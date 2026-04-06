【からだを動かせば、すべてが動き出す】株式会社リィ、リブランディングを実施
株式会社リィ（本社：愛知県名古屋市昭和区、代表取締役：廣瀬あゆみ、以下「Lii」）は、事業を通じて向き合い続けてきた「運動の価値」を再定義し、コーポレート・アイデンティティ（CI）およびビジュアル・アイデンティティ（VI）を刷新したことをお知らせいたします。
■ リブランディングの背景
人間は動物であり、食事や睡眠と同様に「運動」は心身を健康に保つための重要な要素です。しかし、文明の進化を経て、現代人は「動かなくても生きていける」ようになりました。Liiは、運動習慣のある人を「オセロの白」、ない人を「黒」としたとき、文明の発展とともに黒が広がってしまった世界を、もう一度「白」に塗り替えていきたいと考えています。
■ 新たなブランド・コア「Philosophy & Oath」
新しいLiiの最上位概念として「Philosophy（哲学）」と、社会への誓いである「Oath（宣誓）」を策定しました。
【Philosophy（哲学）】
You Move, Move You.
からだを動かせば、すべてが動き出す。
「やる気があるから動く」のではなく、「動くからやる気が出る」。意思の力に頼るのではなく、まず体を動かす。その一歩が心や環境、そして人生を動かしていくというLiiの核となる哲学です。
【Oath（宣誓）】
私たちは、知っている。
気分が晴れないときも、うまくいかないときも、
からだを動かせば、呼吸が変わり、視線が変わり、
景色が変わることを。
私たちは、知ってほしい。
からだの躍動が、こころの鼓動が、
背中を押してくれることを。
私たちは、動く。
からだを動かす日常をつくり、みんなの人生を
もっとおもしろくするために。
私たちは、誓います。
運動の力で、世界を動かすことを。
■ 新ビジュアル・アイデンティティ（VI）シンボルマーク「Moving Beat」
「動く」を究極まで純化した「丸」をモチーフにしています。球体は最も不安定（止まらない）でありながら、外部の圧力を均等に分散する最も安定した形です。2つの丸を行き来するデザインは、運動の原型である反復運動や心拍を表しています。
The Angle
角度は33.6度。クラウチングスタートの飛び出しや、重力に反するリフトオフ、そして常に右肩上がりに成長する姿勢を示しています。
Lii Color
運動で血が通い、体温の上がった「Liiオレンジ」を採用。日常に彩りを添える「蛍光ペン」をイメージし、色が重なる部分はマーカーのように濃くなるビジュアルに仕上げました。
全社共通のユニフォームも新調
運動の躍動を伝える 5つのキービジュアル
- Crazy Dash: 世界最速の走り出しから着想した加速
- Crazy Dribble: 変幻自在に相手を翻弄するテクニック
- Crazy Freestyle: パリ五輪金メダリストAMI氏のような、楽しさを原点としたパワームーブ
- Start running, Keep running: 運動の基本である反復運動と持久力
- Turning: 日常の中の喜びと新しい活力
Crazy Dash
Crazy Dribble
Crazy Freestyle
Start running, Keep running
Turning
■ 代表取締役 CEO 廣瀬あゆみ コメント
かつては生きることそのものが運動でしたが、文明の発展やコロナ禍を経て、現代は動かずとも生活できる『運動していない黒』の状態がデフォルトになってしまいました。
多くの人が『やる気があるからジムに行く』と考えますが、実際は逆。ジムに行くから、やる気が出るのです。心や頭で考える前に、まずは動く。その一歩が、滞っていたすべてを動かし始めます。
私たちは事業を通じて、まずは黒が多くなってしまったオセロを、運動する日常である『白』へと塗り替えていきます。そしてLiiに出会った人たちの運動の総量を増やし、質の高い運動機会を届けることで、世界中が活気あふれる『Liiオレンジ』に染まっていく未来を目指します。運動の力で、世界を動かす挑戦を、改めてここから始めます。
■ 会社概要
会 社 名：株式会社リィ（Lii Inc.）
代 表 者：廣瀬 あゆみ
設 立：2018年11月1日
事業内容：児童発達支援事業、放課後等デイサービス事業、教育事業、フィットネス事業、コマース（物販）事業
本 社：愛知県名古屋市昭和区御器所通3丁目8‐1御器所セントラルビル3A
Webサイト：https://liistyle.com/
【本件に関するお問い合わせ先】
担当：横山 TEL：090-5944-9538 MAIL：lii_pr@liistyle.co.jp