土屋アンナの“ロックな子育て”の原点に迫る「ママの言葉を鎧に」　遠征中の夫が心配？「GPS付けてます」紺野あさ美の告白に峯岸みなみが歓喜！さらにシングルマザーのMALIA.がドバイ移住の理由を明かす

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新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、2026年4月5日（日）夜9時より、ママたちが建前抜きで本音を語り合う情報バラエティ『秘密のママ園2』#10を放送いたしました。

『秘密のママ園』は、建前ではなく“本音”で語れるママたちの居場所として、多様な家族のかたちや子育て観、恋愛、夫婦関係、自己実現まで、あらゆる視点から“いま”を生きる親たちのリアルに向き合う情報バラエティです。 番組MCには、各世代を代表する母親であり働く女性でもある滝沢眞規子、近藤千尋、峯岸みなみの3名が出演。これまでのスタジオトークや匿名相談を通じて、多くの視聴者から「自分のことのように共感した」「目の前の生活とつながる」といった反響を集めています。

■「いわゆるお食事会で…」紺野あさ美とプロ野球選手夫の馴れ初めに近藤千尋「そういう手口ですね！」

4月5日（日）放送の#10は、番組冒頭からゲストとして元モーニング娘。でフリーアナウンサー、現在は4児の母である紺野あさ美が登場しました。オープニングトークでは、プロ野球選手の夫（北海道日本ハムファイターズ・杉浦稔大投手）との馴れ初めについて赤裸々に告白。出会いのきっかけを「いわゆるお食事会で…」と明かした紺野は、同じ北海道出身だったことに加え、ちょうど一人暮らしを始める予定だった夫から「色々分からない」「美味しいごはん屋さんを教えてほしい」などとアプローチされたと回顧。これにMCの近藤が「そういう手口ですね！」とズバリツッコミを入れると、紺野も「手口だったんですかね」と笑いました。

▼4児の母！元モー娘。紺野あさ美の現在の姿は？(https://x.com/ABEMA_Variety/status/2040705221966635333)

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■土屋アンナの“ロックな子育て”の原点に迫る「ママの言葉を鎧に」

「違っていいのよ」シングルマザーで育ててくれた母の教えと自身の子育て論

気になる他人の家庭をのぞき見する密着企画「のぞき見！隣のママ」では、モデルや俳優、ロックミュージシャンなど様々な顔を持ち、私生活では4人の子どもを育てる土屋アンナに密着しました。自宅を訪れた番組スタッフを「お化粧しようと思ったけど…、これがすっぴんでございます！」と、豪快に出迎えた土屋は、5年前に購入したという4LDKの一軒家で、子どもたちとの飾らぬ日常を披露。洗濯は色物も白物も仕分けず「そんなのやってたら電気代かかって死んじゃう！」と言い切る場面や、リビングでローラースケートを始めた娘たちを「集中できないんだったらやらせないよ」と見守るなど、超庶民的な素顔や自由な子育ての様子が明かされました。

▼5年前購入、土屋アンナの4LDK一軒家とは？(https://x.com/ABEMA_Variety/status/2040706140502364455)

そんな自由でロックな子育ての原点には、昨年亡くなった自身の母・マユミさんの教えがあったといいます。シングルマザーで育ててくれた母には厳しい教育と愛情を受けていたいい、土屋は「世の中に出たとき恥ずかしくないように。食べ方とか、大人の話に口出さないとか、『8時になったら寝なさい』みたいな。本当に厳しかった」と振り返りました。また、「違っていいのよ」と言われ続けたといい、マユミさんが授業参観に全身真っ黒な服とサングラスで現れたという豪快なエピソードも披露しました。

さらに土屋自身の“負けず嫌い”な精神を継ぐ教育方針も明らかに。子どもたちは柔道の先生から「負けるのは学び」と教わっているといい、土屋自身も「1位・2位・3位をつけない時代だけど、わたしはつけた方がいいと思っている」「苦しい、悔しい、悲しいっていう気持ちは人を育てるから」と熱弁。今の時代にあった厳しさで子どもたちと接する姿を見せました。3度の結婚を経験する中で、何度も子育てに葛藤してきたという土屋。そのたびに、母・マユミさんの存在に救われたと振り返り、「ママの言葉をどんどん自分で身に着けて鎧にしていっているのかもしれない」と感謝の思いを語りました。

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■紺野あさ美「覚悟してたつもりだけど…」、4児のワンオペ育児に本音を吐露

遠征中の夫が心配？「GPS付けてます」紺野あさ美の告白に、峯岸みなみが歓喜「イェーイ！」

さらに、新コーナー「ちょっと言わせて！ワケありママの愚痴ぶっちゃける会」では、“ワンオペママ”をテーマにトークを展開。引き続き紺野や、実業家のMALIA.、ギャルモデル出身でシングルマザーのまぁみ、『痛快！ビッグダディ』の美奈子らが登場しました。プロ野球選手の夫を持つ紺野は、「シーズンの半分が遠征」という生活に対し、「育児が始まってみたらこんなに大変なんだな」「覚悟してたつもりだけど…」とワンオペ育児への本音をポロリ。そこでMCの峯岸が「旦那さんが定期的に地方に行くって、心配じゃないですか？」と質問すると、紺野は「GPS付けてます」「やっぱりちょっと心配」と告白します。これを聞いた峯岸は、“つい夫を疑ってしまう”同志を見つけ、「イェーイ！」と大喜びで紺野とハイタッチ。「GPS付けたとて、なんですよ。付けてもいいよと言ってくれた気持ち（が安心に繋がる）」と語る紺野に深く共感していました。また、紺野は投手の夫を気遣い、抱っこの交代やベビーカーを押そうとするも、「大丈夫」と頑なに代わらない夫の“変なプライド”に対し、「人の目なのかな…」とモヤモヤするリアルな不満も明かしました。

■シングルマザーのMALIA.「日本だとかなりハードルが高い」ドバイ移住の理由を明かす

「パレス（宮殿）に住んでいる子もいる」王族も通うドバイのセレブ学校事情にスタジオ衝撃

一方、2022年から三男とドバイへ移住したMALIA.は、日本を離れたリアルな理由を告白。「（三男が）0歳の時にシングルマザーになったので、シングルマザーで名門私立の幼小中高一貫校を受験するのは、日本だとかなりハードルが高い」と明かし、ドバイでの受験の道を選んだと語りました。さらに息子は「王族が通うような学校」に通っているといい、現地での規格外のセレブ育児についても言及。「パレス（宮殿）に住んでいる子もいれば、マンションに住んでいる子もいる」と同級生事情を語ると、「送り迎えの車が豪華」「だいたい長い」と送迎車がドラマのようなロングリムジンばかりだという事実も明かし、MC陣を驚愕させました。

▼MALIA.の息子が通うドバイの学校とは？(https://x.com/ABEMA_Variety/status/2040707374051365040)

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そのほか、スタジオ企画「建前爆破！まったり井戸端会議」では、「明日から使えるママ友マナー講座」を開講。初対面でのフルネーム自己紹介は「出たがり」と思われるためNGという衝撃のマナー術が紹介される中、MCの滝沢が披露した完璧すぎる挨拶とランチコーデに「ホントに！？」「最初からボスママ狙い？」とツッコミが入る一幕も。見どころ満載でお届けした『秘密のママ園2』#10は、現在も無料で見逃し視聴が可能です。ぜひ、お楽しみください。

■ABEMA 『秘密のママ園2』 放送概要

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#10見逃し配信URL：https://abema.tv/video/episode/90-2029_s2_p110

番組ページURL：https://abema.tv/video/title/90-2029

出演：滝沢眞規子、近藤千尋、峯岸みなみ

スタジオゲスト：板野友美、紺野あさ美、新川優愛、まぁみ、MAILA.、美奈子

※画像をご使用の際には【（C）AbemaTV,Inc.】のクレジット表記をお願いいたします。

■「ABEMA」について

「ABEMA」は、2026年4月11日に開局10周年を迎える、テレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。開局以来、登録不要かつ基本無料で楽しめるインターネットテレビとして、24時間編成のニュース専門チャンネルや、"最高品質か唯一無二"を追求したオリジナルドラマや恋愛リアリティーショー、バラエティほか、アニメやスポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

国内発の動画サービスで日本No.1（※）を誇るオリジナルエピソード数に加え、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなどの豊富なラインナップや、スポーツ中継やオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にもとらわれない視聴体験を通じ、多様なライフスタイルに寄り添いながらコンテンツを提供し続けています。

なお、月額1,180円（税込）の「ABEMAプレミアム」では限定機能や作品を楽しめるほか、月額680円（税込）の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2026年3月時点、自社調べ

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「ABEMA」は開局10周年を記念し、特別番組の放送や「ABEMA10周年無料大感謝祭」など、年間を通じて10周年を盛り上げるさまざまなキャンペーンを展開します。「ABEMA」の10周年にぜひご期待ください。

「ABEMA」10周年サイトURL：https://contents-abema.com/10th/