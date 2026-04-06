ソルクシーズ　生成AIサービス「SOLAI（ソライ）」の提供を開始

株式会社ソルクシーズ

株式会社ソルクシーズ（本社：東京都港区、代表取締役社長：秋山博紀）は、企業向け生成AIサービス「SOLAI（ソライ）」（以下、SOLAI、商標登録出願中）を2026年4月より提供開始しました。

SOLAIは、AWS※1上のセキュアな専用環境でデータを厳重管理し、入力データをAI学習に一切使用しないことで、企業の機密保持を徹底します。必要な機能に絞ったシンプル設計で、高度な業務活用まで幅広く対応可能。生成AIチャットと社内知識活用（RAG※2）を軸に、安全でスマートなDX推進を実現します。

■SOLAIサイト

URL：https://www.solxyz.co.jp/solai/

【サービス開始の背景】

近年、多くの企業が業務効率化やDX推進の手段として生成AIに注目しています。しかし、

・「何から始めればよいか分からない」

・「導入しても社員が使いこなせない」

・「セキュリティ面が不安」

といった課題から、導入を躊躇するケースが少なくありません。

当社は2024年10月より、ソルクシーズ全社員が利用できる生成AI環境を構築。営業・開発・管理部門など様々な業務シーンで実践を重ね、改善を続けてまいりました。

SOLAIは、この自社での実証経験を基に開発した、企業が生成AIを「確実に使える」状態まで導く伴走型サービスです。

【SOLAIの特長】

１．導入から定着までの伴走支援を標準提供

単なるツール提供にとどまらず、導入計画の策定から社員への操作研修、定着支援まで、専門スタッフが継続的にサポートいたします。

２．法人利用に特化した堅牢なセキュリティ

- 入力データをAI学習に一切使用しない設計- 国内データセンターでの安全な運用- 通信の暗号化によるデータ保護- きめ細かなアクセス制御システム- 監査ログによる利用状況の完全記録

3．必要機能を厳選したシンプル設計

- 生成AIチャット文書作成、アイデア創出、業務効率化を包括的に支援- RAG機能社内マニュアルや規程などの既存文書を活用し、情報検索やQ&A対応を自動化

4．企業ニーズに応じた柔軟な提供形態

- AWS環境構築型： お客様専用環境での運用により、高度なセキュリティ要件にも対応- SaaS型（近日販売予定）： 初期投資を抑制し、即日での利用開始が可能

5．主な活用シーン

- 営業部門： 提案資料の作成支援、顧客向けメール文面の効率的な作成- 総務・人事部門： 社内規程のドラフト版作成や高速検索、従業員からの問い合わせ対応の効率化- 情報システム部門： 技術ドキュメントの要約作成、FAQ自動応答システムの構築- 経営企画部門： 市場調査レポートの要約、戦略的企画書の作成支援

【今後の展開】

当社は、SOLAIを通じて全国の企業のDX推進と業務効率化を積極的に支援してまいります。特に、地方都市の企業に対しても積極的にアプローチし、AI活用による競争力向上の機会を幅広く提供してまいります。

※1 AWSは、米国およびその他の国における、Amazon.com, Inc. またはその関連会社の商標です。その他記載されている会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。

※2 RAG（Retrieval-Augmented Generation：検索拡張生成）は、大規模言語モデル（LLM）が社内文書やデータベースなどの情報を検索し、その情報に基づいて回答を生成する技術です。

【本サービスに関するお問い合わせ先】

担当：ソリューション販売部

TEL：03-6722-5014

メールアドレス：solution@solxyz.co.jp

【ソルクシーズ会社概要】

会社名： 株式会社ソルクシーズ

所在地： 〒108-0023 東京都港区芝浦 3-1-21 msb Tamachi 田町ステーションタワーS 13F

代表者： 代表取締役社長 秋山博紀

設 立： 1981年2月

資本金： 14億9,450万円（2025年12月末日現在）

事業内容：SI/受託開発業務（システムコンサルティング、システムの設計・開発・運用・保守）、ソリューション業務（セキュリティコンサルティング、パッケージシステムの開発・販売・保守）及び関連機器の販売等

ホームページ： https://www.solxyz.co.jp/

ソルクシーズイメージキャラクター「そるくん」