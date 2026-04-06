作業効率を爆上げするAIポータブルスキャナー『ScanPad100Pro』販売開始

株式会社ASTROSQUARE

株式会社ASTROSQUAREは、これまでの概念を覆すコンパクトで持ち運び可能なAIポータブルスキャナ『ScanPad100Pro』を2026年4月5日（日）より、アタラシイものや体験の応援購入サービスMakuakeにて先行して独占販売を開始いたしました。

- 販売期間：2026年4月5日（日）～2026年5月30日（土）まで- 販売ページ：https://www.makuake.com/project/scanpad100pro/(https://www.makuake.com/project/scanpad100pro/)- 最大39％OFFにて先行予約を受付中です

1秒展開、1秒スキャン、1秒収納が魅力のScanPad100Pro

この度Makuakeにて先行販売を開始した『ScanPad100Pro』は、職場や自宅、カフェや出張先など、どこでも自在に持ち歩ける、これまでにないポータブルAIスキャナ。

4K画質を上回る1600万画素×最大380DPIの高解像度

AI自動処理×1秒高速スキャン。AIエンハンスメントにより、契約書の細かな文字も、手書きメモの細部も、小さな注釈までクリアに読み取る。

圧倒的なタイムパフォーマンスの向上

必要なときにすぐに取り出し、使い終わったら即収納。マットごと折りたためるからバッグにもコンパクトに収納できます。

＜特長1：デスク常備で実現する圧倒的『タイパ』＞

新たに登場したポータブルスキャナー『ScanPad100Pro』。その特長のひとつが、スキャナとマットが一体となった、徹底した省スペース設計。

スキャンマットはマグネット式でスムーズに開閉

収納時の横幅は6.8cm。スキャナとしての優れた性能と圧倒的な省スペース化を実現した、新しいAIポータブルスキャナです。

オフィスでのスキャン待ちからも解放

デスクサイドに常備することができ、必要なときに瞬時に展開→スキャン

移動ゼロでスキャン完了。その場で完結し、思考を止めない

書類はマイデスクで瞬時にデータ化。ScanPad100Proならデスク上も頭の中も常に整う。

＜特長2：軽量690g。持ち歩ける極小スキャナ＞

そして最新のScanPad100Proのもう一つの魅力が、コンセント不要のUSB給電とスキャナ史上最小クラスのサイズ感。

わずか690gの軽量ボディが、場所に縛られないポータブル性を実現

デスクでも、会議でも、出張先でも。ScanPad100Proはあらゆる場所で作業ができるポータブルデバイス。使う人も、場所も、シーンも選びません。

マイデスクでの作業はもちろん、

出張先のホテルや

カフェテーブル

リビングのちょっとしたスペースでも活用できます。

どこでも自在に持ち歩ける携帯性はScanPad100Proの大きな魅力。やるべきことはその場で終わらせる。書類整理のために立ち上がる必要も、仕事を止める必要もありません。

＜特長3：細かな書類もAI自動処理×1秒スキャン＞

これまでにない作業効率化と携帯性が魅力のScanPad100Pro。もちろん、小型とはいえ性能に妥協はありません。

ScanPad100Proは4K画質を上回る1600万画素×最大380DPIの高解像度スキャンに対応。またAIエンハンスメントにより、契約書の細かな文字も、手書きメモの細部も、小さな注釈までクリアに読み取ります。

鮮やかなカラーでの読み取りはもちろん、

細かな文字も1600万画素の高解像度でスキャン

無造作に置かれた名刺や領収書も、正しく瞬時に認識しスキャニング。

AIエンハンスメントを搭載したScanPad100Proは、背景の削除や歪み補正、ホワイトコントロールにより、よりクリアに被写体を処理します。

自在に持ち歩くことができ、かつハイスペックな小型スキャナは意外とないもの。2026年の最新機種 『ScanPad100Pro』なら、あなたの仕事を新しく、より豊かなものに変えてくれるはずです。

●製品名：ScanPad100Pro

●サイズ（展開時）：35.5×25.6×27.2cm

●サイズ（収納時）：35.5×6.8×5.1cm

●重量：690g

●コネクタ：USB Type-C （USB給電）

●画素数：1600万画素

●解像度：4608×3456（4Kの約2倍）

●DPI：380DPI

●スキャン速度：1秒

●スキャンサイズ：A4（297×210mm）

●文書ファイル形式：Word／Excel／PDF／TXT／TIF／OFD

●画像ファイル形式：PNG／JPG／TIFF／BMP

●動画ファイル形式：MP4／FLV／AVI／MOV

●OCR対応言語数：180言語以上対応

●ソフトウェア対応言語：日本語／英語／イタリア語／フランス語／スペイン語／中国語／ロシア語

●対応OS：Windows／Mac

＜Makuake先行予約受付中＞

これまでの概念を覆す、持ち運び可能なポータブルスキャナ『ScanPad100Pro』は4月5日（日）より、先行してMakuakeにてプロジェクト形式の予約受付を開始しています。

- MakuakeプロジェクトページURLhttps://www.makuake.com/project/scanpad100pro/- プロジェクト期間2026年4月5日（日）～2026年5月30日（土）まで- Makuakeでの早期特典早割・2台セット割など、 Makuakeプロジェクトページ内にて最大39％引きの先行者割引特典を用意しています。