【大丸心斎橋店】開業300周年記念で起用した『火の鳥』や、手塚治虫作品のキャラクターが大集合！「手塚治虫：火の鳥印百貨店」開催

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株式会社　大丸松坂屋百貨店

大丸心斎橋店では「手塚治虫：火の鳥印百貨店」ポップアップストアを期間限定で開催いたします。会場では、手塚治虫作品のキャラクター商品を多彩に展開するほか、『火の鳥』をモチーフにした記念ロゴをあしらった、大丸心斎橋店開業300周年オリジナル商品も登場します。手塚治虫作品との新たな出会いや初めて知る入り口として、幅広い層に楽しんでいただける場を提供いたします。




■会期：2026年4月10日（金）→5月12日（火）


■時間：10時～20時


■会場：大丸心斎橋店 本館9階 レストスペース


■特設サイト:


https://www.daimaru.co.jp/shinsaibashi/topics/tezuka-phoenix-store.html





大丸心斎橋店 開業300周年オリジナル商品


Tシャツロゴ（M/L/XL展開）税込3,850円

TシャツKV（M/L/XL展開）税込3,850円

サテンハンカチ　税込2,420円


トートバッグロゴ　税込3,520円

トートバッグKV　税込3,520円

★その他、ポーチやアクリルキーホルダーも展開予定です。


各種アイテム（Tシャツ、キーホルダー、パタパタメモ、グラス）



【鉄腕アトム】リフレクトTシャツ（S/M/L/XL展開）税込6,600円

【ブラックジャック】リフレクトTシャツ（S/M/L/XL展開）税込6,600円

【火の鳥】リフレクトTシャツ（S/M/L/XL展開）税込6,600円


ネオンアクリルキーホルダー（a:【鉄腕アトム】b:【ふしぎなメルモ】c:【ジャングル大帝】）各税込770円

ネオンアクリルキーホルダー（a:【ブラック・ジャック】b:【リボンの騎士】c:【火の鳥】）各税込770円


【鉄腕アトム】パタパタメモ　税込770円

【リボンの騎士】パタパタメモ　税込770円


【鉄腕アトム】グラス　税込2,200円

【ブラック・ジャック】グラス　税込2,200円