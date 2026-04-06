ロングセラードーナツを生み出した創業80年のかりんとうメーカーが放つ、「瀬戸内レモン」のしっとりミニドーナツが新登場

東京カリント株式会社

東京カリント株式会社（本社：東京都板橋区）は、このたび、こだわりの原材料を使い、レモンの香りとしっとり食感を楽しめる「瀬戸内レモンのミニリングドーナツ」を2026年4月6日（月）に新発売いたしました。春夏向けの爽やかな風味を手軽にお楽しみいただける、ひとくちサイズのドーナツです。

瀬戸内レモンのミニリングドーナツ

「瀬戸内レモンのミニリングドーナツ」は、瀬戸内産レモン（産地証明取得済み）を使用し、素材にこだわった美味しさをお楽しみいただけるミニドーナツです。柔らかでしっとりとした食感のひとくちサイズのため、お子さまからご年配の方まで幅広い世代の皆さまにお召しあがりいただけます。

【開発背景】

現在は2022年から長く続いている「第5次ドーナツブーム」の最中と言われています。そのなかで弊社は様々なタイプのドーナツを調査・研究しながら、発売から21年にわたるロングセラー「ジャージー牛乳ドーナツ」のノウハウを活かしたミニリングドーナツの開発に力を入れてまいりました。このたび、ドーナツ商品開発の中核として製造工程や配合を設計しているベテラン研究員がコンセプト立案から商品化まで一貫して担当するという初の試みにより、春夏シーズンでも爽やかにご賞味いただけるこだわりの「瀬戸内レモンのミニリングドーナツ」が誕生いたしました。

瀬戸内レモンのミニリングドーナツ 盛りつけ例1

本品は瀬戸内地方で栽培される「瀬戸内レモン」の果汁を使用し、爽やかな酸味の中に感じるほのかな甘みやフレッシュな香りを口いっぱいに広げることにこだわった商品です。また、瀬戸内レモンが収穫後に防腐剤やワックスを使用しない「安心・安全」な食材であることや、柔らかくしっとりとしたドーナツの食感を追求したことで幅広い年代の方に手軽にお召しあがりいただけるドーナツに仕上がりました。

【瀬戸内レモンについて】

瀬戸内地域の温暖な気候は台風の襲来や雨の少なさもあり、レモン栽培に適しているといわれています。瀬戸内海沿岸地域で生産されたレモンが「瀬戸内レモン」と呼ばれ、爽やかな酸味やフレッシュな香りなどが評価され、近年人気となっています。

【商品概要】

■商品名：瀬戸内レモンのミニリングドーナツ

■内容量：120ｇ（個包装込み）

■発売日：2026年4月6日

■発売場所：・全国のスーパーマーケット

・東京カリント通販サイト

「蔵屋久兵衛オンラインショップ」

https://shop.tokyokarinto.co.jp

■価格：オープン価格

（想定小売価格400円前後（税込））

瀬戸内レモンのミニリングドーナツ 盛りつけ例2

■商品特徴：

(1)瀬戸内産レモンを使用

瀬戸内産のレモン果汁を使用しています。「瀬戸内レモン」の特徴である爽やかな香りと風味を感じていただけるドーナツになりました。

(2)柔らかでしっとりとした食感

柔らかなしっとり食感に仕上げました。

お子様からご高齢の方まで幅広い世代の皆さまにお召しあがりいただけます。

(3)便利で食べやすい形態

ミニサイズの個包装ドーナツです。直接手で触れずに便利にお召しあがりいただけます。

<会社概要＞

■会社名：東京カリント株式会社

■会社紹介：2026年9月に創業80周年を迎える油菓子総合メーカーです。

2021年10月15日に世界最大級※のかりんとうの製作に成功いたしました。※弊社調べ

オリジナルの発酵製法である “蜂蜜発酵仕込み” の「蜂蜜かりんとう」は発売から68周年を迎える現在でも全国で愛されるロングセラー商品です。

■本社所在地：東京都板橋区坂下二丁目6-15

■創業：昭和21年（1946年）9月

■設立：昭和26年（1951年）11月

■事業内容：菓子製造業

■URL：https://www.tokyokarinto.co.jp