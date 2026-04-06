「仕込み図は、もっと直感的でいい。」- ステージ・イベント向けシステム系統図ツール「Snapplot」ベータ版を公開、1ヶ月で登録ユーザー500名を突破

株式会社インプラス仕込み図は、もっと直感的でいい。snapplot

映像制作・配信・デザイン事業を展開する株式会社インプラスは、2026年3月1日にステージ・イベント向けシステム系統図作成ツール「Snapplot（スナップロット）」のベータ版を公開し、リリースから約1ヶ月で登録ユーザー数500名を突破したことをお知らせします。

■ 開発の背景

ライブ・イベント・配信の現場では、機材同士の接続を示す「システム系統図（回線図・仕込み図）」の作成が不可欠です。しかし、多くの現場ではExcelやVisio、汎用ドローツールを使って手作業で図面を作成しており、以下のような課題がありました。

図面作成に数時間かかる機材の端子情報やプロトコルの互換性を手動で確認する必要がある図面と機材リスト・ケーブルリストを別々に管理し、更新のたびに二重作業が発生する現場での急な変更に図面の修正が追いつかない

Snapplotは、これらの課題を解決するために、ステージ・イベント業界に特化した専用ツールとして開発されました。

■ Snapplot（スナップロット）とは

Snapplotは、音響・照明・映像・配信のシステム系統図をブラウザ上で直感的に作成できるWebアプリケーションです。インストール不要で、ブラウザさえあればどのデバイスからでも利用できます。

最大の特長は、圧倒的な操作スピードです。140機種以上の機材データベースから機材を選び、キャンバスにドラッグ&ドロップで配置。端子をクリックするだけで配線が完了します。ExcelやVisioで数時間かかっていた系統図作成が、Snapplotなら短時間で仕上がります。

また、ユーザー同士が機材テンプレートを共有できる「コミュニティライブラリ」を搭載。プリセットにない機材も、他のユーザーが登録した機材をワンクリックで取り込めるため、ライブラリは日々充実しています。アプリ内の「Backstage（要望掲示板）」ではユーザーからの機能リクエストを常時受け付けており、実際に寄せられた声をもとに毎週アップデートを重ねています。

■ 主な機能

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=LA_oSZ-Ja-E ]

機材ライブラリ Blackmagic Design、Roland、Panasonic、SONYなど140機種以上をプリセット。機材を選ぶだけで端子構成が自動で反映されます。ライブラリにない機材もユーザーが自由に登録可能です。

スマートスナップ接続

端子をドラッグするだけで、40種類以上の信号プロトコル（HDMI、SDI、XLR、Dante、NDI、DMX、ArtNetなど）の互換性を自動判定。思考を止めることなく直感的に配線を組めます。

コミュニティライブラリ

ユーザーが作成した機材を公開・共有できるプラットフォーム。他のユーザーが登録した機材をワンクリックで自分のライブラリに取り込めます。これにより、プリセット機材ライブラリに無い機材もユーザーが追加・共有することができます。

自動リスト生成

作成した図面から機材リスト・ケーブルリストを自動生成。チェックボックス付きPDFで出力でき、そのまま現場での仕込みチェックリストとして使用できます。

IPアドレス管理

NDI・ArtNetなどIP化が進む現場向けに、機材のIPアドレスを一元管理できるパネルを搭載。重複チェック、PDF/CSV書き出しに対応しています。

共有 & エクスポート

図面はクラウドに自動保存。URLで共有でき、PNG（高解像度2x）、PDF（A4/A3）、CSVでのエクスポートに対応しています。

■ 対応領域

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/179350/table/2_1_a76a3f503251074f7cef5313cf4a448e.jpg?v=202604060551 ]

音響・照明ドメインについては、回線表（インプットパッチ表）やDMXオートパッチ、バトン管理などの専用機能を含めて開発を進めており、順次公開予定です。

■ ユーザーの反応

ベータ版公開から約1ヶ月で登録ユーザー500名を突破。アプリ内の「Backstage（要望掲示板）」を通じて多数の機能リクエストが寄せられており、ユーザーの声を反映した開発を継続しています。

■ 料金プラン

先着100名限定キャンペーン 現在、先着100名様限定でProプランを**月額 980円（税込）**で提供中です。この特別価格はご契約中ずっと適用される永久割引です。決済画面でプロモーションコード「SNAPBETA」を入力してご利用ください。

■ 今後の展望

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/179350/table/2_2_f341cabd8ba68d39d1d55931dd0fb79d.jpg?v=202604060551 ]

音響・照明ドメインの正式対応に加え、チームプランの提供、モバイル対応の強化を予定しています。「現場で本当に使えるツール」を目指し、ユーザーの声を聞きながら開発を続けてまいります。

■ サービス概要

- サービス名：Snapplot（スナップロット）- URL：https://snapplot.app（紹介サイト）/ https://app.snapplot.app（アプリ）- 使い方ガイド：https://snapplot.app/guide- 対応ブラウザ：Google Chrome, Microsoft Edge, Safari（最新版推奨）- リリース日：2026年3月1日（ベータ版）

■ 本件に関するお問い合わせ

株式会社インプラス

所在地：岐阜県可児市

事業内容：映像制作・配信・デザイン・SNSマーケティング

企業サイト：https://im-plus.jp/

E-mail：snapplot@im-plus.jp