魅惑の“ごろザク食感”。甘さ控えめイタリア産グラノーラ「MiAsa Granola」新発売！

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株式会社コトラトレーディング


株式会社コトラトレーディングは、「食卓応援隊」ブランドより「MiAsa（ミアーサ） Granola」を発売しました。やさしい甘さが特徴で、ヨーグルトや牛乳と合わせた朝食はもちろん、お菓子作りや料理にもアレンジできるグラノーラです。


甘さ控えめで毎日食べやすいグラノーラ


毎日の朝食に取り入れやすいよう、甘さを控えた味わいに仕上げています。甘すぎないため最後まで食べ飽きにくく、ヨーグルトや牛乳と合わせることで素材の風味をより引き立てます。朝食としてはもちろん、小腹が空いたときの軽食にもぴったりです。




美食の国「イタリア」で製造されたグラノーラ

美食の国として知られるイタリアで製造されたグラノーラを使用。


厳選されたオーツ麦を香ばしく焼き上げることで、素材本来の風味を引き出しました。


ヨーロッパ品質の製造環境で作られた、毎日の食卓に取り入れやすいグラノーラです。






ドライクランベリー12%配合の彩り


アメリカ・ウィスコンシン産のドライクランベリーを12%配合しています。爽やかな酸味と鮮やかな彩りがアクセントとなり、ヨーグルトやフルーツ、料理とも相性抜群です。






ヨーグルトや牛乳に合わせた定番の食べ方はもちろん、アイスクリームのトッピングやお菓子作り、サラダなど、さまざまなアレンジでお楽しみいただけます。やさしい甘さだからこそ、幅広い料理に合わせやすいグラノーラをぜひお楽しみください。


商品概要


商品名：MiAsa グラノーラ


ブランド：食卓応援隊


内容量：360g


参考価格：780円（税込）


販売先：Amazon／楽天市場／Yahoo!ショッピング


【各ECモール 販売ページ】


Amazon


https://amzn.asia/d/09t6Qb3m


楽天市場


https://item.rakuten.co.jp/auc-syoku/14405270/


Yahoo!ショッピング


https://store.shopping.yahoo.co.jp/foodsup/14405270-1.html




会社概要

会社：株式会社コトラトレーディング
所在地：〒123-0864 東京都足立区鹿浜5-2-12
代表者：キム キョンファン


事業内容：韓国食品の輸入・販売


URL：https://cotra.jp