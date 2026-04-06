【若年層向けにフォロワーを抱えるインフルエンサーを活用したPR施策】SNS特化型ASP事業「ATアフィリ」がサービス開始より1周年を迎えました。

株式会社Attackon

株式会社アタックオン（本社：東京都新宿区、代表取締役CEO：大前 昇太郎、以下アタックオン）が提供するSNS特化型のASP事業「ATアフィリ」は、2025年3月1日にサービス提供を開始しました。サービス開始から僅か1年で提携インフルエンサーは500メディアを突破。取引企業様も10代～20代の大学生/社会人に向けたPR施策で多くのサービスプロモーション施策にてご活用いただいております。

■SNS特化型ASP事業「ATアフィリ」とは

（※ASPとはApplication Service Providerの略称で、インターネットを経由して、ソフトウェアやアプリケーション機能を顧客に提供するサービスの事を指します。）



ATアフィリは、Instagram・X（旧Twitter）・TikTok・YouTubeの主要4媒体でリーチが可能なインフルエンサー様に多種多様な依頼をすることが可能なサービスです。

企業様はサービスのプロモーションでユーザー獲得を成果報酬で依頼したり、広告用動画の作成依頼やSNSアカウントの運用代行依頼など、ご希望に合わせたマーケティング活動をご支援させていただいております。

・PR内容や条件は全て自由に設定可能

PR方法やPR内容、成果報酬、成果対象、上限件数など様々な条件をご自由に設定することが可能です。

・インフルエンサーの起用から管理まで一括管理

インフルエンサーへのご依頼から、実施新緑、レポート、報酬振込まで全て無料で弊社にて完結することが可能です。

・成果報酬型のためスポットでのご依頼も可能

サービスのご利用に導入費用、月額費用、オプション費用などは一切かからないため、単月のスポット依頼も可能でございます。

■ ATアフィリの仕組み

STEP1：企業様は「広告主」としてご利用いただくことができ、成果地点や成果報酬などの条件を企業様の方で設定いただき「PR案件」を作成していただきます。

STEP2：インフルエンサー様は「アフィリエイター」としてご利用いただくことができ、企業様のPR案件を弊社経由で提携アフィリエイターにご依頼させていただきます。

STEP3：実施希望のアフィリエイターがいらっしゃった場合、広告主側は事前の提携審査を行なっていただきます。

STEP4：審査通過後、PRが開始され発生した成果件数分を報酬としてアフィリエイターにお支払い致します。

■プロモーション事例ご紹介

ATアフィリでは、媒体を問わず様々なプロモーションのご依頼を頂いております。

以下にPR事例をご紹介致します。

・新卒向け合同説明会

メディア種別：X

成果地点：新規イベントエントリー地点

成果対象：全国の27卒

成果報酬：2,000円/名

獲得実績：約600名

・新卒スカウトサービス

メディア種別：TikTok

成果地点：新規会員登録地点

成果対象：全国の27卒

成果報酬：3,000円/名

獲得実績：約1,500名/月間

・転職エージェント

メディア種別：TikTok

成果地点：キャリア面談当日参加地点

成果対象：全国の22歳～29歳

成果報酬：25,000円/名

獲得実績：約100名/月間

・転職サービス

メディア種別：X

成果地点：適職診断の受検地点

成果対象：全国の22歳～35歳

成果報酬：1,000円/名

獲得実績：約2,000名/月間

最後に

ATアフィリは、約1年間で多くの企業様とそれ以上に多くのインフルエンサー様にご協力いただき、脅威のスピードで規模を拡大しております。



これまで弊社は大学や高校の部活動やサークル団体へ向けたプロモーションを得意としておりましたが、新しくSNSインフルエンサーという新たなPRチャネルを確立した事で、より企業様のサービス認知にお力添えができるようになりました。

少しでもご興味をお持ちのご担当者様は、以下よりお気軽にお問い合わせください。



＜法人様はこちらから＞

お問い合わせ先：contact@attackon.jp

サービスHP（資料請求をご希望の方）：https://attackon.jp/ataffili/

■会社概要

会社名：株式会社Attackon

設立：2022年9月5日

事業内容：協賛プラットフォーム事業・採用支援事業・個人向けASP事業・法人向けASP事業

代表取締役CEO：大前 昇太郎

所在地：〒160-0023 東京都新宿西新宿3-2-9 新宿ワシントンホテル 本館2階

会社HP：https://attackon.jp

■お問い合わせ先

一般：https://attackon.jp/contact/

報道関係/採用関連：contact@attackon.jp