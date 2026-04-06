株式会社金澤烏骨鶏の里(本社：石川県金沢市 代表取締役：河内 孝一)は2026年4月1日(水)から『烏骨鶏の母の日ギフト』を当社通販サイトで開催致しております。





母の日





▼烏骨鶏の母の日ギフトについて

カーネーションには、お母さんへの感謝の気持ちを表す意味がございます。

当社の看板商品の「烏骨鶏かすていら」に可愛らしいカーネーションの焼印をあしらった母の日ギフト限定の商品です。

毎年、沢山のお客様にご利用いただき喜んでいただけているこの時期だけの商品でございます。









▼烏骨鶏の母の日ギフトの特徴

カーネーションの焼印もそうですが、箱のデザインもお母さんへの感謝の気持ちがより伝わる限定デザインとなっております。

全部で4種類の商品を展開しておりますが、そのうちの2商品が4/24(金)16時受付まで送料無料となっております。









▼商品の紹介

・烏骨鶏かすていら2号(焼印)単品

・烏骨鶏かすていら2号2本入(焼印・金箔)

・烏骨鶏かすていら2号(焼印)プリン5個セット

・烏骨鶏かすていら2号(焼印)バームクーヘンセット





★「烏骨鶏かすていら2号2本入(焼印・金箔)」「烏骨鶏かすていら2号(焼印)バームクーヘンセット」が4/24(金)16時受付まで送料無料









▼当社通販サイトでのキャンペーン期間

・実施期間：4月1日10時～5月6日11時00分頃まで





・公式HP「母の日」ページURL： https://www.ukokkei.co.jp/c/16/27

・Instagram URL ： https://www.instagram.com/ukeian_official/









▼烏鶏庵について

本来、烏骨鶏は7～10日に1個程しか卵を産みません。親鳥はその卵を大事に大事に育てます。そのようにして育てられた烏骨鶏の卵は従来の卵よりも栄養価が高く古来より貴族だけが食することのできる高貴なものでした。我々は自然の恵みに大いに感謝し高品質・高栄養素という烏骨鶏卵を使用した上品なお菓子を皆様にお届けしたいという強い思いを持っています。









▼会社概要

商号 ： 株式会社金澤烏骨鶏の里(株式会社烏骨鶏 通販事業部)

所在地： 〒920-0024 石川県金沢市西念4丁目21番18号

代表者： 代表取締役 河内 孝一

URL ： https://www.ukokkei.co.jp/