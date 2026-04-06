東京ソラマチにBIRKENSTOCKのポップアップストアが4か月限定オープン

Birkenstock Japan 株式会社

BIRKENSTOCKはこのたび、東京ソラマチにて期間限定のポップアップストアをオープンいたします。東東京エリア初となる直営による期間限定展開となり、これまでブランドに触れる機会の少なかったエリアにおいて、その世界観を体感いただける新たな拠点が誕生します。

本ポップアップでは、春夏シーズンに欠かせないサンダルやクロッグ、シューズを中心に、定番モデルから最新コレクションまで幅広くラインアップ。日常に寄り添いながらも、快適さとデザイン性を兼ね備えたフットウェアを提案します。

BIRKENSTOCKならではのフットベッドの履き心地を実際に体験いただけるほか、それぞれのモデルに込められた機能美やクラフトマンシップにも触れていただけます。

1774年にまでさかのぼる靴づくりの伝統を持つBIRKENSTOCKは、フットベッドの生みの親として知られています。現在も製品の核であるフットベッドは100％ドイツで生産されており、厳選されたヨーロッパ由来の素材と妥協のないものづくりによって、人々の自然な歩行を支え続けています。

世代や地域を超えて愛されるタイムレスなデザインと確かな品質、そして革新を生み出し続けてきたBIRKENSTOCK。伝統と情緒を色濃く残しながらも、新しい東京の魅力にあふれる東京ソラマチと共鳴します。期間限定ストアでは、ブランドの魅力が詰まったフットウェアの数々をぜひご覧ください。

各ポップアップストアのオープンを記念して、22,000円(税込)以上お買い求めいただいた方へ、今年50周年を迎えるBOSTON、40周年を迎えるLONDONをモチーフとしたトートバッグをプレゼントいたします。トートバッグはそれぞれ数に限りがあり、先着でのお渡しとなります。

BIRKENSTOCK ソラマチ ポップアップストア

期間2026年4月1日～8月2日

所在地131-0045東京都墨田区押上1-1-2 東京スカイツリータウン

イーストヤード2階11番地特設会場

営業時間10:00-21:00

お客様お問い合わせ先

ビルケンシュトック・ジャパン カスタマーサービス

Tel:0476-50-2626

www.birkenstock.com/jp