体の内側から冷やして効率的に熱中対策！話題のアイススラリーやこだわりアイスも自動で作れる「アイスクリームメーカー」をLife on Productsより新発売

ライフオンプロダクツ株式会社

「その発想はなかった」「こんな商品が欲しかった」と驚かれる製品でお客様の暮らしをイロドル、ライフオンプロダクツ株式会社（本社：大阪府大阪市 代表取締役：池田 祐一）による、社名を冠したプロダクトブランド「Life on Products（ライフオンプロダクツ）」。

Life on Productsでは2026年夏の新作「アイススラリーも自動で作れるアイスクリームメーカー」を2026年4月22日（水）より販売開始いたします。

ボタンを押すだけ！素材にこだわった本格アイスクリームが簡単に完成

カロリーが気になる方、 素材にこだわりたい方に。

材料を入れてボタンを押すだけで、自分好みの本格アイスクリームが完成！

レシピブック付きのため、様々なフレーバーアイスを楽しめます。

猛暑対策として深部体温を直接冷やせると話題のアイススラリーも、自動で簡単に完成！

猛暑日が毎年増加している昨今、アイスクリームとアイススラリーで美味しく暑さ対策するのにも

おすすめです。

給電式のため、作りたい時にすぐ使える点も◎。

Life on Products（ライフオンプロダクツ）

「アイススラリーも自動で作れるアイスクリームメーカー」LCAKC004

価格：3,850円（税込）

商品ページ：https://lifeonproducts.co.jp/product/lcakc004/

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=-oug1yr58KM ]

POINT1■なめらかな本格アイスが完成

お好みのフレーバーの材料を入れて

スイッチを押すだけ。

自動回転でムラなく撹拌し、

口あたりの良いアイスが簡単に完成します。

POINT2■アイススラリーで猛暑対策

猛暑対策で話題のアイススラリーも、

ボタンを押すだけで簡単に完成！

体内から直接冷やすため、

真夏の水分補給と体温調節に便利です。

POINT3■素材にこだわった手作りスイーツ

カロリー調整やアレルギー対応も可能な

手作りスイーツが、 材料を入れるだけで

簡単に完成！

お子様のおやつにも最適です。

POINT4■便利な食材投入口付き

チョコレートやナッツなどの固形物を

攪拌中に追加できる投入口付き。

アイスなど固まり具合を

投入口から確認することもできます。

POINT5■電源の切り忘れ時も安心

オートオフ機能搭載のため、

アイスクリームモードでは約30分、

アイススラリーモードでは約10分で電源OFFに。もしもの切り忘れ時にも安心です。

POINT6■冷凍・収納時に便利な縦型フォルム

使い勝手を考えたコンパクトな縦型設計。

冷凍庫で容器を冷やす際も省スペースで

邪魔になりにくく、

使用後の保管もしやすく便利です。

POINT7■美味しいレシピブック付き

アイスクリームメーカーの容量に合わせた

便利なレシピブック付き。

様々なフレーバーのアイスはもちろん、

牛乳の代わりに豆乳を使ったレシピも網羅。

商品仕様

イエロー（YL）ピンク（PK）ブルー（BL）

[表: https://prtimes.jp/data/corp/73257/table/403_1_c129430a39038a7c0150761a9139f49b.jpg?v=202604061151 ]

販売情報

■2026年4月6日（月）よりLife on Productsオフィシャルストアにて発売開始

https://lifeonproducts-online.com/c/lifeonproducts/lcakcoo4

■2026年4月22日（水）より随時、全国雑貨店や量販店、各オンラインショップにて販売開始

ブランドコンセプト

ー暮らし、イロドルー

あなたの心を愉しさでイロドル。

日々手にとるモノ、 目に触れるモノ

様々なモノが溢れるこの世の中、一人ひとりが感じる”よろこびのカタチ”を

「Life on Products」があることで、より快適に、より愉しく、”イロトリドリ”に。

ちょっとした驚きとよろこび、新しい暮らしのカタチが、

潤い、心満たされる時間と体験になるように。

モノがあるよろこびを。

ココロ満たされるよろこびを。

会社概要

[社名] ライフオンプロダクツ株式会社

[代表者] 代表取締役 池田 祐一

[設立] 2003年7月29日

[本社] 大阪府大阪市西区南堀江1-12-19 四ツ橋スタービル2F

[ＵＲＬ] https://lifeonproducts.co.jp

[事業内容] 「その発想はなかった」「こんな商品が欲しかった」という驚きで

お客様の暮らしをイロドル製品・サービスの提供