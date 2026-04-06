書店連動型メディアミックスプロジェクト「ノクターンブックマーカー」リーディングイベント「スカーエピソード」開催決定！

日販セグモ株式会社

日販セグモ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：安井邦好）は、書店×物語連動型の新規メディアミックスプロジェクト「ノクターンブックマーカー」の世界を“声”で立ち上げるスペシャルリーディングイベント「スカーエピソード」を、2026年5月16日（土）にジュンク堂書店池袋本店にて開催いたします。

本イベントは、キャスト6名によるトーク、書き下ろし脚本によるリーディング、作品や書店にまつわる企画コーナーなどを通して、「ノクターンブックマーカー」の魅力を立体的に楽しめる90分の特別イベントです。

すでに作品を追いかけてくださっているファンの方はもちろん、声優ファンや女性向けIPファンの方にも、本作の世界観とキャラクターの魅力を多面的に体感いただける内容となっております。

■イベントコンセプト

傷が、開く。

「ノクターンブックマーカー」が描くのは、

胸の奥に残りつづける傷、

それでも人生を書き直そうとする青年たちの物語です。

本イベント「スカ―エピソード」は、この日のために用意された書き下ろし限定リーディングで、

キャラクターたちの傷にまつわる物語を濃密にお届けします。

本と人が出会い、物語が動き出すこの場所から、

ブックマーカーたちの内面、関係性、そしてこれから始まる物語の熱を、

声と会場体験で立ち上げます。

続くトークパートでは作品やキャラクターの魅力を深掘り。

加えて、作品や書店にちなんだ企画コーナーや、ファンの声を紹介するお便りコーナー、

今後の展開やグッズ情報に触れられるパートまで、

「知る」「好きになる」「これからを楽しみに待つ」が一度に体験できる構成です。

池袋本店から始まる「ノクターンブックマーカー」の新章を、

ぜひ会場で体感してください。

■イベント概要

・イベント名 ： ノクターンブックマーカー

スペシャルリーディングイベント

「スカーエピソード」

・開催日 ：2026年5月16日（土）

・会場 ：丸善ジュンク堂書店 池袋本店

・開催時間 ：１.17:45（開場17:25）

２.20:00（開場19:40）

・出演 ：神尾晋一郎／小笠原仁／宮崎雅也／加藤渉／堂島颯人／田丸裕臣

・内容 ：作品トーク、書き下ろしリーディング、企画コーナー、グッズ紹介 ほか

・チケット価格：9,900円（税込）※限定オリジナルグッズ付き

■本イベントの見どころ

・冒頭10分で「ノクターンブックマーカー」の世界へ入れる

映像とともにIPの魅力やこれまでの展開を振り返りながら、今後のスケジュールや最新情報にも触れていきます。

・キャスト陣による作品トークで、キャラクターの魅力を深掘り

キャラクターの関係性や作品世界の楽しみ方を、出演キャストの掛け合いとともに立体的にお届けします。声優ファンの方にも楽しんでいただける、ライブ感あるトークパートです。

・「スカーエピソード」の核となる書き下ろし限定リーディングを上演

この日のために用意された脚本を、キャスト陣の声でお届けします。キャラクターたちの傷に触れ、物語が動き出す瞬間を体感できる、本イベントの中心となる見どころです。

・作品×書店ならではのバラエティコーナー

「ノクターンブックマーカー」や書店、キャラクターにまつわる企画を通して、会場ならではの一体感をお楽しみいただけます。物語の重厚さだけでなく、キャストの魅力や掛け合いの面白さも味わえるパートです。

■ チケット特典

来場者限定で、以下の特典をお渡しいたします。

・イベント メインビジュアルを使用した限定オリジナルアクリルボード

・イベント メインビジュアルを使用した限定オリジナルポストカード

・リーディング台本をQRコードで閲覧できるオリジナル限定しおり

■チケット販売について

・販売開始日：2026年4月11日（土）10:00～4月26日（日）23:59

・当選発表：2026年4月30日（木）

・販売方法：チケットぴあ

・イベント特設ページ：https://hoshinoshoten.jp/event/nocturnbookmarkerjunkudoevent/ ‎

※ご来場に関する注意事項は公式サイトをご確認ください。

※公式サイト：https://nocturnbookmarker.com/

■今後の展開

本イベントを皮切りに、「ノクターンブックマーカー」では、リーディング企画・音声コンテンツ・書店連動施策など、物語体験を拡張する取り組みを継続して展開してまいります。

書店で物語に出会う体験を、今後もさらに進化させていく予定です。

◇「ノクターンブックマーカー」とは

「しおり」に選ばれた青年たち〈ブックマーカー〉が、消えていく本と記憶を守るために戦う物語。

実在する書店拠点と結びついたキャラクター体験として展開する、書店連動型メディアミックスプロジェクトです。

◇世界観・あらすじ

青年たちは、ある夜、キュレーターと名乗る男に「本の世界」へ導かれます。

本の世界では本を喰らう怪物〈蟲（バグ）〉が猛威を振るい、

現実世界からモノや記憶が消えようとしていました。

キュレーターは青年たちへ告げます。

〈蟲（バグ）〉を倒せば、失ったものを取り戻し、人生を「書き直す」機会を与える、と。

忘れられてしまう世界を守るために。

自分の傷を修復するために。

青年たちはブックマーカーとしての力を手にし、戦いへ身を投じていきます。

――その先に、より深い傷が待ち受けるとも知らずに。

◇「全国の書店で展開」×「しおりに選ばれた青年たち」

全国の書店拠点と結びついたキャラクターたちが登場し、キャラクターを「推す」体験が、そのまま本との新しい出会いへとつながっていきます。

作品世界と現実の書店が重なり合うことで、読書や来店そのものが物語体験へと変わっていくプロジェクトです。

＜対象店舗＞

MARUZEN＆ジュンク堂書店 札幌店

丸善 仙台アエル店

ジュンク堂書店 池袋本店

丸善 丸の内本店

丸善 横浜みなとみらい店

丸善 名古屋本店

丸善 京都本店

MARUZEN＆ジュンク堂書店 梅田店

丸善 岡山シンフォニービル店

ジュンク堂書店 広島駅前店

丸善 博多店

ジュンク堂書店 那覇店

magmabooks

■公式情報

【公式サイト】 https://nocturnbookmarker.com/

【公式X】 https://x.com/NBM_info

＜本件に関するお問い合わせ先＞

日販セグモ株式会社 マーケティング部 担当：鯵坂

TEL：03-6316-2094

Mail：ajisaka_r@nippan.co.jp