魅惑の“ごろザク食感”。甘さ控えめイタリア産グラノーラ「MiAsa Granola」新発売！
株式会社コトラトレーディングは、「食卓応援隊」ブランドより「MiAsa（ミアーサ） Granola」を発売しました。やさしい甘さが特徴で、ヨーグルトや牛乳と合わせた朝食はもちろん、お菓子作りや料理にもアレンジできるグラノーラです。
甘さ控えめで毎日食べやすいグラノーラ
毎日の朝食に取り入れやすいよう、甘さを控えた味わいに仕上げています。甘すぎないため最後まで食べ飽きにくく、ヨーグルトや牛乳と合わせることで素材の風味をより引き立てます。朝食としてはもちろん、小腹が空いたときの軽食にもぴったりです。
美食の国「イタリア」で製造されたグラノーラ
美食の国として知られるイタリアで製造されたグラノーラを使用。
厳選されたオーツ麦を香ばしく焼き上げることで、素材本来の風味を引き出しました。
ヨーロッパ品質の製造環境で作られた、毎日の食卓に取り入れやすいグラノーラです。
ドライクランベリー12%配合の彩り
アメリカ・ウィスコンシン産のドライクランベリーを12%配合しています。爽やかな酸味と鮮やかな彩りがアクセントとなり、ヨーグルトやフルーツ、料理とも相性抜群です。
ヨーグルトや牛乳に合わせた定番の食べ方はもちろん、アイスクリームのトッピングやお菓子作り、サラダなど、さまざまなアレンジでお楽しみいただけます。やさしい甘さだからこそ、幅広い料理に合わせやすいグラノーラをぜひお楽しみください。
商品概要
商品名：MiAsa グラノーラ
ブランド：食卓応援隊
内容量：360g
参考価格：780円（税込）
販売先：Amazon／楽天市場／Yahoo!ショッピング
【各ECモール 販売ページ】
Amazon
https://amzn.asia/d/09t6Qb3m
楽天市場
https://item.rakuten.co.jp/auc-syoku/14405270/
Yahoo!ショッピング
https://store.shopping.yahoo.co.jp/foodsup/14405270-1.html
会社概要
会社：株式会社コトラトレーディング
所在地：〒123-0864 東京都足立区鹿浜5-2-12
代表者：キム キョンファン
事業内容：韓国食品の輸入・販売
URL：https://cotra.jp