全世界で累計1,700万人以上を動員しているリアル脱出ゲームを企画制作する株式会社SCRAP(本社：東京都渋谷区、代表：加藤隆生)は、リアル脱出ゲーム『ある実験室からの脱出』を、2026年5月14日(木)より、東京ミステリーサーカスを皮切りに、大阪、宮城の全国3都市で開催いたします。★詳細はこちら：https://realdgame.jp/event/jikkenshitsu2026

■人気リアル脱出ゲームが約6年ぶりに待望の復活！

本イベントは2015年の初演時に、東京1会場のみ、わずか3ヶ月という短い期間ながら、1万人以上が参加した人気作。2020年のリバイバル開催時にも、「ワクワクする謎解きを楽しめました！」や「20分間に面白さが詰まっていた！」など好評を博した作品が、このたび約6年ぶりに開催いたします。

■悪の組織から世界を救う、緊迫の潜入ミッション

本イベントで参加者は、世界を脅かすウイルスを開発した悪の組織「レッド・ピカデリー軍」から対ウイルスワクチンを奪うため、探偵団の一員として敵の実験室へ潜入。しかし、潜入した瞬間にセキュリティシステムが発動し、実験室に閉じ込められてしまいます。参加者は限られた時間の中で、数々の謎や暗号を解き明かし、実験室からの脱出を目指します。また、本イベントの制限時間は20分。短い時間だからこそ、物語のクライマックスから始まるようなスピード感と緊迫感をお楽しみいただけます。さらに、本イベントは、過去に開催された『ある実験室からの脱出』と同一のストーリーをベースにしながら、より多くの方にお楽しみいただけるよう、一部の問題や謎解きキットをブラッシュアップした内容となっています。

■チケットの一般販売は2026年4月18日(土)12時からスタート！

イベントのチケット販売は、少年探偵SCRAP団(FC)団員先行販売が2026年4月11日(土)12:00から、一般販売が2026年4月18日(土)12:00から開始します。次々に襲いかかる謎を突破した瞬間の「ひらめき」と、物語が紐解かれる「驚き」を、ぜひ『ある実験室からの脱出』でご体感ください。

『ある実験室からの脱出』 概要

◼︎『ある実験室からの脱出』詳細ページhttps://realdgame.jp/event/jikkenshitsu2026◼︎ストーリー今、この世界は大ピンチを迎えている…世界征服を企む巨大な悪の組織、レッド・ピカデリー軍が開発したウイルスが世界中にバラまかれ、このままではたくさんの人々がウイルスに侵され死んでしまう。人々の命を救うために必要なもの、それがレッド・ピカデリー軍が独自に開発している「対ウイルスワクチン」である。しかし、それらはレッド・ピカデリー軍の実験室で厳重に管理されている。あなたは、世界を救うべく、仲間と共にレッド・ピカデリー軍の実験室に忍び込んだ。そして遂に「対ウイルスワクチン」を手にすることが出来た！あとは実験室から脱出し、ワクチンを人々に届けるだけ…とその瞬間『侵入者発見、侵入者発見、実験室を封鎖します』けたたましく警報が鳴り、この実験室に閉じ込められてしまった。同時に動き出した時限爆弾。タイムリミットは、あと20分。20分以内にここから脱出出来ないと、人々にワクチンを届けることが出来ないどころかあなたごと爆破されてしまう。もはや1秒の猶予も、ない。世界を救うため、20分以内に脱出せよ！◼︎プレイ形式所要時間約35分／制限時間20分／1チーム最大4人／屋内イベント◼︎開催会場、日程【東京】東京ミステリーサーカス 2F リアル脱出ボックス：2026年5月14日(木)～【大阪】リアル脱出ゲーム大阪恵美須町店：2026年5月21日(木)～【仙台】リアル脱出ゲーム仙台店：2026年5月29日(金)～◼︎チケット販売スケジュール少年探偵SCRAP団(FC)団員先行販売：2026年4月11日(土)12:00～4月17日(金)23:59一般販売：2026年4月18日(土)12:00～◼︎チケット料金〈前売(平日)〉一般：2,300円グループチケット(1～4人)：1人あたり2,000円(合計8,000円)〈前売(土日祝＆ハイシーズン)〉一般：2,600円グループチケット(1～4人)：1人あたり2,300円(合計9,200円)※当日チケットもございます。チケット料金の詳細はイベントページをご確認ください。◼︎主催／企画制作 SCRAP

〈補足情報〉リアル脱出ゲームとは

2004年に発表された「クリムゾンルーム」というネットの無料ゲームを発端に、爆発的に盛り上がった「脱出ゲーム」。そのフォーマットをそのままに現実世界に移し替えた大胆な遊びが「リアル脱出ゲーム」。マンションの1室や廃校、廃病院、そして東京ドームや六本木ヒルズなど、さまざまな場所で開催されています。07年に初開催して以降、現在までで1,700万人以上を動員。日本のみならず上海、台湾、シンガポールやサンフランシスコなど全世界で参加者を興奮の渦に巻き込み、男女問わずあらゆる世代を取り込む、今大注目の体験型エンターテインメントです。※「リアル脱出ゲーム」は株式会社SCRAPの登録商標です。☆「リアル脱出ゲーム」オフィシャルサイト：http://realdgame.jp/☆「リアル脱出ゲーム」公式Instagramアカウント：https://www.instagram.com/scrap_official_insta/☆「リアル脱出ゲーム」公式Xアカウント：https://x.com/realdgame

〈補足情報〉SCRAPとは

「リアル脱出ゲーム」をはじめとした、さまざまな体験型イベントを企画運営。SCRAPが提供するのは謎解きを通しての「物語体験」。自分がリアルな主人公になれる体験、まだ誰も知らない世界に入れる体験…そんな「物語体験」をつくっています。テレビ局やレコード会社などともコラボレーションを行い、常に新しい体験型エンターテインメントを提供しています。☆「SCRAP」オフィシャルサイト：https://www.scrapmagazine.com/☆「SCRAP」公式Xアカウント：https://x.com/scrapmagazine