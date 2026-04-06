アーダーエラー、初の公式アンバサダーに俳優ビョン・ウソクを起用

株式会社FIVE SPACE JAPANADERERROR初の公式アンバサダー、ビョン・ウソク

グローバルファッションクリエイティブブランドADERERRORは、ブランド初となるアンバサダーに俳優ビョン・ウソクを迎えたプロジェクト「Poetic Project (ポエティック・プロジェクト)」を公開しました。同プロジェクトはブランドの新たな創造的旅路を告げる取り組みで、第一のペルソナをビョン・ウソクがつとめます。

「Poetic Project」は、叙事的なクリエイティブを通じてアーティスト固有の世界観を拡張する芸術的メッセージを提示するプロジェクトです。ADERERRORは、ブランドキャンペーンの枠を超えた本プロジェクトにおいてファッションが持つ視覚的な華やかさだけでなく、アーティストが有する真正性と個性をブランド独自の視覚言語で再解釈し、「Poetic Universe」という新たな次元の芸術的コンテンツを提示していきます。

ADERERROR初の公式アンバサダーとして、「Poetic Project」の最初の主人公に選ばれたビョン・ウソクは、ADERERRORが絶えず探求してきた「青春」という多層的な価値観を体現するペルソナであると同時に、ブランドが掲げる「ポストミニマル（Post Minimal）」の本質と深く通じている。

公開されたコンテンツの中でョン・ウソクは、ADERERRORのシルエットとクラフト的ディテールをまとい、時代を象徴するアイコンとしての圧倒的な存在感を放っています。

「ブランドと長きにわたり関係を築いてきたビョン・ウソク氏と共に第一歩を踏み出すことができ、 Poetic Projectは、より一層意義深いものとなりました。本プロジェクトは、ビョン・ウソク氏の叙事をADERERRORの美学的視点で投影し、一つの芸術的地平を形成しようとする創造的な実践です。ビョン・ウソク氏と共に描くPoetic Universeで、ファッションを超え文化と時代精神を内包する新たな指標を創造したいと考えています。」 ADERERROR

ADERERRORの初のアンバサダーに抜擢されたビョン・ウソクは、放送を控え大きな注目を集めるドラマ「21世紀の大君夫人」の主演を務めています。ドラマの放送と連動して展開される「Poetic Project」は、26SSメインコレクション「EUREKA MOMENT」のメインフィルムおよびビジュアルの公開を皮切りに、ブランドの美学を反映した多彩な芸術的コンテンツを順次公開する予定です。

プロジェクトのスペシャルムービー：

YouTube shorts：https://www.youtube.com/shorts/76KUbMPkEFs

Instagram：https://www.instagram.com/p/DWqCLEyEd4b/

※ADERERROR公式ソーシャルメディア(https://www.instagram.com/_adererror/)およびウェブサイト(https://www.adererror.com/en)にて詳細をご確認いただけます。

About ADERERROR（アーダーエラーについて）

アーダーエラー(ADERERROR)はファッションを基盤にした文化コミュニケーションブランドです。アーダーエ ラー(ADERERROR)は「But near missed things」というブランドスローガンのもと、日常で予期しない体験を 感じられるような活動に注力しています。これにより、アーダーエラー (ADERERROR)は大衆の驚嘆と期待を 呼び起こし、日常の楽しみに満ちた未来を実現します。