社の不動産部門「D-LINE不動産」が厳選した好立地の土地と、設計・施工を手がける「OU2HAUS」または「クレバリーホーム城東店・新宿店」の住宅を組み合わせたものです。

都内特有の限られた敷地条件を最大限に活かす、“10cmも無駄にしない(R)”設計思想のもと、都市型住宅の新しい選択肢を提案します。

また、本プランの具体的な土地をご覧いただける機会として、実際の販売地見学会も開催。人気の清澄白河エリアにて、立地や周辺環境を現地でご確認いただきながら、建物プランについてもご相談いただけます。

概要

本プランは、木造3.5階建て・4階建てといった都市型住宅に対応し、土地探しから設計・建築までをワンストップで提供することで、煩雑になりがちな手続きや不安を軽減し、安心して住まいづくりを進めることが可能です。

都市生活に求められる利便性と、長く安心して暮らせる品質を両立した、新しい分譲住宅のかたちです。

■ 現地販売会について

完成イメージ断面イメージ内装イメージパース内装イメージパース

本プランの発表にあわせ、人気の清澄白河エリアにて現地見学会を開催いたします。

実際の立地や周辺環境をご確認いただくとともに、建物プランについても専門スタッフがご案内。土地と建物をセットで検討できる、具体的な住まいづくりをイメージいただける機会です。

参加方法

[表: https://prtimes.jp/data/corp/97390/table/24_1_1a9a2a585b89eae975e554b324e76870.jpg?v=202604060451 ]

参加申込方法：下記公式WEBサイトまたはお電話にて

分譲特設サイト ：https://ou2haus.tokyo/reason2

参加締切日 ：ネット予約締切 （参加日より3日前まで）/ 当日予約可 （電話のみ可）

お問合せTEL：0120-422-207 （D-LINE不動産受付窓口）

■プラン詳細

■ 暮らしを豊かにする付加価値空間

駐車場としてだけでなく趣味空間としても活用できるビルトインガレージ

家族や友人との時間を楽しめる屋上空間

将来の電気自動車（EV）を見据えたEVコンセント標準仕様

■ 環境性能と省エネ性

東京都が推進する「東京ゼロエミ住宅水準B」に対応し、環境負荷の低減と快適な住環境を両立。

各種助成金・補助制度の相談にも対応し、賢い住まいづくりをサポートします。

■ 高い住宅性能

耐震等級2～3の高い安全性

断熱等級6・UA値0.46の高断熱性能

太陽光発電による持続可能なエネルギー活用

都市生活においても安心・快適・省エネを実現する、次世代基準の住宅性能を備えています。

■ 都心に特化した「10cmも無駄にしない(R)家づくり」

狭小地・変形地が多い都心において、数多くの施工実績を積み重ねてきた

OU2HAUS(https://ou2haus.tokyo/) × クレバリーホーム城東店・新宿店(https://cleverlyhome.tokyo/)による設計・施工体制。

限られた土地条件を最大限に活かす設計力と、豊富な実績に裏打ちされた確かな技術力により、構法や構造にとらわれない柔軟な発想で、“無駄のない空間設計”と安心して長く住み続けられる住まいを実現します。

■ 長期安心のアフターサポート

最長60年保証の長期サポートにより、住まいの資産価値と安心を長く維持します。

※仕様は物件により異なる場合があります。

都市部の住まいづくりをトータルサポート

本分譲住宅プランでは、設計・施工、さらには資金計画や補助制度の活用まで、住まいづくりをトータルでサポートします。

東京都内の狭小地や変形地といった難しい条件においても、豊富な実績と設計力を活かし、限られた敷地でも最大限の価値を引き出す住まいを実現します。

都市での暮らしをより豊かに、そして安心できるものへ。

家族の未来を見据えた住まいづくりの第一歩として、ぜひ本プランをご検討ください。

■D-LINE不動産とは

D-LINE不動産は東京都23区を中心に、不動産売買、リノベーション、賃貸管理を行う地域密着型の不動産会社です。

自社リノベーション物件の販売と仲介物件のご紹介で自分好みのリノベーションができる物件選びから設計・施工、アフターサービスまで、ワンストップだからできる高品質でバランスの良い住宅をご提供します。

住 所：東京都江東区牡丹3-18-1 リバーサイドハウス401

代表TEL：0120-422-207 （D-LINE不動産受付窓口）

公式WEBサイト：https://d-line.tokyo/

D-LINEInstagram：https://www.instagram.com/dline_fudosan/

■ou2株式会社とは

ou2（オーツー）株式会社は、主に東京２３区近郊・沖縄県本土を中心に総合住宅サービス事業を展開しています。

都内でも可能な「木造4階建て」の「もくよん(R)」をはじめとし、木造注文住宅（クレバリーホーム城東店・新宿店 (https://cleverlyhome.tokyo/)/ 4階建て以上 OU2HAUS(https://ou2haus.tokyo/)）、鉄骨・RC造注文住宅（ M-LINE(https://m-line.tokyo/) ）、リフォーム（アールツーホーム/アールツーリノベーション(https://r2home.tokyo/)）、不動産・リノベーション（D-LINE(https://d-line.tokyo/)）、木造注文住宅/沖縄支店 （クレバリーホーム泡瀬店・那覇店(https://cleverlyhome.okinawa/)）など設計やデザイン、施工まで幅広いサービスを提供しています。

■会社概要

商号 ： ou2株式会社

代表者 ： 代表取締役 長張 隆史

所在地 ： 〒135-0047 東京都江東区富岡1-5-5

設立 ： 2000年5月8日

事業内容 ： 新築住宅/建替住宅/リフォーム設計、デザイン、施工、不動産取引

資本金 ： 6,720万円

URL ： https://www.ou2.net/

【本件に関するお問い合わせ先】

D-LINE不動産 お客様総合窓口

TEL：0120-422-207

お問合せフォーム：https://d-line.tokyo/contact/

【本プレスリリースに関するお問い合わせ先】

ou2 株式会社 新築事業部 広報課

担当：諏訪・中島

TEL：0120-214-202

MAIL：shinchiku_pr@ou2.net