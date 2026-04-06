【直木賞作家・小川哲の初エッセイ】『斜め45度の処世術』発売。世間から2cm浮いてる“SF作家”が贈る、苦笑いと共感が止まらないひねくれ者の処世術。刊行記念サイン会も開催決定

株式会社ＣＥメディアハウス

株式会社CEメディアハウスは、2026年5月に小説『君のクイズ』が映画化するなど今最も注目されている作家・小川哲氏の初エッセイ『斜め45度の処世術(https://www.amazon.co.jp/dp/4484221594)』を、2026年4月17日(金)に発売いたします。

昨年10月に刊行された新書『言語化するための小説思考』（講談社）は刊行から瞬く間に8万部を突破し、5月には本屋大賞入賞作『君のクイズ』（朝日新聞出版）が映画化するなど、話題の絶えない小説家が、過去３年間にわたり雑誌Penで連載していた内容を再編集。

タイトルには「処世術」とありますが、「斜め45度の」という枕詞の通り、世間一般のビジネスマナーや世渡り術とは一線を画す内容になっています。

変わり者のSF作家の視点からしか得られない、人生のヒントが隠れた一冊

『僕はずっと自分が「普通」だと思って生きてきたのだが、小説家になって自分の考えを文章で書きはじめると、いろんな人に「変わっている」とか「屁理屈」とか「ひねくれ者」とか言われるようになった。（中略）この本には、「僕が世界をどう認識しているか」という視点が記されている』

―本文より―

「ひねくれ者」の小川氏が教えてくれる「処世術」は例えばこんなこと。

◎「今日は暑いですね」というどうでもいい雑談を、意味のある会話にする方法

◎人間関係にストレスを抱えないコツ

◎恥ずかしい黒歴史を前向きに受け入れられる考え方

他にも天才的な筆力と軽快な皮肉と共に展開される独特なコミュニケーション論、人間関係術、人生哲学は、苦笑いと共感が止まりません。

【目次】

15°ーーー

無意味な雑談を避ける方法 / 自分語りの活用法 / なぜこの人の話はつまらないのか / 説明上手になるために必須な２つの能力 / たとえ話の精度を上げる前提条件 / 経歴は美化して喋っていい / 自称”グルメ”に注意 / ”お薦め”は信頼に関わる / レジの人に意志を奪われたくない / 好き嫌いは言語化しないほうがいい / 誹謗中傷されても”喰らわない”考え方

30°ーーー

社会人になっても友人関係を続けるには / 友人と縁を切るタイミング / 人間関係に悩むのは傲慢である / 他人を見下してしまいそうになったら / 「失敗は成功のもと」ではない / いい人か悪い人かの判断基準 / ”正直者”は嘘が得意 / 聖人君子には見えないもの / ”性格がいい”ってなんだろう / 人間関係を「漫画型」と「小説型」で考える

45°ーーー

人間にできて、AIにできないこと / 運動神経とメンタル神経 / 口が臭い可能性から気づいたこと / 失恋は早めに済ませたほうがいい / 部屋を綺麗に保つ方法は２つしかない / 手土産の代わりに現金を渡してはいけない理由 / 潜在的な価値観を浮き彫りにする方法 / ひねくれ者がこじらせた末路 / 脳内を悟られたくない / 「七転び八起き」は数が合わない / 「あけましておめでとう」を言いたくない / ”変な人”に憧れてしまう問題 / 年下の成功に焦らなくていい / 黒歴史を恥じるべからず / 完璧な計画書（プロット）はない / 「コスパがいいか」は最期までわからない

『斜め45度の処世術』刊行記念 小川哲氏サイン会開催！

【日時】2026年4月26日(日) 13：00開始 ※参加グループにより集合時間が異なります

【場所】紀伊國屋書店新宿本店 9階イベントスペース

【参加費】「対象書籍付き参加チケット」1,850円（書籍代『斜め45度の処世術』1,650円＋販売手数料）

【申込方法・詳細についてはこちら】

紀伊國屋書店ホームページ

URL:https://store.kinokuniya.co.jp/event/1774786023(https://store.kinokuniya.co.jp/event/1774786023)

※申込は4月7日（火）正午開始

※ウェブのみの受付。店頭や電話ではいっさい承ることができません。

プロフィール

写真：佐山裕子

1986年、千葉県生まれ。東京大学大学院総合文化研究科博士課程退学。2015年に『ユートロニカのこちら側』で第３回ハヤカワＳＦコンテストの〈大賞〉を受賞しデビュー。2018年に『ゲームの王国』で第38回日本ＳＦ大賞と第31回山本周五郎賞を、2022年に『地図と拳』で第13回山田風太郎賞を、2023年に同作で第168回直木三十五賞を、『君のクイズ』で第76回日本推理作家協会賞〈長編および連作短編集部門〉を受賞。2026年5月には同作が映画化。他の著作に『嘘と正典』『君が手にするはずだった黄金について』『スメラミシング』『火星の女王』『言語化するための小説思考』などがある。

書誌情報

書誌名：斜め45度の処世術

著者：小川哲

定価：1650円（税込）

判型・ページ数：四六判・176P

ISBN:978-4-484-22159-5

発売日：2026年4月17日(金)

発行元：CEメディアハウス

Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/4484221594(https://www.amazon.co.jp/dp/4484221594)

楽天ブックス： https://books.rakuten.co.jp/rb/18578460(https://books.rakuten.co.jp/rb/18578460)

★電子書籍も同時発売

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