ソラコム、Japan IT Week・DX Weekに出展、組み込みIoTやフィジカルAI、IoTの最新トレンドを紹介

株式会社ソラコム

株式会社ソラコム（本社：東京都港区、代表取締役社長 CEO 玉川憲）は、2026年4月8日（水）から4月10日（金）まで東京ビッグサイトで開催される「Japan IT Week【春】」および「Japan DX Week【春】」（主催：RX Japan）に用途別に体験できる2つのブースを出展することをお知らせします。

本出展では、製品や設備に通信を組み込む「モノのサービス化」や、AIによるモノの自律制御（フィジカルAI）といった最新トレンドをテーマに、これから必要となるIoT通信の要件や付加機能、現場で活用が進むIoTの実践事例を紹介します。

Japan IT Week【春】は、日本最大のシステム開発・運用・保守に関する総合展で、6つの展示会で構成されています。Japan DX Week【春】は、日本最大級のDX総合展で、AI・業務自動化、社内業務DX、データドリブン経営、現場DXの4つの展示会で構成されています。

ソラコムは今回、Japan IT Week内の「組込み・エッジ・IoT開発 EXPO」（西4ホール 小間番号：W20-69）と、Japan DX Week内「現場DX EXPO」（東3ホール 小間番号：E25-13）の2カ所にブースを出展します。

【Japan IT Week会場 ブース】

Japan IT Weekのブースでは、AI/IoTプラットフォーム「SORACOM」を軸に、最新動向として、製品やサービスに通信機能を”組み込む”「組み込みIoT」と、「フィジカルAI」の２つのテーマを軸に展示します。

組み込みIoTでは、SORACOMのサービスを活用したデータ通信量・消費電力の最適化のノウハウや、SORACOMの通信機能搭載の製品をご紹介します。フィジカルAIでは、ロボットなどモノの自律制御を見据えて、大容量データ通信かつセキュアな通信環境を前提とした次世代IoT活用をご提案します。

富士ソフト株式会社、三信電気株式会社、旭光電機株式会社、ディジインターナショナル株式会社、株式会社ミソラコネクトのパートナー５社とともに共同展示します。

また、ブース内にミニシアターを設置し、ソラコムおよびパートナー各社によるプレゼンテーションを終日開催します。IoTの最新動向や具体的な導入事例を、短時間でご覧いただけます。

【Japan DX Week会場 ブース】

Japan DX Weekのブースでは、企業のDX推進を支援する2つのサービスを展示します。

ソラコムクラウドカメラサービス「ソラカメ」は、Wi-Fiと電源があれば手軽に設置でき、初期費用1台3,980円から、月額990円から利用可能なクラウド型カメラサービスです。リアルタイム視聴とクラウド録画により、スマートフォンやパソコンから映像を遠隔で確認でき、製造・建設・小売など様々な業界の現場DXで活用実績があります。

AIチャットボットサービス「Wisora」は、現場主導でAIチャットボットを簡単に作成・運用でき、社内の問い合わせ対応の負担軽減やナレッジ共有を支援するサービスです。

ブースでは、IoT/AI 活用の知見を持つスタッフがご相談も承ります。IoTの導入や現場の効率化、AI 活用を検討されている方や関心をお持ちの方は、ぜひソラコムブースへお立ち寄りください。

イベント概要

イベント名: Japan IT Week【春】/ Japan DX Week【春】

開催日: 2026年4月8日（水）～4月10日（金）10:00-17:00

開催場所: 東京ビッグサイト

主催: RX Japan

URL: https://www.japan-it.jp/hub/ja-jp/lp/vis/spring/it.html

ソラコム出展ブース

Japan IT Week：西4ホール 小間番号 W20-69

Japan DX Week：東3ホール 小間番号 E25-13

共同展示パートナー（Japan IT Weekブース）

富士ソフト株式会社 - 通信端末「+Fシリーズ」を軸に、IoT利用から業務利用まで、用途・現場ごとに最適な通信端末の選び方と具体例を紹介

三信電気株式会社 - カメラ内でAI推論を行う「オンデバイス処理」により、現場で即時判断する次世代エッジAI×IoTカメラソリューションを紹介

旭光電機株式会社 - 設備の接点信号/アナログ信号を可視化する「SmartFitPRO」と、電力使用量を計測し、電力/CO2を見える化する「wattXplorer」を展示

ディジインターナショナル株式会社 - 日本国内および世界各国の認証済みIoTゲートウェイ、セルラールーターを展示。通信開発不要でアプリケーション開発に専念可能

株式会社ミソラコネクト - 大容量データ通信や高度なセキュリティ要件、IoT機器組み込みなど多様なニーズに対応する法人向けモバイル通信サービスを紹介

ミニシアタープログラム（Japan IT Weekブース）

3日間を通じて、ソラコムおよびパートナー各社がブース内ミニシアターでプレゼンテーションを行います。

ソラコムについて

[表: https://prtimes.jp/data/corp/34562/table/378_1_fc94e1fdd34ea0b532ddb858ca27c44e.jpg?v=202604061151 ]

AI/IoTプラットフォームSORACOMは、世界200以上の国と地域でつながるIoT通信を軸に、IoTを活用するために必要となるアプリケーションやデバイスなどをワンストップで提供しています。製造、エネルギー、決済などの産業DXから、イノベーティブなスタートアップ、農業や防災など持続可能な地域社会を支える取り組みに至るまで、さまざまな業界・規模のお客様にご活用いただいています。

コーポレートサイト https://soracom.com