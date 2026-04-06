ロボット導入支援を手がけるセレンディップ・ロボクロス、Web戦略の刷新により広告依存から脱却しコンバージョン数最大5倍を実現

テクノポート株式会社

製造業専門のWebマーケティング支援事業を行うテクノポート株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：徳山正康、以下 テクノポート）は、セレンディップ・ロボクロス株式会社（本社：愛知県名古屋市、以下 セレンディップ・ロボクロス）に対し、WebサイトのリニューアルおよびSEO施策を中心としたサイト運用支援を実施しました。その結果、広告費を増やすことなく、月間コンバージョン数を最大5倍に増加させるなど、リード獲得の大幅な改善を実現しました。

セレンディップ・ロボクロスのWebサイト(https://www.serendip-rxm.com/)事例の詳細はこちら :https://marketing.techport.co.jp/case/serendip/

サービス導入の背景：事業統合に伴うWeb戦略の再構築が急務に

セレンディップ・ロボクロスは、協働ロボットを活用した工場自動化ソリューションを提供する企業です。2024年5月にロボットレンタル事業を展開する企業の事業譲渡を受け、従来のロボット事業サイトとレンタル特化サイトの2つのWebサイトが並存する状態となっていました。

この状況により、マーケティングリソースが分散し、同社が目指す「商社・SIer・コンサルティング機能を統合したソリューション企業」としてのブランドとの乖離が発生。また、リード獲得は広告に依存しており、持続的な成長に課題を抱えていました。

施策：購買フェーズに基づく戦略設計とサイト統合

テクノポートは、顧客の購買フローに基づいたWebマーケティング戦略を設計しました。

具体的な取り組みは以下の通りです。

- 分散していた2つのWebサイトの統合および新たなブランディングの方向性を提示- 購買フェーズに応じたターゲット戦略の策定- 導入検討段階のユーザーを対象とした製品ページの制作・改修- カタログダウンロード導線の最適化- SEOを踏まえたコンテンツ制作によるオーガニック流入の強化

課題が明確化している「購買フェーズ後半の顧客」を優先的に獲得する戦略を採用することで、短期間で成果を創出することに成功しました。

成果：コンバージョン最大5倍、広告依存からの脱却

本施策により、以下の成果が得られました。

- 月間コンバージョン数が最大5倍に増加- 広告予算を増やすことなく、成果を大幅に向上- オーガニック流入の増加による顧客獲得単価の大幅改善

これにより、同社は広告依存型の集客から脱却し、持続的なリード獲得基盤を構築しました。

テクノポートについて

テクノポートは、製造業専門のWebマーケティング支援会社です。技術の可能性を最大限に引き出すために、目的や業態に応じたソリューションを提供し、新しい取引先の獲得や技術の新しい用途の開発などを支援することでビジネスの拡大に貢献しております。

会社概要

会社名 ：テクノポート株式会社

設立 ：2010年6月28日

代表取締役：徳山 正康

所在地 ：〒108-0075 東京都港区港南1-8-15 Wビル2F LIBPORT品川

事業内容 ：Webマーケティング事業

技術ライティング事業

新規事業創出支援事業

URL ：https://techport.co.jp/