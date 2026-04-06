2027年度新卒向け会社説明会「未来を共に創るチャンス」を開催いたしました

株式会社プロディライト

電話のDXを推進する株式会社プロディライト（大阪市中央区：代表取締役社長 小南 秀光、証券コード：5580、以下プロディライト）は、2027年度新卒向け会社説明会「未来を共に創るチャンス」を大阪本社にて2日間にわたり開催いたしました。

2027年度新卒向け説明会「未来を共に創るチャンス」は、2日とも大阪本社にて行われ、各日とも10名を超える学生の皆様にご参加いただきました。ご来場いただいた皆様、並びに運営にご協力いただいた皆様に心より御礼を申し上げます。

説明会の冒頭では、代表取締役社長 小南より会社概要の説明や自己紹介、企業説明を行いました。当社の主力サービスであるクラウドPBXやビジネスフォンに馴染みが薄い学生の方々にも伝わりやすいよう、小南が自身のスマートフォンを用いて「スマートフォンから固定電話番号で電話がかけられる」デモンストレーションを行うなど、工夫を凝らした内容でお届けいたしました。小南は、時に冗談を交えながら挙手形式の質問を行うなど、カジュアルな雰囲気で会を進め、話の最後で「日々挑戦」という企業理念をあげて、当社は中途採用でもIT業界未経験の人が多いことを話し、様々なことにチャレンジできる人にぜひ入社して欲しいことを伝えました。

企業説明の後は、社長と学生の方々に加え、営業本部や事業管理本部の若手社員が参加する座談会を実施いたしました。入社前と後に感じたギャップや具体的な仕事内容など、会社や業務に関する率直な話から、ゴルフやサッカーといった趣味の話までフリーテーマで盛り上がり、廊下まで笑い声が響くほど大盛況の会となりました。

締めくくりとなる管理本部による会社説明・質疑コーナーも和やかな雰囲気で進行し、会全体として、終了後のアンケートで多くの参加者から高い評価をいただきました。

なお、2日目は質疑コーナーを座談会の前に行いました。その際には、営業職を志望される参加者から寄せられた実務に関する鋭い質問に対し、当社の若手営業チームリーダーが丁寧かつ的確に回答を行う場面もあり、双方向のコミュニケーションを通じて、当社の風通しの良さや働きやすい環境をより深くご理解いただける機会にできたかと思います。

プロディライトは、社内をより活性化させ今後企業を成長させていくために、引き続き積極的に新卒採用を推進してまいります。

関連するプレスリリース

2026年度新卒内定式を開催いたしました。

URL：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000126.000144252.html

当社経営企画室の清水がABEMA TV「キャリアドラフト シーズン3」に出演します。

URL：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000097.000144252.html

人気Youtubeチャンネル「密着お仕事図鑑」にプロディライトの女性営業社員が出演しました。

URL：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000091.000144252.html

当社代表 小南がABEMA TV「キャリアドラフト シーズン2」に出演します。

URL：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000029.000144252.html

＜株式会社プロディライト及び「INNOVERA」について＞

プロディライトは、「電話のDX」を推進するクラウドPBX「INNOVERA」(https://innovera.jp/）を提供しています。INNOVERAは、スマートフォンやPCにて会社の電話番号の発着信を可能にした現代の働き方に適した電話環境を提供する“Japan Quality”の国産クラウドPBXで、ビジネスフォン用途はもちろん、少人数のコールセンターの立ち上げ等、様々な用途に対応することもできます。

URL：https://prodelight.co.jp/

【プロディライト IR note】

ステークホルダーの皆様に当社情報をお届けする公式noteを開設しました。是非、ご覧ください。

URL：https://note.prodelight.co.jp/

【当社リリースについてのお問い合わせ先】

株式会社プロディライト

経営企画室 清水・野木

アドレス：communication@prodelight.co.jp

電話番号：06-6233-4555

FAX番号：06-6233-4588