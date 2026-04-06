【年収1,001万円】Rubyエンジニア案件2026年4月最新｜フリーランス調査【フリーランスボード調べ】

INSTANTROOM株式会社

2026年最新のフリーランスの「Rubyエンジニア案件の調査レポート」を発表します。

18,409件のフリーランスボードに掲載されている実際のフリーランス案件から作成しました。

■調査サマリー

・Ruby案件の平均年収1,001万円

・リモート案件は89.1%

・Ruby案件の占有率は全体の3.94%

■目次

Rubyの案件別平均年収ランキングは3位（1,001万円）

Rubyの案件数ランキングは7位（案件比率 3.94%）

Ruby案件のリモートワーク比率

Ruby案件のフレームワーク別動向

Ruby案件の多い業界

Ruby案件の職種

Rubyの特徴

Rubyで作れるもの

Rubyスキルの市場価値

調査対象

フリーランスボード（https://freelance-board.com/jobs/skills-4）に掲載されたRuby求人案件の月額平均単価より想定年収を試算しています。

・対象期間

2024年2月1月～2026年4月6日

・対象件数：

18,409件

※本データ引用の際のお願い

メディア掲載の際に出典先を掲載する場合は、下記を追加いただくようお願いします。

出典：フリーランスボード（https://freelance-board.com/jobs/skills-4）

Rubyの案件別平均年収ランキングは3位（1,001万円）

Ruby案件の平均月額単価は83.4万円、平均年収は1,001万円で、プログラミング言語別の年収ランキングでは3位に位置しています。

RubyはRuby on Railsを中心としたWebアプリケーション開発に強みを持つ言語であり、スタートアップや自社開発企業を中心に根強い人気があります。簡潔で可読性の高い文法が特徴で、開発スピードを重視するプロジェクトで広く採用されています。

産業面ではSaaS・EC・Fintech・HRテックなど幅広い業界で活用が進んでおり、迅速なプロトタイピングや少人数での効率的な開発体制が高く評価されています。単価はRustやScalaに次ぐ高水準を維持しており、Rails資産を持つ企業の保守・運用需要も底堅いことから、今後も安定した案件数と高単価が期待されています。

Rubyの案件数ランキングは7位（案件比率 3.94%）

2026年4月時点でRubyの案件は市場全体の3.94%を占め、案件数は7位、平均月額単価は83.4万円と高い水準を維持しています。

Ruby on Railsを中心に、SaaS・EC・Fintech・HRテックなど自社プロダクト開発で幅広く採用されており、迅速なプロトタイピングと高い開発生産性からスタートアップや中規模企業での導入が根強く続いています。

近年はAPI開発やマイクロサービス構成への活用が進み、既存Railsアプリケーションのモダナイズ案件も増加しています。Railsの実務経験に加え、Docker、AWS/GCP、CI/CDなどの周辺スキルを併せ持つことで、高単価案件の獲得につながります。

Ruby案件のリモートワーク比率

(参考：https://freelance-board.com/jobs/skills-4)

2026年4月時点のRuby向けフリーランス案件・求人におけるリモートワーク比率は、フルリモートが43.9％、一部リモートが45.2％、常駐が10.9％となっています。

フルリモートと一部リモートを合わせると89.1％に達しており、リモートワークを取り入れた働き方が主流といえるでしょう。

前月比ではフルリモートが0.1%増加し、一部リモートも0.1%増加しました。RubyはSaaSやスタートアップなど自社プロダクト開発での採用が多く、Ruby on Railsを用いたWebアプリケーション開発はリモート環境との親和性が高いため、安定したリモートワーク比率を維持しています。

前年同月比ではフルリモートが9.1%増加した一方、一部リモートが13.7%減少し常駐が4.6%増加しており、オフィス回帰の動きも一部見られます。ただしフルリモートの大幅な伸びを踏まえると、Ruby案件では今後もリモート中心の働き方が続くでしょう。

Ruby案件のフレームワーク別動向

(参考：https://freelance-board.com/jobs/skills-4)

2026年4月時点のRubyフレームワーク別案件数では、1位がRuby on Railsで6,246件、2位がRSpecで477件です。

Ruby on RailsはMVCアーキテクチャによる迅速な開発が可能で、SaaS・EC・Fintechなど自社プロダクト開発を中心に圧倒的な採用数を誇っています。Railsの「設定より規約」という思想により、少人数チームでも効率的にWebアプリケーションを構築できる点が高く評価されています。

RSpecはRubyの代表的なテスティングフレームワークであり、品質を重視する開発現場で広く使われています。これらの実務経験に加え、DockerやAWS/GCPなどの周辺スキルを習得することで単価向上が期待できるでしょう。

(参考：https://freelance-board.com/jobs/skills-4)

2026年4月時点のRubyフレームワーク別の月額単価は、1位がRuby on Railsで84.3万円、2位がRSpecで83.9万円です。

Ruby on Railsは案件数・単価ともにRubyエコシステムの中で圧倒的な存在感を示しており、自社プロダクト開発やSaaS領域での高い需要が単価を押し上げています。RSpecもRailsプロジェクトと併用されるケースが多く、同水準の高単価を維持しています。

今後もRuby on Railsは既存プロダクトの保守・運用やモダナイズ需要を背景に安定した単価が見込まれます。Railsの実務経験を軸にDockerやAWS/GCPなどのインフラスキルを掛け合わせることで、さらなる単価向上が期待できるでしょう。

Ruby案件の多い業界

（案件比率：上位5位を抜粋）

(参考：https://freelance-board.com/jobs/skills-4)

2026年4月時点のRuby案件は、サービスが8.46%（1,558件）で1位、WEBサービスが7.78%（1,432件）で2位、toBが3.38%（622件）で3位、SaaSが2.94%（541件）で4位、toCが2.59%（476件）で5位となり、上位5業界で全体の約25.2%を占めます。

サービスやWEBサービスが上位を占める要因は、Ruby on Railsが迅速なWebアプリケーション開発に優れており、スタートアップや自社サービス開発の現場で根強い支持を得ているためです。また、toBやSaaSが続く背景には、Railsの高い生産性を活かした業務システムやサブスクリプション型サービスの開発需要が安定している点があります。

今後はHotwireやTurboの普及に伴い、フロントエンド領域を含むフルスタック開発でもRuby案件拡大の可能性があります。フリーランスとしてはRails単体のスキルに留まらず、API設計やインフラ構築の知見を広げておくことで案件の選択肢を増やせるでしょう。

Ruby案件の職種

（案件比率：上位5位を抜粋）

(参考：https://freelance-board.com/jobs/skills-4)

2026年4月時点のRuby案件の職種は、バックエンドエンジニア30.90%（5,689件）が最多、次いでサーバーサイドエンジニア23.12%（4,256件）、インフラエンジニア17.41%（3,205件）、フロントエンドエンジニア11.81%（2,174件）、フルスタックエンジニア7.00%（1,289件）です。

バックエンドエンジニアが最多である理由は、Ruby on RailsがWebアプリやAPI開発の標準的なフレームワークとして広く採用されているためです。また、サーバーサイドエンジニアが続く背景には、Railsを用いたDB設計やビジネスロジック実装の需要が安定している点があります。

今後もバックエンド/サーバーサイドが需要の中心となる一方で、インフラやフロントエンドまで対応できるエンジニアの価値が高まると見込まれます。フリーランスとしてはDocker・AWSなどのインフラスキルを掛け合わせることで、高単価案件を獲得しやすくなるでしょう。

Rubyの特徴

Rubyはシンプルで直感的な文法を持つプログラミング言語で、高い可読性と開発スピードを両立できる点が特徴です。

主要フレームワークであるRuby on Railsは「設定より規約」の思想に基づいており、少ないコード量でWebアプリケーションやAPIを迅速に構築できます。

特にサービス、WEBサービス、toB、SaaS領域での採用実績が豊富で、MVPの素早い立ち上げや自社サービスの継続的な開発を目的に、スタートアップを中心に幅広い企業で活用されています。

こうした背景から、Rubyエンジニアはバックエンドを中心に需要が高く、インフラやフロントエンド領域にも対応できるフルスタック人材が市場で特に評価されやすいです。

Rubyで作れるもの

RubyはWebアプリケーション開発を中心に、API、業務システム、スクレイピングツールなど幅広い領域で活用されており、Ruby on Railsを用いることでECサイト、SNS、管理画面付きのWebサービスまで迅速に開発できます。

RailsのAction MailboxやActive Storageを活用したメール処理やファイル管理機能の実装も効率的に行えます。さらにSinatraやHanamiといった軽量フレームワークでマイクロサービスやAPIサーバーを構築できる点もRuby特有の強みです。

こうした開発スピードと柔軟性の高さから、WEBサービスやtoB向け業務システム、SaaSプロダクトの開発に多く採用されており、特にスタートアップや自社サービス開発の現場での利用率が高く、MVPの立ち上げからプロダクション環境まで一気通貫で対応できる言語です。

Rubyスキルの市場価値

Rubyはサービス・WEBサービス・SaaS・スタートアップ系など幅広い業界で採用されており、Ruby on Railsを中心としたWebアプリケーション開発やAPI開発まで幅広い領域をカバーできるため根強い需要を維持しています。

平均年収は1,001万円でプログラミング言語別ランキング3位、平均月額単価は83.4万円と高い水準を維持しています。案件比率は3.94％で案件数ランキング7位と、自社プロダクト開発を中心に多くの現場で採用されています。

働き方ではフルリモート43.9％、一部リモート45.2％と在宅を含む案件が合計89.1％に達しており、Ruby on Railsを用いたWebアプリケーション開発はリモート環境との親和性が高いため安定したリモートワーク比率を維持しています。

市場価値が高い背景には、Ruby on Railsによる迅速なプロダクト開発に加え、API設計やマイクロサービス構成、クラウドインフラまで横断的にカバーできるスキルの汎用性の高さがあります。さらにHotwireやTurboの普及に伴い、フロントエンド領域を含むフルスタックでの対応力が単価を押し上げる要因となっています。

高単価を獲得するには、Ruby on Railsに加えRSpecなどのテスト技術やDocker・AWS/GCPなどのクラウド関連スキルを備え、設計から運用まで一貫して担えるスキルセットを構築することが大切です。

■「フリーランスボード」について

「フリーランスボード」はフリーランスエンジニア・ITフリーランス向け求人・案件が掲載されている、国内最大級の案件検索サイトです。

現在、100社以上※1のフリーランスエージェント様（https://freelance-board.com/agents）と業務提携を行っており、検索可能な求人・案件数は46万件以上で国内最大規模となっております。

※1：案件掲載準備中エージェントを含みます。

フリーランスエンジニアやITフリーランスの皆様はフリーランスエージェントや案件サイトごとに案件検索や会員登録を行うことなく、フリーランスボード上で案件・求人情報（https://freelance-board.com/jobs）を検索しワンストップで仕事探しができます。

また、2026年1月にはAIが希望条件に合った案件を提案する「AIマッチ機能（https://freelance-board.com/ai_match/）」をリリースし、2月にはアルゴリズムを刷新しています。今後もAIを活用した機能開発に積極的に取り組み、フリーランスの皆様が効率的に理想の案件と出会える環境づくりを進めてまいります。

■サービスURL：https://freelance-board.com/

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配信開始日：2025年6月5日

対応機種：iOS 15.6以上

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配信開始日：2025年9月11日

■会社概要

会社名：INSTANTROOM株式会社

代表者：代表取締役 曽根弘介

所在地：東京都渋谷区元代々木町25-6

設立 ：2021年3月31日

URL ：https://instantroom.co.jp/

事業 ：

・フリーランスエンジニア・ITフリーランスの案件検索サイト「FreelanceBoard(フリーランスボード)」（https://freelance-board.com/）

・フリーランスエージェント・SES企業特化型CRM「FreelanceBase(フリーランスベース)」（https://freelancebase.jp/）

・業務委託エンジニア採用プラットホーム「EngineerDASH(エンジニアダッシュ)」（https://engineerdash.com/）

・副業や転職が選べるITフリーランス求人プラットフォーム「ギョーテン」（https://gyou-ten.com/）

・SES向け専門メディア「SESLabo」（https://ses-labo.com/）