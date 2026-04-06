捨てるはずのモノ”が価値に変わる3日間
■概要
リユース事業を展開する株式会社エコリング（本社：兵庫県姫路市）は、2026年4月17日（金）～19日（日）の3日間、エコリング姫路飾磨店前にて、通常は取扱いが難しい商品も対象とした特別企画「究極のなんでも買取イベント」を開催いたします。
本イベントでは、「これまで価値がつかない」とされていたモノにも新たな可能性を見出し、廃棄物削減とリユース促進を目的としています。
■開催背景
近年、家庭内で不要となったモノの多くが「価値がない」と判断され、そのまま廃棄されるケースが増えています。
姫路市のリサイクルセンターでは、持ち込み処分に10kgあたり130円の処理費用が発生しており、「処分にお金がかかる」ことが一般的です。
エコリングではこうした現状に対し、
「捨てられる前に価値を見出す」という視点から、本イベントを企画しました。
■イベントの特徴
１. “買取できない”の常識に挑戦
通常店舗では取り扱いが難しい商品についても、期間限定で査定・買取に挑戦します。
２. 廃棄コストから価値創出へ
本来は処分費用が発生するモノが、買取対象になる可能性があります。
３. 大量・大型も歓迎
持ち込みが難しい量やサイズの不用品も対象。まとめての持ち込みが可能です。
■対象商品（一例）
・古くなった日用品
・壊れかけのモノ
・まとめて処分予定の不用品
「これ無理やろ…」と思うモノほど歓迎いたします。
※法律規定や安全上の理由により、一部お買取できないものもございます。
■来場者へのメッセージ
「もう使えない」
「どうせ売れない」
そう思って処分してしまう前に、
一度“価値があるかどうか”を確かめてみませんか。
あなたの“ゴミだと思っていたモノ”が、
思わぬ価値を持っているかもしれません。
■開催概要
・期間：2026年4月17日（金）～19日（日）
・場所：エコリング姫路飾磨店前（駐車場広場）
兵庫県姫路市飾磨区恵美酒213
・雨天：決行
・お問い合わせ：0120-611-511
■会社概要
会社名：株式会社エコリング
所在地：兵庫県姫路市
事業内容：リユース事業、買取・販売事業
■本件に関するお問い合わせ先
株式会社エコリング
URL：https://www.eco-ring.com/
TEL：0120-611-511