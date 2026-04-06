TVアニメ『あかね噺』と動画配信サービス「ぴあ落語ざんまい」のスペシャルコラボ企画がスタート！

ぴあ株式会社(C)末永裕樹・馬上鷹将／集英社・「あかね噺」製作委員会

ぴあ株式会社がお届けする、3,000本以上の落語の高座映像が定額見放題で楽しめる動画配信サービス「ぴあ落語ざんまい」と、今春放送開始の注目のTVアニメ『あかね噺』のスペシャルコラボ企画がスタート！ TVアニメに登場した落語の演目の高座映像をスペシャルコラボ企画サイトにて期間限定で無料公開します。

テレビ朝日系全国24局ネット“IMAnimation”枠・BS朝日ほかにて毎週土曜 夜11時30分より放送のTVアニメ『あかね噺』。主人公・桜咲朱音をはじめ、多彩なキャラクターたちが織りなす、落語の演目の数々。その魅力を現代の噺家たちによる活き活きとした高座映像でお楽しみください。

スペシャルコラボ企画サイトでは、4月4日(土)の初回放送にて登場した落語演目のうち、ぴあ落語ざんまいで配信中の3,000本以上の作品から「大工調べ」（春風亭柳枝、橘家圓太郎）、「芝浜」（柳家花緑）の高座映像を4月6日(月)正午より無料公開しました。

以降もTVアニメ放送後、翌月曜正午に登場演目の動画を公開予定です。

TVアニメを見た後はスペシャルコラボ企画サイトをチェック！

TVアニメ『あかね噺』

スペシャルコラボ企画サイト :https://rakugozanmai-akanebanashi.pia.co.jp/TVアニメ放送後、翌月曜正午に登場演目の動画をアップ予定！お楽しみに！

人気漫画がついにアニメ化

落語で頂点を目指す少女の青春譚

「週刊少年ジャンプ」で連載中の人気落語漫画をTVアニメ化。4月4日より毎週土曜日放送中。

幼い頃から落語家の父に憧れて育った主人公・桜咲朱音が、父の真打昇進をかけた舞台で起きた衝撃的な出来事をきっかけに、落語家の最高位“真打”を目指し、ライバルたちと競い合いながら成長していく――。話芸の魅力と青春ドラマが交差する注目作！

＞TVアニメ「あかね噺」公式サイト(https://akane-banashi.com/)

『あかね噺』落語監修・林家木久彦よりメッセージ

ぴあ落語ざんまいへようこそおいでくださいました。TVアニメ『あかね噺』の落語監修を担当します、林家木久彦です。

こちらのサイトでは『あかね噺』の作中で登場した演目を、番組放送の翌週月曜正午に無料公開しています。

落語、特に古典落語と呼ばれるものは、それぞれの家庭のカレーライスに個性があるように、同じ物語でも落語家によって演出や雰囲気が変わってきます。 音楽で言うとみんなで有名曲をカバーしている感じですね。

ここに挙げられている動画以外にも有料コンテンツの方へ進むとたくさんの高座映像があります。落語家ごとの語り口、声、着物の着こなし、お顔の好みなどから是非みなさんの"推し"になるような楽しいおじさん達をご堪能くださいませ。

そして生の落語体験には寄席がオススメです！

画面の新宿末廣亭を含めて都内には4軒の寄席がありますので、そちらもどうぞよろしくお願いいたします。

それでは、

落語の世界へ皆さんをご案なぁ～～い！

「ぴあ落語ざんまい」について

スペシャルコラボ企画サイト :https://rakugozanmai-akanebanashi.pia.co.jp/「ぴあ落語ざんまい」 × TVアニメ『あかね噺 』スペシャルコラボ企画サイト

落語の高座映像をスマホやパソコンでいつでもどこでも定額見放題で楽しめる動画配信サービス「ぴあ落語ざんまい」。配信コンテンツは3,000本以上！ 落語界の重鎮から期待の若手まで、登場する芸人は総勢200名以上！ 人間国宝や人気落語家、期待の若手のほか、落語以外に講談師・浪曲師の高座映像もお届けしています。

１. 3,000本以上の落語の高座映像がスマホ、パソコンで見放題！

２. 落語界の重鎮から期待の若手まで、登場する芸人は総勢200名以上！

３."話芸の殿堂"新宿末廣亭で収録した珠玉のコンテンツが満載

４. 新着コンテンツも続々登場

また、ただいま新規入会の初月無料キャンペーンを実施中。新規入会日(有料会員登録)から1ヶ月間は無料で高座映像の見放題サービスをお楽しみいただくことが出来ます。

ぴあ落語ざんまい配信ラインアップ

ぴあ落語ざんまい公式サイト :https://rakugo-zanmai.pia.co.jp/promotion

(2026年4月6日現在)

［※五十音順］

一玄亭米多耦

入船亭扇橋

入船亭扇好

入船亭扇蔵

入船亭扇太

入船亭扇辰

入船亭扇白

入船亭扇遊

桂阿か枝

桂歌助

桂歌蔵

桂右團治

桂梅團治

桂枝太郎

桂吉坊

桂銀治

桂源太

桂小右治

桂小梅

桂小南

桂小文三

桂咲之輔

桂笹丸

桂三四郎

桂治門

桂翔丸

桂伸衛門

桂扇生

桂竹千代

桂竹丸

桂夏丸

桂白鹿

桂春之輔

桂春若

桂ひな太郎

桂福團治

桂福留

桂福丸

桂福矢

桂文月

桂文華

桂文治

桂文雀

桂文生

桂鞠輔

桂まん我

桂やまと

桂優々

桂雪鹿

桂幸丸

雷門音助

雷門小助六

川柳つくし

神田阿久鯉

神田京子

神田松鯉

神田陽子

神田蘭

金原亭生駒

金原亭馬治

金原亭馬太郎

金原亭馬の助

金原亭小駒

金原亭小馬生

金原亭駒三

金原亭伯楽

金原亭馬生

金原亭馬遊

金原亭世之介

金原亭龍馬

五街道雲助

古今亭圓菊

古今亭菊志ん

古今亭菊太楼

古今亭菊千代

古今亭菊之丞

古今亭菊春

古今亭菊丸

古今亭菊龍

古今亭ぎん志

古今亭駒治

古今亭寿輔

古今亭志ん橋

古今亭志ん五

古今亭志ん雀

古今亭志ん輔

古今亭志ん丸

古今亭志ん彌

古今亭志ん陽

古今亭伝輔

古今亭雛菊

古今亭文菊

古今亭佑輔

五明樓玉の輔

三笑亭夢丸

三遊亭愛楽

三遊亭あら馬

三遊亭伊織

三遊亭歌司

三遊亭歌彦

三遊亭歌武蔵

三遊亭歌奴

三遊亭圓歌

三遊亭圓雀

三遊亭圓丸

三遊亭鬼丸

三遊亭歌実

三遊亭歌る多

三遊亭吉窓

三遊亭兼好

三遊亭兼太郎

三遊亭ごはんつぶ

三遊亭志う歌

三遊亭丈二

三遊亭朝橘

三遊亭天どん

三遊亭とん馬

三遊亭花金

三遊亭萬窓

三遊亭遊喜

三遊亭遊三

三遊亭遊史郎

三遊亭遊之介

三遊亭遊馬

三遊亭律歌

三遊亭わん丈

春風亭愛橋

春風亭一蔵

春風亭いっ休

春風亭一左

春風亭一朝

春風亭かけ橋

春風亭鯉枝

春風亭三朝

春風亭笑好

春風亭正朝

春風亭昇乃進

春風亭勢朝

春風亭朝枝

春風亭傳枝

春風亭梅朝

春風亭百栄

春風亭鯉づむ

春風亭柳枝

春風亭柳太郎

春風亭柳朝

笑福亭羽光

笑福亭學光

笑福亭喬路

笑福亭喬介

笑福亭恭瓶

笑福亭茶光

笑福亭松五

笑福亭笑有

笑福亭松喬

笑福亭生喬

笑福亭生寿

笑福亭伯枝

笑福亭風喬

笑福亭福笑

笑福亭里光

笑福亭呂好

笑福亭呂翔

笑福亭和光

松柳亭鶴枝

蜃気楼龍玉

隅田川馬石

昔昔亭A太郎

昔昔亭喜太郎

昔昔亭桃太郎

昔昔亭桃之助

台所おさん

宝井琴調

瀧川鯉橋

瀧川鯉舟

瀧川鯉白

橘ノ圓満

橘家圓十郎

橘家圓太郎

橘家蔵之助

橘家文吾

立川吉幸

立川幸朝

立川成幸

玉川奈々福

露の五九洛

露の新幸

露の眞

露の瑞

露の都

露の紫

桃月庵こはく

桃月庵白浪

八光亭春輔

初音家左橋

林家卯三郎

林家木久彦

林家きく麿

林家希林

林家錦平

林家しん平

林家そめすけ

林家染八

林家種平

林家つる子

林家鉄平

林家彦三

林家まめ平

春風一刀

春雨や雷蔵

むかし家今松

夢月亭清麿

森乃石松

柳家あお馬

柳家一琴

柳家一九

柳家海舟

柳家花ごめ

柳家花飛

柳家花緑

柳家勧之助

柳家吉緑

柳家喬之助

柳家圭花

柳家小袁治

柳家小さん

柳家小三太

柳家小団治

柳家小はぜ

柳家小八

柳家小ふね

柳家小平太

柳家小満ん

柳家小もん

柳家小里ん

柳家権太楼

柳家さん花

柳家さん喬

柳家三語楼

柳家さん八

柳家さん福

柳家花いち

柳家はん治

柳家風柳

柳家平和

柳家やなぎ

柳家緑助

柳家わさび

吉原朝馬

柳亭市若

柳亭燕三

柳亭燕路

柳亭こみち

柳亭左龍

柳亭信楽

柳亭芝樂

柳亭明楽

鈴々舎馬桜

鈴々舎馬風

鈴々舎馬るこ

鈴々舎美馬

※各配信作品はぴあ落語ざんまいにてご確認ください。

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