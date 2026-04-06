【からだを動かせば、すべてが動き出す】株式会社リィ、リブランディングを実施

株式会社リィ

株式会社リィ（本社：愛知県名古屋市昭和区、代表取締役：廣瀬あゆみ、以下「Lii」）は、事業を通じて向き合い続けてきた「運動の価値」を再定義し、コーポレート・アイデンティティ（CI）およびビジュアル・アイデンティティ（VI）を刷新したことをお知らせいたします。

■ リブランディングの背景

人間は動物であり、食事や睡眠と同様に「運動」は心身を健康に保つための重要な要素です。しかし、文明の進化を経て、現代人は「動かなくても生きていける」ようになりました。Liiは、運動習慣のある人を「オセロの白」、ない人を「黒」としたとき、文明の発展とともに黒が広がってしまった世界を、もう一度「白」に塗り替えていきたいと考えています。

■ 新たなブランド・コア「Philosophy & Oath」

新しいLiiの最上位概念として「Philosophy（哲学）」と、社会への誓いである「Oath（宣誓）」を策定しました。

【Philosophy（哲学）】

You Move, Move You.

からだを動かせば、すべてが動き出す。

「やる気があるから動く」のではなく、「動くからやる気が出る」。意思の力に頼るのではなく、まず体を動かす。その一歩が心や環境、そして人生を動かしていくというLiiの核となる哲学です。

【Oath（宣誓）】

私たちは、知っている。

気分が晴れないときも、うまくいかないときも、

からだを動かせば、呼吸が変わり、視線が変わり、

景色が変わることを。

私たちは、知ってほしい。

からだの躍動が、こころの鼓動が、

背中を押してくれることを。

私たちは、動く。

からだを動かす日常をつくり、みんなの人生を

もっとおもしろくするために。

私たちは、誓います。

運動の力で、世界を動かすことを。

■ 新ビジュアル・アイデンティティ（VI）

シンボルマーク「Moving Beat」

「動く」を究極まで純化した「丸」をモチーフにしています。球体は最も不安定（止まらない）でありながら、外部の圧力を均等に分散する最も安定した形です。2つの丸を行き来するデザインは、運動の原型である反復運動や心拍を表しています。

The Angle

角度は33.6度。クラウチングスタートの飛び出しや、重力に反するリフトオフ、そして常に右肩上がりに成長する姿勢を示しています。

Lii Color

運動で血が通い、体温の上がった「Liiオレンジ」を採用。日常に彩りを添える「蛍光ペン」をイメージし、色が重なる部分はマーカーのように濃くなるビジュアルに仕上げました。

全社共通のユニフォームも新調運動の躍動を伝える 5つのキービジュアル- Crazy Dash: 世界最速の走り出しから着想した加速- Crazy Dribble: 変幻自在に相手を翻弄するテクニック- Crazy Freestyle: パリ五輪金メダリストAMI氏のような、楽しさを原点としたパワームーブ- Start running, Keep running: 運動の基本である反復運動と持久力- Turning: 日常の中の喜びと新しい活力Crazy DashCrazy DribbleCrazy FreestyleStart running, Keep runningTurning

■ 代表取締役 CEO 廣瀬あゆみ コメント

かつては生きることそのものが運動でしたが、文明の発展やコロナ禍を経て、現代は動かずとも生活できる『運動していない黒』の状態がデフォルトになってしまいました。

多くの人が『やる気があるからジムに行く』と考えますが、実際は逆。ジムに行くから、やる気が出るのです。心や頭で考える前に、まずは動く。その一歩が、滞っていたすべてを動かし始めます。

私たちは事業を通じて、まずは黒が多くなってしまったオセロを、運動する日常である『白』へと塗り替えていきます。そしてLiiに出会った人たちの運動の総量を増やし、質の高い運動機会を届けることで、世界中が活気あふれる『Liiオレンジ』に染まっていく未来を目指します。運動の力で、世界を動かす挑戦を、改めてここから始めます。

■ 会社概要

会 社 名：株式会社リィ（Lii Inc.）

代 表 者：廣瀬 あゆみ

設 立：2018年11月1日

事業内容：児童発達支援事業、放課後等デイサービス事業、教育事業、フィットネス事業、コマース（物販）事業

本 社：愛知県名古屋市昭和区御器所通3丁目8‐1御器所セントラルビル3A

Webサイト：https://liistyle.com/

【本件に関するお問い合わせ先】

担当：横山 TEL：090-5944-9538 MAIL：lii_pr@liistyle.co.jp