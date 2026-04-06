NEWTON（ニュートン） - 「剥離」と「封印」のダブルアプローチを具現化した新たなシミケアの選択肢

商品概要

PLUREVO JAPAN合同会社NEWTONは、サロン・クリニック・美容室・その他店舗向けに展開するプロフェッショナル専用のシミケア商材です。「剥離」と「封印」のダブルアプローチを特徴とし、幅広いシミへの対応、シミ戻りを防ぐ考え方、肌質を問わず提案しやすい設計が作り込まれています。

NEWTONは、ペースト・液剤・アフタークリームを中心に構成された、業務用の次世代シミケアプログラムです。

シミを「肌に居座るメラニンの塊」と「ターンオーバーの停滞」という観点から捉え、物理的に働きかける“剥離”と、施術後の肌を守る“封印”を組み合わせたアプローチが可能。これにより、従来はピコレーザーなどの医療施術を検討していた方や、痛みに不安のある方、より利用しやすい価格帯でシミケアを受けたい方への新たな提案が可能になります。

商品詳細

NEWTONは、エッセンス、ペースト、アフタークリーム、美容液、ピーリングジェル、パッチなどのラインナップで構成。

01. ルーセントエッセンス（施術薬剤1）02. ルーセントペースト（施術薬剤2）03. ルーセントクリーム（アフターケア）04. ルーセントセラムC（美容液）05. ルーセントジェル（角質ケア）06. スキンUVクリーム（日焼け止めクリーム）07. ナチュラルフェイスウォッシュ（洗顔）



NEWTON エッセンス（5ml×2本）、NEWTON ペースト（5g×1本入×2箱）、NEWTON アフタークリーム（10g×1個入×5箱）、NEWTON 美容液（30ml）、NEWTON ピーリングジェル（100ml）が主な商品ラインナップ。施術では、ペーストタイプによるポイントケアに加え、ペースト使用後1カ月経過後のシミ戻り・色素沈着ケアや、敏感肌向けの液剤タイプ使用など、肌状態に応じた提案が可能です。

価格

NEWTONのスターター構成に含まれる主な商材価格は、エッセンス40,000円（税込44,000円）、ペースト40,000円（税込44,000円）、アフタークリーム44,500円（税込48,950円）、美容液8,000円（税込8,800円）、ピーリングジェル8,000円（税込8,800円）です。

導入店舗では、一般的なピコスポット系のシミケア価格を参考にしながら、より利用しやすい価格帯でのサービス設計が可能です。公開されている参考例では、ピコスポットは5mmあたり4,400円、または～5mmで5,500円、顔あて放題で68,000円～99,000円程度の価格帯が確認できます。NEWTONでは、こうした相場と比較しながら、約半額をひとつの目安とした提案設計も検討できます。

今後の展開

PLUREVO JAPANは、NEWTONの展開を通じて、サロン・クリニック・美容室・その他店舗が、シミに悩む方々へより専門的なアプローチを提案できる環境づくりを進めてまいります。

今後は、資料請求や導入説明、代理店募集を通じてパートナー店舗を広げるとともに、オンライン診療を行う医療機関との連携を想定した体制づくりも視野に入れながら、安心して提案できるシミケアプログラムとして展開していきます。

導入希望専用LINE窓口

■ NEWTONの資料請求や導入に関する商品説明を希望の方

NEWTONお問い合わせ専用公式LINEへ：https://lin.ee/vvMaEpU

代理店専用LINE窓口

■ NEWTONの代理店を希望する方（審査あり）

NEWTON代理店専用公式LINEへ：https://lin.ee/sMI3VxDa

担当者コメント

[PLUREVO／運営本部 中西]

「シミは多くの方にとって長年の悩みでありながら、価格、痛み、不安感などからケアをためらう方も少なくありません。NEWTONは、そうした方々に向けて、サロン・クリニック・美容室などの現場から新しいシミケアの選択肢を届けたいという思いから提案を進めています。幅広いシミにアプローチしながら、施術後のケアまで含めて丁寧に提案できることが、NEWTONの大きな魅力だと考えています。」