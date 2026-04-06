【大丸心斎橋店】開業300周年記念で起用した『火の鳥』や、手塚治虫作品のキャラクターが大集合！「手塚治虫：火の鳥印百貨店」開催

株式会社 大丸松坂屋百貨店

大丸心斎橋店では「手塚治虫：火の鳥印百貨店」ポップアップストアを期間限定で開催いたします。会場では、手塚治虫作品のキャラクター商品を多彩に展開するほか、『火の鳥』をモチーフにした記念ロゴをあしらった、大丸心斎橋店開業300周年オリジナル商品も登場します。手塚治虫作品との新たな出会いや初めて知る入り口として、幅広い層に楽しんでいただける場を提供いたします。

■会期：2026年4月10日（金）→5月12日（火）

■時間：10時～20時

■会場：大丸心斎橋店 本館9階 レストスペース

■特設サイト:

https://www.daimaru.co.jp/shinsaibashi/topics/tezuka-phoenix-store.html

大丸心斎橋店 開業300周年オリジナル商品

Tシャツロゴ（M/L/XL展開）税込3,850円TシャツKV（M/L/XL展開）税込3,850円サテンハンカチ 税込2,420円トートバッグロゴ 税込3,520円トートバッグKV 税込3,520円

★その他、ポーチやアクリルキーホルダーも展開予定です。

各種アイテム（Tシャツ、キーホルダー、パタパタメモ、グラス）

【鉄腕アトム】リフレクトTシャツ（S/M/L/XL展開）税込6,600円【ブラックジャック】リフレクトTシャツ（S/M/L/XL展開）税込6,600円【火の鳥】リフレクトTシャツ（S/M/L/XL展開）税込6,600円ネオンアクリルキーホルダー（a:【鉄腕アトム】b:【ふしぎなメルモ】c:【ジャングル大帝】）各税込770円ネオンアクリルキーホルダー（a:【ブラック・ジャック】b:【リボンの騎士】c:【火の鳥】）各税込770円【鉄腕アトム】パタパタメモ 税込770円【リボンの騎士】パタパタメモ 税込770円【鉄腕アトム】グラス 税込2,200円【ブラック・ジャック】グラス 税込2,200円