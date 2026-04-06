魅惑の“ごろザク食感”。甘さ控えめイタリア産グラノーラ「MiAsa Granola」新発売！

株式会社コトラトレーディング

株式会社コトラトレーディングは、「食卓応援隊」ブランドより「MiAsa（ミアーサ） Granola」を発売しました。やさしい甘さが特徴で、ヨーグルトや牛乳と合わせた朝食はもちろん、お菓子作りや料理にもアレンジできるグラノーラです。

甘さ控えめで毎日食べやすいグラノーラ

毎日の朝食に取り入れやすいよう、甘さを控えた味わいに仕上げています。甘すぎないため最後まで食べ飽きにくく、ヨーグルトや牛乳と合わせることで素材の風味をより引き立てます。朝食としてはもちろん、小腹が空いたときの軽食にもぴったりです。

美食の国「イタリア」で製造されたグラノーラ

美食の国として知られるイタリアで製造されたグラノーラを使用。

厳選されたオーツ麦を香ばしく焼き上げることで、素材本来の風味を引き出しました。

ヨーロッパ品質の製造環境で作られた、毎日の食卓に取り入れやすいグラノーラです。

ドライクランベリー12%配合の彩り

アメリカ・ウィスコンシン産のドライクランベリーを12%配合しています。爽やかな酸味と鮮やかな彩りがアクセントとなり、ヨーグルトやフルーツ、料理とも相性抜群です。

ヨーグルトや牛乳に合わせた定番の食べ方はもちろん、アイスクリームのトッピングやお菓子作り、サラダなど、さまざまなアレンジでお楽しみいただけます。やさしい甘さだからこそ、幅広い料理に合わせやすいグラノーラをぜひお楽しみください。

商品概要

商品名：MiAsa グラノーラ

ブランド：食卓応援隊

内容量：360g

参考価格：780円（税込）

販売先：Amazon／楽天市場／Yahoo!ショッピング

【各ECモール 販売ページ】

Amazon

https://amzn.asia/d/09t6Qb3m

楽天市場

https://item.rakuten.co.jp/auc-syoku/14405270/

Yahoo!ショッピング

https://store.shopping.yahoo.co.jp/foodsup/14405270-1.html

会社概要

会社：株式会社コトラトレーディング

所在地：〒123-0864 東京都足立区鹿浜5-2-12

代表者：キム キョンファン

事業内容：韓国食品の輸入・販売

URL：https://cotra.jp