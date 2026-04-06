大阪府との包括連携協定の一環として 「春の全国交通安全運動」に初参加ユニバーサル・スタジオ・ジャパンが警察官と一緒に、地元大阪で“交通安全”を呼びかけ

合同会社ユー・エス・ジェイ◆ 綾小路麗華が高校生たちと交通安全を学び、府民へ向けてメッセージを発信「自転車の交通違反をなくすため、乗る方も乗らない方もルールを必ず知っておくこと！」◆ パークの仲間たちが、白バイ隊とパトカーの出発式を“超元気”に応援

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、本日2026年4月6日（月）に開催された「春の全国交通安全 運動」キャンペーンに初参加しました。開業25周年の今年は、“Discover U!!!（ディスカバー・ユー！！！）”をテーマに、25年分のエンターテイメントの力で地元大阪の皆さまをもっともっと盛り上げたいという思いから、パークを飛び出し様々な取り組みを実施しています。

大阪府庁本館正面玄関で開催された本キャンペーンの特別ゲストとして、毒舌トークで人気を博している、しゃべくり・ゼネラル・マネージャー（SGM）の「綾小路麗華」が登壇。持ち前のトークで、地元大阪に“交通安全”を呼びかけました。キャンペーン内では、MCと交通安全についてのトークセッションをはじめ、「Safety Bicycle推進校」プロジェクトに参加する府内の高校生と一緒に交通安全教室を実施。白バイ隊とパトカーの出発式にはパークの仲間たちも駆けつけ、吉村洋文大阪府知事、高校生と一緒に記念撮影を行いました。その後、パークの仲間たちは白バイ隊とパトカーの出動を“超元気”に応援しました。

今回は25年分の感謝を込めて、大阪府と一緒に地元大阪を“超元気”にしたいという思いから、大阪府との包括連携協定（2020年11月24日（火）締結）に基づく共同施策の一つとして、「春の全国交通安全運動」への参画が実現しました。

本日4月6日（月）午前10時頃、「春の交通安全運動」キャンペーンに、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンから「綾小路麗華」、「ウッディー・ウッドペッカー」、「ウィニー・ウッドペッカー」が参加しました。

特別ゲストとして招かれた「綾小路麗華」は、まず今春から交通反則通告制度が適用される自転車の交通安全について「自転車の交通違反をなくすため、乗る方も乗らない方もルールを必ず知っておくこと！」と 府民の皆さまへ向けて呼びかけました。また、ドライバーだけでなく、歩行者に向けて「道路をわたるときは横断歩道を利用すること！」「歩きスマホは事故の原因になるからダメ！」、そして「（路上横臥による事故が増加していることに対して）道路で寝ないようにしなさい！」とメッセージを送りました。

その後「綾小路麗華」は、交通安全教室にて警察官から出題されるクイズを、府内の高校生たちと一緒に取り組み、持ち前のトークで会場を盛り上げました。エンターテイメント溢れるパフォーマンスで楽しくわかりやすく、自転車の交通ルールを発信。あらためてヘルメットの着用や交通安全の大切さを、府民の皆さまに呼びかけました。

最後は、「ウッディー・ウッドペッカー」、「ウィニー・ウッドペッカー」も加わり、白バイ隊とパトカーの出発式を“超元気”に応援し、2026年の大阪府の交通安全を祈願しました。

■ユニバーサル・スタジオ・ジャパンが、日本三大祭りの一つ「天神祭」の船渡御に初参加！

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、地元大阪をさらに盛り上げるため、2026年7月に開催予定の 天神祭の船渡御に初参加します（予定）。この日のためにユニバーサル・スタジオ・ジャパン仕様にデコレーションされた船にクルーが乗り込み、本宮の夜に大川を彩ります。詳細については、後日公式WEBサイトで公開いたします。

■25周年を記念してユニバーサル・スタジオ・ジャパンが名付けたバラ「Discover U!!! ローズ」が登場！

ニューヨーク・エリアのセントラルパークにある「ローズ・オブ・フェイム」と、レストラン「ルイズ N.Y.ピザパーラー」の付近に、25周年を記念してユニバーサル・スタジオ・ジャパンが命名したバラ「Discover U!!! ローズ」が登場します。また“Discover U!!!”にちなみ、これから“知らないジブン”に出会う前の状態、その可能性を表す象徴として、真っ白なバラにこの名前をつけました。特別なネームプレートで飾られた、パークでしか見ることのできないバラ（咲き始め：5月上旬ごろ）を、ぜひお楽しみください。

＜参考情報＞

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの、未来につなぐ25周年のテーマは“Discover U!!!” 超刺激的なエンターテイメントの力で、“知らないジブンが騒ぎ出す” 特別な一年をお届けします！

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、2026年3月31日（火）、おかげさまで開業25周年を迎えました。四半世紀の感謝を込めて、25年の節目を祝ってエンターテイメントが溢れる“特別な一年”をお届けします。

25周年のテーマは“Discover U!!!（ディスカバー・ユー！！！）”アニバーサリーを盛大にお祝いするテーマ“Discover U!!!”には、想像を超えた“知らないジブン”に出会う“Discover You”と、パークの25年の歩みを振り返り、エンターテイメントの力を再発見する“Discover USJ”という2つの意味を込めています。

パークの超刺激的なエンターテイメントの力によって本来の自分らしさを解き放ち、自分自身にもっと“ワクワクドキドキ”し、日常に戻ってもその高揚感を持ち続けてほしい、それがパークの願いです。

25周年を迎えたユニバーサル・スタジオ・ジャパンに、どうぞご期待ください。

■ユニバーサル・スタジオ・ジャパンについて

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンはコムキャスト NBCユニバーサルグループに属しています。ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、国内のみならず海外からも多くのゲストが訪れるエンターテイメント、レジャー界における一大ランドマークとしての地位を築きあげています。ハリウッドの人気映画だけではなく、日本のアニメなどのさまざまな世界的人気エンターテイメント・ブランドをテーマとする本格的なアトラクションやショー、ゲストが思いきり楽しめるシーズナル・イベントなど、世界最高クオリティのエンターテイメントを提供しています。ここにしかない“超感動・超興奮”の忘れられない体験を通して、訪れるすべてのゲストが自分の殻を破り“超元気”になれる特別な場所です。

2001年の開業以来、常に革新をし続けており、「ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター」が絶大な人気を博しているほか、「ジュラシック・パーク」エリア一帯を滑走する画期的なフライングコースター「ザ・フライング・ダイナソー」、大人気エリア「ミニオン・パーク」ではミニオンたちが繰り広げる想像を超える“ハチャメチャ”が楽しめる「ミニオン・ハチャメチャ・ライド」、任天堂のゲームの世界をテーマにした「スーパー・ニンテンドー・ワールド」では、実際に自分の全身を使ってアソビの本能を解き放つ、これまでにない“アソビ体験”をお楽しみいただけるなど、次々と世界最高エンターテイメントを打ち出し、さらなる進化・成長を遂げています。2026年は、パーク開業25周年のテーマを“Discover U!!!”とし、 25年分の超刺激的なエンターテイメントの力で“知らないジブンが騒ぎ出す”特別な一年をお届けします。

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