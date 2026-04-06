体の内側から冷やして効率的に熱中対策！話題のアイススラリーやこだわりアイスも自動で作れる「アイスクリームメーカー」をLife on Productsより新発売

写真拡大 (全14枚)

ライフオンプロダクツ株式会社

「その発想はなかった」「こんな商品が欲しかった」と驚かれる製品でお客様の暮らしをイロドル、ライフオンプロダクツ株式会社（本社：大阪府大阪市　代表取締役：池田 祐一）による、社名を冠したプロダクトブランド「Life on Products（ライフオンプロダクツ）」。


Life on Productsでは2026年夏の新作「アイススラリーも自動で作れるアイスクリームメーカー」を2026年4月22日（水）より販売開始いたします。


ボタンを押すだけ！素材にこだわった本格アイスクリームが簡単に完成




カロリーが気になる方、 素材にこだわりたい方に。


材料を入れてボタンを押すだけで、自分好みの本格アイスクリームが完成！


レシピブック付きのため、様々なフレーバーアイスを楽しめます。


猛暑対策として深部体温を直接冷やせると話題のアイススラリーも、自動で簡単に完成！


猛暑日が毎年増加している昨今、アイスクリームとアイススラリーで美味しく暑さ対策するのにも


おすすめです。


給電式のため、作りたい時にすぐ使える点も◎。



Life on Products（ライフオンプロダクツ）
「アイススラリーも自動で作れるアイスクリームメーカー」LCAKC004
価格：3,850円（税込）


商品ページ：https://lifeonproducts.co.jp/product/lcakc004/




[動画: https://www.youtube.com/watch?v=-oug1yr58KM ]



POINT1■なめらかな本格アイスが完成

お好みのフレーバーの材料を入れて


スイッチを押すだけ。


自動回転でムラなく撹拌し、


口あたりの良いアイスが簡単に完成します。








POINT2■アイススラリーで猛暑対策

猛暑対策で話題のアイススラリーも、


ボタンを押すだけで簡単に完成！


体内から直接冷やすため、


真夏の水分補給と体温調節に便利です。








POINT3■素材にこだわった手作りスイーツ

カロリー調整やアレルギー対応も可能な


手作りスイーツが、 材料を入れるだけで


簡単に完成！


お子様のおやつにも最適です。








POINT4■便利な食材投入口付き

チョコレートやナッツなどの固形物を


攪拌中に追加できる投入口付き。


アイスなど固まり具合を


投入口から確認することもできます。








POINT5■電源の切り忘れ時も安心

オートオフ機能搭載のため、


アイスクリームモードでは約30分、


アイススラリーモードでは約10分で電源OFFに。もしもの切り忘れ時にも安心です。








POINT6■冷凍・収納時に便利な縦型フォルム

使い勝手を考えたコンパクトな縦型設計。


冷凍庫で容器を冷やす際も省スペースで


邪魔になりにくく、


使用後の保管もしやすく便利です。








POINT7■美味しいレシピブック付き

アイスクリームメーカーの容量に合わせた


便利なレシピブック付き。


様々なフレーバーのアイスはもちろん、


牛乳の代わりに豆乳を使ったレシピも網羅。







商品仕様



イエロー（YL）

ピンク（PK）

ブルー（BL）


[表: https://prtimes.jp/data/corp/73257/table/403_1_c129430a39038a7c0150761a9139f49b.jpg?v=202604061151 ]


販売情報


■2026年4月6日（月）よりLife on Productsオフィシャルストアにて発売開始


　https://lifeonproducts-online.com/c/lifeonproducts/lcakcoo4



■2026年4月22日（水）より随時、全国雑貨店や量販店、各オンラインショップにて販売開始



ブランドコンセプト





ー暮らし、イロドルー



あなたの心を愉しさでイロドル。



日々手にとるモノ、 目に触れるモノ


様々なモノが溢れるこの世の中、一人ひとりが感じる”よろこびのカタチ”を



「Life on Products」があることで、より快適に、より愉しく、”イロトリドリ”に。



ちょっとした驚きとよろこび、新しい暮らしのカタチが、


潤い、心満たされる時間と体験になるように。



モノがあるよろこびを。


ココロ満たされるよろこびを。



会社概要




[社名]　　　ライフオンプロダクツ株式会社
[代表者]　　代表取締役　池田 祐一
[設立]　　　2003年7月29日
[本社]　　　大阪府大阪市西区南堀江1-12-19 四ツ橋スタービル2F
[ＵＲＬ]　　https://lifeonproducts.co.jp
[事業内容]　「その発想はなかった」「こんな商品が欲しかった」という驚きで
　　　　　　お客様の暮らしをイロドル製品・サービスの提供