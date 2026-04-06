ブレイン 「第7回 関西物流展」に出展

ミナトホールディングス株式会社

ミナトホールディングス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役会長兼グループCEO：若山健彦、証券コード：6862、以下ミナトホールディングス）のグループ会社である株式会社ブレイン（本社：宮城県仙台市、以下「ブレイン」）は、2026年4月8日（水）～10日（金）にインテックス大阪で開催される「第7回 関西物流展」に出展し、米国ゼブラ・テクノロジーズの正規代理店として、同社のバーコードスキャナやRFIDリーダー、業務用タブレット、産業用マシンビジョン／固定型スキャナ、ウェアラブルデバイスなどを展示し、物流現場のDXを加速するソリューションを広く発信いたします。

「関西物流展」は西日本最大の物流総合展です。深刻化する人材不足や環境負荷への対応、現場の効率化など、物流を取り巻く課題が加速する中、運輸・倉庫・流通関連団体の後押しの下、最新技術・設備・ソリューションを一堂に集め、活発な商談や共創が生まれる“業界のプラットフォーム”として2019年から開催されています。

ブレインの出展ブースでは物流現場の業務効率化と自動化を支援する最新ソリューションをご紹介し、米国ゼブラ・テクノロジーズ製品ならではの使いやすさを体感いただけます。皆さまのお越しをお待ちしております。

＜ 展示会の概要 ＞

[表: https://prtimes.jp/data/corp/116037/table/42_1_a7cc25c452104921db0b246ce2995a3d.jpg?v=202604060951 ]