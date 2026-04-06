Pets Tokyo、2026年度入社式を開催

Lehman Holdings株式会社

Lehman Holdings株式会社のグループ会社である、Pets Tokyo株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：Raymond）は、2026年度の入社式を開催し、新たに複数名の新入社員を迎えました。

当日はやや緊張した面持ちの新入社員たちでしたが、自己紹介ではそれぞれが今後の目標や意気込みを語り、これからの成長を感じさせる場となりました。

「わんちゃん一頭一頭に寄り添えるトリマーになりたい」

「多くの経験を積み、信頼されるスタッフを目指したい」

といった前向きな声が多く聞かれ、今後の活躍が期待されます。

■ “Pets Tokyoらしさ”を大切にした入社式

当社の入社式は、形式にとらわれすぎない、温かみのある雰囲気が特徴です。

先輩スタッフからは、これまでの経験や成長の過程についてのメッセージが送られ、新入社員にとって今後の働き方をイメージする機会となりました。

実際の現場での体験や乗り越えてきた課題など、リアルな声を共有することで、安心感とモチベーション向上につながる時間となりました。

■ 今後の取り組み

新入社員は今後、各店舗にて勤務を開始し、実務を通じてスキルの習得を進めてまいります。

Pets Tokyoでは、個々の成長スピードに合わせた教育体制を整え、スタッフ一人ひとりが長く活躍できる環境づくりに注力しています。

今後もサービス品質の向上とともに、人材育成にも力を入れてまいります。

■ 採用について

Pets Tokyoでは、事業拡大に伴い新たな仲間を募集しています。

未経験からでも成長できる環境と、チームで支え合う文化のもと、安心してチャレンジできる職場づくりを行っています。

ご興味をお持ちの方は、ぜひ採用情報をご覧ください。

Pets Tokyo株式会社について

Pets Tokyo採用サイトはこちら :https://recruit.petstokyo.com/

── Pets Tokyo は、“また行きたい”と思えるペット保育園。──

Pets Tokyoは、ペットと飼い主さんのための保育園を中心とした複合型ケアスペースです。

保育園、トリミング、ホテル、トレーニングまで、 すべてのサービスを“いつもの場所”で提供することで、わんちゃんにも、飼い主さんにも、安心と信頼がつながる暮らしをサポートします。

会社概要

会社名 ：Pets Tokyo株式会社

所在地 ：東京都千代田区平河町2-4-5 VORT平河町II5F

事業内容：

ペット保育園事業／ペットホテル事業／トリミング事業／動物病院事業／物販事業／動物愛護事業／スクール事業

URL ：https://petstokyo.com/

お問い合わせ

■メール

marketing@petstokyo.com

■SNS

Pets Tokyo公式Instagram

https://www.instagram.com/petstokyo_official/

Pets Tokyo公式TikTok

https://www.tiktok.com/@petstokyo

プレス担当：菊地