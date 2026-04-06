会社紹介冊子「THE CANON STORY」最新版を公開！

キヤノン株式会社

キヤノンは、お客さまや就職活動生をはじめとした幅広いステークホルダーの方々に向けて、企業活動を総合的に紹介する冊子『THE CANON STORY 2026/2027』を発行し、ホームページにPDFを公開しました。

■『THE CANON STORY 2026/2027』PDF（6.3MB）

https://global.canon/ja/corporate/pdf/pdf/canon-story-2026-2027-j.pdf

THE CANON STORY 2026/2027表紙

「共生」の理念の下、技術で貢献し続け、世界から親しまれ、尊敬される真のグローバルエクセレントカンパニーをめざして、1996年に中長期経営計画「グローバル優良企業グループ構想」がスタートし、2026年にフェーズVIIを始動しました。

今回公開した『THE CANON STORY』最新版では、「グローバル優良企業グループ構想」フェーズVIIをはじめ、4つの産業別グループやサステナビリティの取り組み、キヤノンの歴史などをコンパクトにまとめています。

【NEW】各事業の注目製品や技術をピックアップ

各事業の強みや特長、今後の展開が期待されるポイントを分かりやすく紹介しています。

ナノインプリント半導体製造装置全身用マルチポジションCT※

※臥位、立位、座位の3 体位が撮影可能なCT装置。

【NEW】キヤノンの多彩な技術を紹介する「新・テクノロジーサイト」を公開しました

個別技術の深掘りにとどまらず、競争力のある製品を生み出すキヤノンの開発環境全体を体系的に紹介しています。

製品を支える根幹技術から、未来を創造する新しい技術まで、約100の記事を掲載しています。お客さま・パートナー・開発者の視点を交えながら、社会に貢献するキヤノンの技術をお伝えします。

【キヤノンテクノロジーサイト】

https://global.canon/ja/technology/

新・テクノロジーサイト