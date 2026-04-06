【中古住宅】住んでみると約7割が「想像より問題なし・気にならない」と回答！経験者が語る“予想外のメリット”とは？

株式会社NEXER

■中古住宅、購入前の不安と住んでからのリアルなギャップとは

新築にこだわらず、中古住宅を選ぶ方が増えています。

価格の手ごろさに加えて、立地や広さなど、新築では選びにくい条件を満たしやすい点も、中古住宅が選ばれる理由です。一方で「建物の状態は問題ないか」「住んでから後悔しないか」と不安を感じる方も少なくありません。

では、実際に中古住宅を購入した方は、住み始めてからどのように感じているのでしょうか。

ということで今回はすまカナと共同で、事前調査で「中古住宅を購入したことがある」と回答した全国の男女94名を対象に「中古住宅を購入して思わぬ良かったこと」についてのアンケートをおこないました。

※本プレスリリースの内容を引用される際は、以下のご対応をお願いいたします。

・引用元が「株式会社NEXERとすまカナによる調査」である旨の記載

・すまカナ（https://www.sumakana.net/）へのリンク設置

「中古住宅を購入して思わぬ良かったことに関するアンケート」調査概要

調査手法：インターネットでのアンケート

調査期間：2026年2月6日 ～ 2月12日

調査対象者：事前調査で「中古住宅を購入したことがある」と回答した全国の男女

有効回答：94サンプル

質問内容：

質問1：中古住宅を購入する前、不安や懸念はありましたか？

質問2：中古住宅を購入する前、どんな不安や懸念がありましたか？（複数回答可）

質問3：具体的にどんな心配をしていましたか？

質問4：実際に中古住宅に住んでみて、不安や懸念点はどうでしたか？

質問5：そう感じた理由を教えてください。

質問6：中古住宅を購入して「思わぬ良かったこと」「予想外のメリット」はありましたか？

質問7：中古住宅を購入して「思わぬ良かったこと」「予想外のメリット」として、どんなことがありましたか？

※原則として小数点以下第2位を四捨五入し表記しているため、合計が100％にならない場合があります。

■51.1％が、中古住宅の購入前に「不安や懸念があった」と回答

まずは、中古住宅を購入する前に、不安や懸念があったかを聞いてみました。

その結果「あった」が51.1％、「なかった」が48.9％と、ほぼ半々に分かれています。中古住宅を購入した方の約2人に1人が、何らかの不安を抱えていたことがわかりました。

続いて「不安や懸念があった」と回答した方に、具体的にどのような点が気になっていたのかを聞いてみました。

もっとも多かったのは「設備や建物の劣化が心配だった」で60.4％でした。次いで「修繕・リフォーム費用がかかりそうだった」が52.1％で続きます。

さらに「耐震性や安全性が不安だった」が29.2％、「断熱性・住み心地が悪そうだと思った」が22.9％、「近隣環境・住民の雰囲気が分からなかった」が18.8％、「間取りやデザインが古いと感じていた」が16.7％という結果になりました。

具体的な不安や懸念について聞いてみたので、一部を紹介します。

具体的にどんな心配をしていましたか？

・内装の傷み具合とか間取りの古さ、収納の場所などが心配だった。（70代・男性）

・耐久性の低さや将来的なメンテナンスの手間。（40代・男性）

・リフォームが必要だったので費用が心配だった。（50代・男性）

・見えない汚れやいたみ。（40代・女性）

・住宅性能が低いので夏暑く冬寒い感じだと思った。（70代・男性）

・見た目がボロボロだったのでどのくらいの費用がかかるか不安だった。（50代・女性）

内装や収納の使い勝手、断熱性能、リフォーム費用など、回答者が抱えていた不安はさまざまです。

なかでも多かったのは、実際に住んでみないと分かりにくい「見えない部分」への不安でした。外見だけでは判断しにくいからこそ、購入前に慎重になるのは自然なことといえます。

■約7割が、住んでみたら「想像より問題なかった」「ほとんど気にならなかった」と回答

では、購入前に不安を感じていた方は、実際に住んでみてどうだったのでしょうか。

実際に中古住宅に住んでみて、購入前に感じていた不安や懸念がどうだったかを聞いてみました。

その結果「ほとんど気にならなかった」が39.6％でもっとも多く、「想像より問題なかった」が31.3％と続きました。2つを合わせると約7割となり、住み始めてみると当初の心配ほどではなかったと感じた方が多いことがわかります。

一方「一部は想像通りだった」は22.9％、「想像以上に大変だった」は6.3％にとどまりました。購入前に抱えていた不安が、実際には大きな問題にならないケースが多いようです。

それぞれの回答理由についても聞いてみたので、一部を紹介します。

「想像より問題なかった」

・耐震構造になっていたので。（60代・男性）

・最低限のリフォームで済んだから。（50代・男性）

・建物の劣化や地盤の問題がなかったから。（30代・男性）

「ほとんど気にならなかった」

・購入する前に内覧をして納得して購入した。（750代・男性）

・周辺の人は常識のある人ばかりだった。（40代・男性）

・唯一、水栓回りに若干のトラブルがありましたが、売主が対応してくれたからです。（70代・男性）

「一部は想像通りだった」

・年数が経つとあちこちにボロが出てきた（40代・男性）

・住宅の壁に断熱材が入っていないようで気密性や断熱性が大変悪かった。（70代・男性）

・収納場所の形が使いにくい。（60代・女性）

「想像以上に大変だった」

・引っ越したばかりの時には、カビが部屋中に充満していて、もしかしたら私の肺にも感染しているかも知れません。（60代・男性）

・何をやっても不快臭が取れなかった。消臭剤に何万円と使って、かなりの損失だった。（50代・女性）

・収納スペースがない。（60代・男性）

内覧のときに丁寧に確認できたことや、想像していたより状態がよかったことが、安心につながったという声が多く見られました。購入前に情報を集め、物件をよく見極めることが、住んでからの満足度にも関わってきそうです。

また、購入前にホームインスペクション（住宅診断）を活用するなど、不安を減らす工夫をしておくと安心です。

■28.7％が、中古住宅に「思わぬ良かったこと」「予想外のメリット」が「あった」と回答

最後に、中古住宅を購入してから「思わぬ良かったこと」や「予想外のメリット」があったかを聞いてみました。

その結果「あった」は28.7％、「なかった」は71.3％でした。約3割の方が、想定していなかったよい面を実感しています。

「思わぬ良かったこと」「予想外のメリット」について具体的に聞いてみたので、一部を紹介します。

中古住宅を購入して「思わぬ良かったこと」「予想外のメリット」

・前の住人が、冷蔵庫、洗濯機、エアコン等を置いて行ってくれた。（50代・男性）

・買ったときの価格と売るときの価格に大きな差異があり、利益を得た。（40代・男性）

・最寄駅から徒歩5分、スーパーマーケットまで徒歩3分、ドラッグストアまで徒歩5分と思っていたより便利だったこと。（40代・男性）

・自分の思いどおりに家を改装できたこと。（40代・女性）

・思ったより広くて快適だった。（60代・女性）

費用面のよさをあげる声が多い一方で、立地の便利さや自由にリフォームできる楽しさなど、お金だけでは測れない満足感も見られました。中古住宅は「自分好みに手を入れられる」点が魅力になりやすく、新築とは違った楽しみにつながるようです。

■まとめ

今回の調査では、中古住宅の購入前に約半数の方が不安を感じていた一方で、実際に住んでみると約7割が「想像より問題なかった」「ほとんど気にならなかった」と回答していることがわかりました。

また、約3割の方が予想外のメリットを感じており、費用を抑えられたことや立地の便利さ、自由にリフォームできる楽しさなどがあげられています。ただし、建物の状態は物件ごとに異なるため、購入前に丁寧に確認することが欠かせません。

住宅診断の活用やリフォーム計画の事前検討など、専門家の力を借りながら進めることで、中古住宅の魅力を最大限に引き出せるのではないでしょうか。

＜記事等でのご利用にあたって＞

・引用元が「株式会社NEXERとすまカナによる調査」である旨の記載

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