未来を担う高校生が丸の内へ！クエストカップ2026 全国大会 いちご企業賞・準企業賞の2チームがいちご本社に来社！

いちご株式会社

いちごは、人々の豊かな暮らしを支える「サステナブルインフラ企業」です。

いちごは、SR（スチューデント・リレーションズ）活動として、日本の将来を担う中高生を対象に、企業見学の受け入れ（2025年度:16校 157名）や地域探究学習など様々な活動支援を積極的に行っております。これらの活動を通じて、多様な顧客層とのコミュニケーション、認知度の向上とファンを増やすことによる継続的な人財の確保、CSR 活動強化などにつなげ、次世代を担う学生との交流を通じた企業価値向上を目指しております。

2025年度は、SR活動のさらなる強化に加え、社内人財の育成にもつなげる取り組みとして、株式会社教育と探求社（東京都千代田区、代表取締役社長：宮地勘司）が企画・提供する探究学習プログラム「コーポレートアクセス」に参画しております。

本取り組みの一環として、2026年3月18日、クエストカップ2026 全国大会において当社ミッションで見事にいちご企業賞・準企業賞を受賞した、いちご大福チーム（トキワ松学園高等学校）と、焼肉弁当チーム（大阪青凌高等学校）の2チームを丸の内本社に迎え、来社プログラムを実施いたしました。

※受賞チームの詳細は、以下2026年3月11日付リリースをご参照ください。

www.ichigo.gr.jp/news/p_news_file/file/Ichigo_20260311_Quest_Cup_JPN.pdf(https://www.ichigo.gr.jp/news/p_news_file/file/Ichigo_20260311_Quest_Cup_JPN.pdf)

■ 当日のプログラムについて

[懇親会]

集合時にはやや緊張した様子も見られた学生の皆さんにリラックスしていただくため、軽食として、受賞チーム名にちなんだ焼肉弁当といちご大福をサプライズで用意いたしました。

学生の皆さんにも大変好評で、自然と会話が生まれ、学生同士の交流が深まるとともに、緊張が和らぐひとときとなりました。

また、食事の合間には学校訪問を行った社員なども加わり、会場は笑顔あふれる和やかな雰囲気に包まれました。

[オフィスツアー]

オフィス見学では、執務エリアや共用スペースをご案内し、実際に働く環境や社員の働き方に触れていただきました。見学の中では、業務内容や目的に応じて、集中スペース、Web会議ブース、社員同士が集まり対話しやすいエリアなど、多様な働き方を支えるオフィス設計についてもご説明いたしました。社員一人ひとりの働き方に合わせた環境を整えることで、自然なコミュニケーションや新たなアイデアの創出につなげている点について、学生の皆さんも興味深く耳を傾けていました。また、見学中には社員との会話も生まれ、学生の皆さんにとって働くことをより具体的にイメージする機会となるとともに、社員にとっても自身の働き方を見つめ直すきっかけとなるなど、双方にとって学びのある時間となりました。

[企画プレゼンテーション]

受賞チームによるプレゼンテーションでは、いちごから提示したミッション「わたしの豊かさが伝播する、いちごの新プロジェクトを提案せよ！」のもと、1年間の探究の成果として、それぞれが独自の視点で「わたしの豊かさ」を再定義し、具体的な事業アイデアとして提案が行われました。

当初は、学生ならではの発想や表現に対して先入観を持って見ていた社員も、演出やストーリーに引き込まれていく中で、自身の固定観念や視野の狭さに気づかされる場面があったとの声が聞かれました。また、いちごという企業に対して真摯に向き合い、真剣に考え抜かれた提案に対し、純粋な喜びや感謝の気持ちを抱く社員も多く見られました。

さらに、「嫌なことをポジティブに転換する」という着眼点や、「世界のネガティブな要素をポジティブな視点へと変えていく」という発想に触れ、これからの社会や若い世代の価値観について考えさせられるとともに、自らの在り方や事業について見つめ直すきっかけとなったという声もありました。

[学生・社員交流会]

いちごの役職員、学生、そして担任の先生を交えた交流の時間では、仕事や学校生活にとどまらず、将来の展望や日常の過ごし方、趣味など、多様なテーマで会話が広がりました。

立場や世代を越えて率直に言葉を交わす中で、学生にとっては働くことや社会との関わりをより具体的にイメージする機会となり、社員にとっても、若い世代の価値観や関心に直接触れることで、新たな気づきや学びを得る時間となりました。

こうした双方向のコミュニケーションは、いちごがサステナブルインフラ企業として目指す「人々の豊かな暮らし」を支えるうえでの原点を見つめ直す機会であるとともに、多様な視点を取り入れた価値創出や、次世代との継続的な関係構築につながる重要な取り組みであると考えています。

本取り組みは、企業が提示するテーマを起点に、若い世代が社会課題と向き合い、構想を形にする実践の場です。いちごはミッションの提供を通じて、次世代が社会を主体的に描く機会を支援しています。

また、今回の来社プログラムを通じて、学生と社員が直接対話し、相互に学び合うことで、本取り組みの価値をより一層実感する機会となりました。社員にとっても、多様な価値観や柔軟な発想に触れる貴重な機会となっています。

今後もいちごは、SR活動を継続・発展させながら、企業活動を通じて社会とともに成長し、新たな価値創造に挑戦してまいります。

※ 本リリースに関するお問合せ先 いちご広報担当 03-4485-5515