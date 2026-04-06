パチスロ「戦国コレクション」シリーズ最新作『戦国コレクション６』発売決定！
株式会社コナミアミューズメント
株式会社コナミアミューズメントは、スマスロ新機種『戦国コレクション６』(製造元／株式会社コナミアミューズメント)を発売することをお知らせいたします。
本機は、シリーズお馴染みの「シナリオ管理型AT」に加え、参戦する武将によってAT性能が変化する新機能「武将参戦システム」を搭載しております。
さらに、規定リプレイ回数到達で10ゲームの間リプレイがレア役へ変換される「リプレイ変換システム」を新たに追加。
「シナリオ管理型AT」 × 「武将参戦システム」 × 「リプレイ変換システム」 により、革新的なゲーム性を実現しました。
パチスロ『戦国コレクション６』は、2026年7月稼働開始予定です。ぜひご期待ください。
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タイトル：戦国コレクション６
メーカー：コナミアミューズメント
稼働日：2026年7月予定
著作権表記：(C)Konami Digital Entertainment,NAS/「戦国コレクション」製作委員会 (C)Konami Amusement
お問合わせ先：お客様相談室
TEL：0570-086-573 平日: 10:00～18:00 (休み: 土日祝日)
メール：サイトの「メールでのお問い合わせ」をご利用ください。
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