埼玉県及び知事から表彰された福祉支援クレーンゲーム「毎日焼きたてパンキャッチャー」5周年2021年から始まった就労支援施設の手作りパンを景品にした取り組み5年間の総合人気ランキングでベスト５も発表

株式会社東洋

株式会社東洋（本社：埼玉県桶川市／代表取締役：中村秀夫）が運営するクレーンゲームのテーマパーク「エブリデイ行田店」に設置している福祉就労支援施設である就労支援のパン工房「パン・ド・ノア」(鴻巣市)から購入し、手作りパンを提供している人気クレーンゲーム企画「毎日焼きたてパンキャッチャー」が、2021年のスタート以来、今年の4月1日（水）に5周年を迎えました。

「毎日焼きたてパンキャッチャー」は、エブリデイ行田店の近くにある福祉施設が運営する就労支援のパン工房「パン・ド・ノア」で作られたパンを買い取り、クレーンゲームの景品として提供する取り組みとして2021年にスタートしました。ゲームを楽しみながら福祉支援にもつながるユニークな企画として、多くのお客様にご利用いただいており、テレビ番組などのメディアでも紹介されるなど話題を集めています。

本企画では、これまでに約8万個以上のパンを支援し、約30種類のパンをお客様にお届けしてきました。施設で丁寧に作られたパンをアミューズメントの景品として提供することで、福祉施設の活動支援と地域への魅力発信を同時に実現しています。

「毎日焼きたてパンキャッチャー」は、1プレイ100円で楽しむことができ、子どもから大人まで幅広い世代に人気のクレーンゲームとなっています。

■取り組み誕生のきっかけ

「毎日焼きたてパンキャッチャー」は、エブリデイ行田店の近くにある福祉施設が運営する就労支援のパン工房「パン・ド・ノア」からの相談をきっかけに誕生しました。

コロナ禍の影響により売上が減少してしまったことから、「駐車場でパンを販売させていただけませんか？」という相談を受けたことが始まりでした。

その際、当時エブリデイ行田店の店長であった五十嵐直也（現・クレーンゲーム事業部マネージャー）が、「クレーンゲームで使用させていただくことで、より多くのパンを多くのお客様にお届けできるのではないか」と提案したことから、この取り組みがスタートしました。



開始当初から、毎朝生地から作られた無添加で素材にもこだわった手づくりパンを仕入れ、クレーンゲームの景品として使用しています。パンの購入を通じて福祉施設を継続的に支援する取り組みとして、多くのお客様にご支持いただいています。

人気パン ベスト5

これまで登場したパンの中でも、特に人気を集めたのは以下のラインアップです。

第1位 メロンパン

さまざまな種類があり、幅広い年齢層から支持を集める定番人気。

第2位 アンパン

親しみやすく、世代を問わず根強い人気を誇る一品。

第3位 渋沢栄一パン

新紙幣発行をきっかけに登場した話題性の高いパン。

第4位 クリームパン

バリエーションが豊富で、リピーターも多い人気商品。

第5位 季節限定パン



かぼちゃパン、マロンパンなど、その時期だけの特別感が好評。

■6年目は原点のパンの組み合わせで登場！

6年目のスタートとなる今回は、2021年の開始当初に最初に登場した「アンパン」と「チョコチップメロンパン」を“原点のパン”として登場させます。取り組みが始まった当初の思いを大切にし、初心に立ち返る意味を込めて、6年目の最初のパンとしてご用意しました。

■パン・ド・ノア（PAIN DE NOIX）とは

埼玉県に拠点を置く社会福祉法人「一粒」が運営する就労支援型のパン工房です。

障害のある方が地元で愛される手作りパンを提供しながら、パン作りを通じて社会に参加し、自立を目指す施設です。

■埼玉県の認定制度について

株式会社東洋は、2021年4月1日からエブリデイ行田店にて福祉施設支援のクレーンゲーム「毎日焼きたてパンキャッチャー」を展開しています。

こうした継続的な取り組みや実績が評価され、

2022年11月1日

「障害者就労施設応援企業」に認定、感謝状を授与

2023年10月23日

「令和5年度 埼玉県障害者就労支援施設プレミアムパートナー企業」に認定

されました。

■「毎日焼きたてパンキャッチャー」概要

2022年11月1日「障害者就労施設応援企業」に認定、感謝状令和5年度 埼玉県障害者就労支援施設プレミアムパートナー企業」に認定

名称 毎日焼きたてパンキャッチャー

設置場所 エブリデイ行田店

料金 1プレイ100円

【会社概要】

会社名：株式会社東洋

本社住所：埼玉県桶川市西２丁目９－３６ マメトラショッピングパーク 2階

電話番号：048-593-2525

コーポレートサイト： https://www.ev-toyo.com/(https://www.ev-toyo.com/)

≪クレーンゲーム・カンパニー≫

・エブリデイ 公式サイト

https://www.toyo-everyday.com/(https://www.toyo-everyday.com/)

・『エブリデイ行田店』

公式サイト：https://ufo-everyday.com/(https://ufo-everyday.com/)







・『エブリデイとってき屋 東京本店』

公式サイト：https://everyday-cranegame-world.com/(https://everyday-cranegame-world.com/)

・『エブリデイ多摩ノ国店』

公式サイト：https://everydaytamanokuni.com/(https://everydaytamanokuni.com/)

・『エブリデイとれトレ屋 桶川店』

公式サイト：https://www.toretoreya-okegawa.com/(https://www.toretoreya-okegawa.com/)





【本リリースに関するご連絡・お問い合わせ先】

クレーンゲームのテーマパーク エブリデイとってき屋

運営会社 株式会社東洋

広報担当・責任者 五十嵐・金井

広報直通電話番号

070-3607-2852（五十嵐直通）

080-5936-1256（金井直通）

広報専用メールアドレス

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