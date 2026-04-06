顔認証システム「facet on-premises」がバージョンアップ。プリンター連携機能を搭載し、認証情報のプリント出力が可能に

株式会社バルテック

クラウド電話「MOT/TEL（モッテル）」(https://www.mot-net.com/mottel)を展開する株式会社バルテック（本社：東京都新宿区）は、

ローカル完結型顔認証システム「facet on-premises」のバージョンアップを2026年4月1日にリリースし、顔認証と連動したチケット等の認証情報をプリント出力する機能を追加しました。

■ バージョンアップの背景と目的

「facet on-premises」は、社内ネットワーク内で個人情報を完結させることで、顔データなどの重要情報が外部に流出するリスクを抑え、より高いセキュリティを実現する顔認証システムです。これまで、自動ドアや入場ゲート、勤怠管理システムなどとのAPI連携機能を提供してまいりました。 今回のバージョンアップでは、お客様のさらなる運用効率化と活用シーンの拡大を目指し、顔認証と連動したプリンター出力を可能にする新機能を追加しました。

■ バージョンアップの主な新機能・変更点

1. プリンター連携機能の追加

顔認証を行うことで、認証情報や補足情報をプリント出力する機能に対応しました。

管理画面に「プリンター連携」タブを新設しました。

タブ内にて、文字や画像を活用した印字内容の編集、プレビュー確認、テスト印刷が可能です。

これにより、イベント受付でのチケットや座席表の発券、入館時の受付票発行など、多様な業務を自動化できます。

※現状、連携可能なプリンターはエプソン「TM-T88VII」のみで順次、対応予定となります。

2. 管理画面のUI（ユーザーインターフェース）を刷新し、操作性を向上

管理画面において、利用頻度の高い「サーバー」や「facet」などの管理タブを、画面上部から左側サイドメニューへ移動しました。視線の動きに合わせた直感的な操作が可能になり、設定変更や状況確認をよりスムーズに行えます。

■ 「facet on-premises」の特徴（従来機能）

ローカル環境での高セキュアな運用: 顔情報などの個人情報が社内ネットワークから外に出ないため、クラウド版より高いセキュリティを確保できます。

高速・高精度な認証: 99%以上の顔認識率と約1秒の高速認識により、大人数でも効率よく正確な入場管理が可能です。

豊富なAPI連携: 顔認証を用いた本人確認に基づき、各種ゲートでの通過許可や、勤怠管理システムでの出退勤の自動打刻が可能です。

facet on-premises 製品ページ

https://www.webjapan.co.jp/solution/face-recognition-system/

■ 想定される活用シーン

イベントやセミナーの受付・発券: 顔を登録した来場者の入場ゲート連動に合わせ、認証情報や座席番号などの補足情報を即座にプリント出力し、スムーズな案内を実現します。※第34期社員総会の受付機能としても運用実績があります。

24時間フィットネスクラブの無人運営: スタッフ不在の店舗においても、顔認証での入館と同時に、ロッカー番号や利用時間などの控えを出力して提供できます。

健康検診・クリニックでの非接触受付: 来院者の発熱検知や本人確認と同時に、受付番号札や案内票を自動出力し、スムーズで衛生的な受付を実現します。

オフィスや施設での入館記録: 権限に応じた自動ドアの通行許可やセキュリティルームの解錠時に、入館の控えや一時入館証を紙で発行します。

■ リリース日

2026年4月1日（水）



■ 既存カメラをAI顔認証化する「ウォークスルー顔認証システム VSS-V」

当社では、専用端末を用いる「facet」に加え、既存のIPカメラ環境に導入できる「AI顔認証システム VSS-V」も提供しております。

カメラの交換工事が不要で、既存の監視カメラをそのまま顔認証対応にアップグレード可能です。

ウォークスルーでの高精度な顔認証を実現し、事前に登録した「VIP」や「ブラックリスト」の人物を検知した際には、クラウド電話「MOT/TEL（モッテル）」と連動して即座にスマートフォンへ音声通知を行うなど、手軽かつ高度なセキュリティ対策をサポートします。



高精度なウォークスルー顔認証

歩行中でも認証が可能で、入退室管理や顧客識別など多様な場面で活用できます。

ウォークスルー認証: 認証装置の前で立ち止まらず、歩きながら顔認証を行う技術。





即時アラート通知機能

「VIP」や「ブラックリスト」などのリストに分けて登録した人物を検知すると、担当者へリアルタイムで特定の電話・内線番号へ音声通知する機能を搭載しています。

ウォークスルー顔認証システム VSS-V 製品ページ

https://www.webjapan.co.jp/solution/ai-camera/face-recognition-camera/

■ 株式会社バルテック

事業内容：ICT機器及びソフトウェアの開発・製造・管理

設立： 1993年3月23日

所在地：〒163-1103 東京都新宿区西新宿6-22-1 新宿スクエアタワー3階

URL：https://www.webjapan.co.jp/

提供サービス：

クラウド電話「MOT/TEL（モッテル）」 (https://www.mot-net.com/mottel)

電話代行サービス「オフィスのでんわばん」 (https://www.mot-net.com/mottel/secretary_service)

AIカメラシステム「VASS」(https://www.webjapan.co.jp/solution/ai-camera/)

ウェアラブルカメラ「MOTウェアラブルカメラ」(https://www.webjapan.co.jp/solution/ai-camera/body-camera/)

