【大丸心斎橋店】開業300周年記念で起用した『火の鳥』や、手塚治虫作品のキャラクターが大集合！「手塚治虫：火の鳥印百貨店」開催
株式会社 大丸松坂屋百貨店
Tシャツロゴ（M/L/XL展開）税込3,850円
TシャツKV（M/L/XL展開）税込3,850円
サテンハンカチ 税込2,420円
トートバッグロゴ 税込3,520円
トートバッグKV 税込3,520円
【鉄腕アトム】リフレクトTシャツ（S/M/L/XL展開）税込6,600円
【ブラックジャック】リフレクトTシャツ（S/M/L/XL展開）税込6,600円
【火の鳥】リフレクトTシャツ（S/M/L/XL展開）税込6,600円
ネオンアクリルキーホルダー（a:【鉄腕アトム】b:【ふしぎなメルモ】c:【ジャングル大帝】）各税込770円
ネオンアクリルキーホルダー（a:【ブラック・ジャック】b:【リボンの騎士】c:【火の鳥】）各税込770円
【鉄腕アトム】パタパタメモ 税込770円
【リボンの騎士】パタパタメモ 税込770円
【鉄腕アトム】グラス 税込2,200円
【ブラック・ジャック】グラス 税込2,200円
大丸心斎橋店では「手塚治虫：火の鳥印百貨店」ポップアップストアを期間限定で開催いたします。会場では、手塚治虫作品のキャラクター商品を多彩に展開するほか、『火の鳥』をモチーフにした記念ロゴをあしらった、大丸心斎橋店開業300周年オリジナル商品も登場します。手塚治虫作品との新たな出会いや初めて知る入り口として、幅広い層に楽しんでいただける場を提供いたします。
■会期：2026年4月10日（金）→5月12日（火）
■時間：10時～20時
■会場：大丸心斎橋店 本館9階 レストスペース
■特設サイト:
https://www.daimaru.co.jp/shinsaibashi/topics/tezuka-phoenix-store.html
大丸心斎橋店 開業300周年オリジナル商品
Tシャツロゴ（M/L/XL展開）税込3,850円
TシャツKV（M/L/XL展開）税込3,850円
サテンハンカチ 税込2,420円
トートバッグロゴ 税込3,520円
トートバッグKV 税込3,520円
★その他、ポーチやアクリルキーホルダーも展開予定です。
各種アイテム（Tシャツ、キーホルダー、パタパタメモ、グラス）
【鉄腕アトム】リフレクトTシャツ（S/M/L/XL展開）税込6,600円
【ブラックジャック】リフレクトTシャツ（S/M/L/XL展開）税込6,600円
【火の鳥】リフレクトTシャツ（S/M/L/XL展開）税込6,600円
ネオンアクリルキーホルダー（a:【鉄腕アトム】b:【ふしぎなメルモ】c:【ジャングル大帝】）各税込770円
ネオンアクリルキーホルダー（a:【ブラック・ジャック】b:【リボンの騎士】c:【火の鳥】）各税込770円
【鉄腕アトム】パタパタメモ 税込770円
【リボンの騎士】パタパタメモ 税込770円
【鉄腕アトム】グラス 税込2,200円
【ブラック・ジャック】グラス 税込2,200円