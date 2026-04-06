体の内側から冷やして効率的に熱中対策！話題のアイススラリーやこだわりアイスも自動で作れる「アイスクリームメーカー」をLife on Productsより新発売
「その発想はなかった」「こんな商品が欲しかった」と驚かれる製品でお客様の暮らしをイロドル、ライフオンプロダクツ株式会社（本社：大阪府大阪市 代表取締役：池田 祐一）による、社名を冠したプロダクトブランド「Life on Products（ライフオンプロダクツ）」。
Life on Productsでは2026年夏の新作「アイススラリーも自動で作れるアイスクリームメーカー」を2026年4月22日（水）より販売開始いたします。
ボタンを押すだけ！素材にこだわった本格アイスクリームが簡単に完成
カロリーが気になる方、 素材にこだわりたい方に。
材料を入れてボタンを押すだけで、自分好みの本格アイスクリームが完成！
レシピブック付きのため、様々なフレーバーアイスを楽しめます。
猛暑対策として深部体温を直接冷やせると話題のアイススラリーも、自動で簡単に完成！
猛暑日が毎年増加している昨今、アイスクリームとアイススラリーで美味しく暑さ対策するのにも
おすすめです。
給電式のため、作りたい時にすぐ使える点も◎。
Life on Products（ライフオンプロダクツ）
「アイススラリーも自動で作れるアイスクリームメーカー」LCAKC004
価格：3,850円（税込）
商品ページ：https://lifeonproducts.co.jp/product/lcakc004/
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=-oug1yr58KM ]
POINT1■なめらかな本格アイスが完成
お好みのフレーバーの材料を入れて
スイッチを押すだけ。
自動回転でムラなく撹拌し、
口あたりの良いアイスが簡単に完成します。
POINT2■アイススラリーで猛暑対策
猛暑対策で話題のアイススラリーも、
ボタンを押すだけで簡単に完成！
体内から直接冷やすため、
真夏の水分補給と体温調節に便利です。
POINT3■素材にこだわった手作りスイーツ
カロリー調整やアレルギー対応も可能な
手作りスイーツが、 材料を入れるだけで
簡単に完成！
お子様のおやつにも最適です。
POINT4■便利な食材投入口付き
チョコレートやナッツなどの固形物を
攪拌中に追加できる投入口付き。
アイスなど固まり具合を
投入口から確認することもできます。
POINT5■電源の切り忘れ時も安心
オートオフ機能搭載のため、
アイスクリームモードでは約30分、
アイススラリーモードでは約10分で電源OFFに。もしもの切り忘れ時にも安心です。
POINT6■冷凍・収納時に便利な縦型フォルム
使い勝手を考えたコンパクトな縦型設計。
冷凍庫で容器を冷やす際も省スペースで
邪魔になりにくく、
使用後の保管もしやすく便利です。
POINT7■美味しいレシピブック付き
アイスクリームメーカーの容量に合わせた
便利なレシピブック付き。
様々なフレーバーのアイスはもちろん、
牛乳の代わりに豆乳を使ったレシピも網羅。
商品仕様
イエロー（YL）
ピンク（PK）
ブルー（BL）
[表: https://prtimes.jp/data/corp/73257/table/403_1_c129430a39038a7c0150761a9139f49b.jpg?v=202604061151 ]
販売情報
■2026年4月6日（月）よりLife on Productsオフィシャルストアにて発売開始
https://lifeonproducts-online.com/c/lifeonproducts/lcakcoo4
■2026年4月22日（水）より随時、全国雑貨店や量販店、各オンラインショップにて販売開始
ブランドコンセプト
ー暮らし、イロドルー
あなたの心を愉しさでイロドル。
日々手にとるモノ、 目に触れるモノ
様々なモノが溢れるこの世の中、一人ひとりが感じる”よろこびのカタチ”を
「Life on Products」があることで、より快適に、より愉しく、”イロトリドリ”に。
ちょっとした驚きとよろこび、新しい暮らしのカタチが、
潤い、心満たされる時間と体験になるように。
モノがあるよろこびを。
ココロ満たされるよろこびを。
会社概要
[社名] ライフオンプロダクツ株式会社
[代表者] 代表取締役 池田 祐一
[設立] 2003年7月29日
[本社] 大阪府大阪市西区南堀江1-12-19 四ツ橋スタービル2F
[ＵＲＬ] https://lifeonproducts.co.jp
[事業内容] 「その発想はなかった」「こんな商品が欲しかった」という驚きで
お客様の暮らしをイロドル製品・サービスの提供