美容系インフルエンサー100名が来場！体験型イベント「シンデレラフィットEXPO 8th」にソイプロビューティ プラスが初出展

ハリウッド株式会社

ハリウッド株式会社（本社：東京都港区六本木）は、美容メディア「Cinderella Fit」が2026年3月6日に主催した体験型イベント「シンデレラフィットEXPO 8th」に出展いたしました。

本イベントでは、現代女性のニーズに応えるべく誕生した大豆プロテイン「ソイプロビューティ プラス」をご紹介しました。運動習慣の有無を問わず取り入れやすい本製品を通じて、内側から美しさを育む「インナーケア」の重要性を発信。 化粧品による外側からのケアだけでなく、「美と健康」をトータルでサポートするメーカーとしての姿勢を、多くの来場者様へお伝えする機会となりました。

シンデレラフィットEXPO 8th

シンデレラフィットEXPOは、美容・健康・インナーケアをテーマに、美容感度の高い来場者との接点を創出する体験型イベントです。今回で8回目となる本イベントには、ハリウッド株式会社のほかに、藤原美智子氏プロデュースの「MICHIKO.LIFE」をはじめ計6社が出展。美容・健康・インナーケアに関心をもつ女性インフルエンサー約100名が来場し、会場は終始熱気に包まれました。

初参加となったハリウッド株式会社のブースでは、美容成分にこだわり抜いた「ソイプロビューティ プラス」の魅力を詳しく披露。100％植物性（ヴィーガン）処方へのこだわりをお伝えするとともに、日々の食生活におけるタンパク質摂取の大切さを改めて提案しました。

会場では、「プロテインは飲みにくい、継続が難しい」と感じていた方からも、飲み続けやすい美味しさと妥協のない成分設計に、驚きや関心の声が寄せられました。創業100年を超える化粧品メーカーとして、内外両面から「美と健康」を支えたいという同社の想いに、多くの方が耳を傾ける貴重な機会となりました。

また、当日Instagramをフォローいただいた皆様には、手軽に試せる「トライアルサイズ（1包）」をプレゼント。日常に溶け込む新しいインナーケア習慣として、お持ち帰りいただきました。

大豆プロテイン「ソイプロビューティ プラス」

日々の美しさと健康をサポートする、ヴィーガンフレンドリーな大豆プロテイン。「溶けやすさ」「毎日続けやすいおいしさ」にこだわり、2020年の発売以来、人気を集めているインナーケアアイテムです。

2026年1月にリニューアルし、100％植物性、白砂糖・乳化剤不使用を維持しながら、たんぱく質含有量が20％アップ。大豆とそら豆のWプロテイン処方、沖縄県産モリンガやアサイーなど7種のスーパーフード配合、着色料・香料・保存料などを使用しない6つのフリー設計を実現しました。

KINAKO、CHAI、SAKE（栄養機能食品ビオチン）といった、ライフスタイルに合わせてお楽しみいただける3種をラインナップしています。

（左から）CHAI、KINAKO、SAKE

ソイプロビューティ プラスの詳細、お買い求めはBEAUTY CELLAR ONLINE(https://www.hollywood-jp-online.com/view/category/ct498)をご覧ください。

インスタグラム公式アカウント

@soyprotein_beauty （https://www.instagram.com/soyprotein_beauty/）

商品情報や簡単アレンジレシピなどを発信しています！