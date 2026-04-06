「au PAY スマートローン」のWebCM第三弾『チャージ』篇を公開

auフィナンシャルサービス株式会社

auフィナンシャルサービス（本社：東京都港区、代表取締役社長：長野 敦史）は、2026年4月6日より、「au PAY スマートローン」WebCMの第三弾『チャージ』篇（以下 本CM）を公開します。本CMには、好評を博した第一弾・第二弾に続き津田健次郎さんが出演するほか、新たに俳優の吉沢悠さんが加わり、二人の掛け合いを通じてau PAY スマートローンの世界観をさらに魅力的に表現します。第三弾となる本CMでは、au PAY スマートローンがauユーザーにとって「モチロン、スマロン！」である理由の一つ、“チャージがスマート”という特徴に迫る内容となっています。

■CMストーリー

「auユーザーなら、モチロン、スマロン！」というおなじみのフレーズに対し、「なんで、モチロン？」という小さな疑問を追いかける津田刑事と後輩刑事。シリーズ第三弾となる本CMの舞台は、緊張感ただよう取調室です。

何かを知っていそうな、ミステリアスな重要参考人（吉沢悠）が新登場。余裕の表情を浮かべる吉沢さんに対し、真剣な面持ちで向き合う後輩刑事。取り調べをしている……のかと思いきや、聞こえてくるのは、なぜかau PAY スマートローンについての話題。その声の正体とは一体！？

やがて取り調べそっちのけでアテレコ劇を楽しむ刑事二人に、吉沢さんも思わず「ちゃんと取り調べしてよ～」と呆れ顔を見せるなど、三者三様のリアクションがコミカルに描かれます。ぜひ、それぞれの表情にもご注目ください。

本CMでは、シリーズを通して提示してきた「なんで、モチロン？」という疑問を軸に、auユーザーがau PAY スマートローンをスマートに使える理由の一つである“チャージがスマート”という特徴に迫ります。

■CM概要

タイトル：『チャージ』篇（30秒）

公開日：2026年4月6日よりYouTube等で配信予定

CM 本編 URL：https://www.youtube.com/watch?v=ooXkxH91HcQ

第一弾・第二弾CMは以下よりご覧いただけます。

・第一弾『スマートな選択肢』篇：https://www.youtube.com/watch?v=mXVE_ZrkelE

・第二弾『申し込み』篇：https://www.youtube.com/watch?v=j9murCTtx28

■撮影エピソード

今回の撮影では、2025年に話題となった某大人気ドラマ以来となる、津田健次郎さんと吉沢悠さんの再共演が実現しました。

本CMの見どころの一つである津田さんのアテレコ音声は、カットを割らず一連の流れで撮影。渋く落ち着いた声色から、柔らかいトーンの声色まで瞬時に切り替えるなど、圧巻の声の表現力を披露してくださいました。さらに「もっとふざけてみます？」と、さまざまな声のレパートリーを披露してくださり、現場のスタッフも思わず聞き入るほどでした。

また、今回から新たに出演される吉沢さんは、ミステリアスな重要参考人役を演じています。監督から「もう少し笑みを含ませて」「次は鋭い表情で」など細やかなリクエストが続く中、それらに的確に応えていく吉沢さん。何でも知っていそうな知的でミステリアスな雰囲気を、高い演技力で見事に表現してくださいました。

■津田健次郎さんプロフィール

声優・俳優。

声優として『チ。-地球の運動について-』『呪術廻戦』『遊☆戯☆王デュエルモンスターズシリーズ』ほか多数のアニメ作品、『スター・ウォーズシリーズ』などの洋画吹き替え、多ジャンルのナレーションを担当。

第15回声優アワード主演男優賞受賞。

第53回ベストドレッサー賞 芸能部門を受賞。

また、連続テレビ小説「あんぱん」、日曜劇場「ザ・ロイヤルファミリー」、「ラムネモンキー」ほか俳優としても広く活躍している。

■吉沢悠(よしざわひさし)さんプロフィール

俳優。

1978年生まれ、東京都出身。98年に俳優デビュー。以降、映画、テレビ、舞台など幅広く活躍し、主演から脇役まで数多くの役を演じ分ける。

近年の出演作として映画『ネムルバカ』、テレビドラマ『夫婦が壊れるとき』、『ザ・ロイヤルファミリー』など。

現在、主演舞台『ハリー・ポッターと呪いの子』でカムバック出演中。次々と飛び出す魔法の数々は必見！

近年では、役者の幅を広げ、人間味あふれる演技で幅広い層から支持される。

■au PAY スマートローンについて

au PAY スマートローンは、スマートフォンで申し込みから借り入れ・返済まで完結でき、au PAY 残高への直接チャージも可能な、便利でおトクなカードレスローンサービスです。au PAY スマートローンでチャージしたau PAY 残高は、au PAY（コード支払い）やau PAY プリペイドカードを通じて、全国のコンビニ・スーパー・ドラッグストアなど、さまざまなお店で利用でき、お買い物200円ごとに１Pontaポイントがたまります。

さらにau ユーザーなら、ご登録のお客さま情報が自動で反映されるためお申し込みがスマートです。auなあなたに、スマートな選択肢として、au PAY スマートローンの利便性を実感していただけることを目指しています。

現在、au PAY スマートローンでは、最大60日間の利息が実質0円となる特典、さらに入会やご利用に際し３つのおトクな特典を提供しています。

特典の詳細はこちら(https://loan.kddi-fs.com/lp/02/2/?utm_source=loan-kddi-fs&utm_medium=referral&utm_campaign=pressrelease_260401&utm_term=f_400131&argument=y9e2GWzK&dmai=f_400131&trflg=2)をご参照ください。

■auフィナンシャルサービスについて

auフィナンシャルサービスは、生活の中心となったスマートフォンを通じてお客さまの日常生活における決済・金融サービスをより身近にする「スマートマネー構想」を推進しています。今後も、お客さまに一番身近に感じていただける会社として、信用を通じ、デジタル金融を推進し、お客さまに寄り添った新たな体験価値の創造に取り組んでまいります。

（参考）

■au PAY スマートローン（https://loan.kddi-fs.com/(https://loan.kddi-fs.com/)）の特長

１. お申し込みがカンタン

au IDをお持ちの場合、入力項目が少なく、スマートフォンから簡単にお申し込みが完了します。

２. ATMにいかなくてもスマホ1つで完結

スマートフォンからすぐにご登録の金融機関口座への振込みでお借り入れができ、ATMを探して

並ぶ手間が省けます。au PAY 残高への直接チャージもできるので、困った時にはスマートフォン

1つで解決できます。

３. 審査は最短30分、最短即日融資が可能

入会審査はお申し込みから最短30分（※）で完了するため、即日お借り入れができます。また、

返済は、10万円以内のお借り入れであれば、月々4,000円から可能です。

※申込内容や申込時間によりご希望に沿えない場合があります。

以 上