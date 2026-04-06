【カシモWiMAX】法人契約の累計開通台数が3万台、開通社数は2万社を突破！
株式会社マーケットエンタープライズの連結子会社である株式会社MEモバイル(東京都墨田区、代表取締役社長：加茂 知之）は、法人契約の累計開通台数が3万台、開通社数が2万社を突破したことをお知らせいたします。
実際に導入いただいている法人ユーザーへ行ったアンケート調査（2025年9月～2026年3月実施）の結果を公開いたします。その結果、多くの企業様が「導入のしやすさ」と「圧倒的なコストパフォーマンス」を高く評価いただいていることが明らかになりました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346131/images/bodyimage1】
■累計開通台数3万台突破の背景
近年のテレワークの定着や、サテライトオフィスの拡大、さらには建設現場や店舗でのDX化に伴い、高品質で安定した通信環境を「素早く」「安価に」構築したいという法人ニーズが急増しています。カシモWiMAXは、工事不要で届いたその日から利用できる利便性と、月額料金のシンプルさが支持され、この度大きな節目を迎えることができました。
■法人ユーザーへのアンケート調査結果
法人契約ユーザーを対象に実施した満足度調査の結果、以下のポイントが浮き彫りになりました。
1. 初期設定の満足度は95%超
「設置・初期設定は簡単でしたか？」という設問に対し、有効回答の95.2%が「非常に簡単（すぐにできた）」と回答しました。複雑な設定や工事の立ち会いが不要な点が、IT担当者の負担を軽減し、スムーズな導入を支えています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346131/images/bodyimage2】
2. カシモWiMAXを選んだ理由
多くの法人様が他社サービスと比較検討した結果、カシモWiMAXを選択されています。その背景には、「月々の通信コストを最小限に抑えたい」という経営的判断と、「急なプロジェクトですぐにネット環境が必要」という現場のニーズ、その双方に当サービスが合致しているためです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346131/images/bodyimage3】
3. 主な利用用途と満足度
主な用途は「オンライン会議・テレワーク」が中心となっており、ビジネスの基盤として活用されています。全体満足度は10段階中「7.19」と高く、安定した通信品質を提供し続けています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346131/images/bodyimage4】
■法人担当者からのコメント
法人契約3万台という節目を迎え、心より感謝申し上げます。私たちが最も大切にしているのは、単なる端末の提供ではなく、その先にあるお客様のビジネスが加速し、関わる全ての人が笑顔になっていただける瞬間です。今後も、お客様一人ひとりのニーズに寄り添い、柔軟で誠実なサポートを通じて、皆様の挑戦を支える最良のパートナーであり続けられるよう努めてまいります。
■カシモWiMAX 法人向けサービス概要
カシモWiMAXは、ビジネスの機動力とコストパフォーマンスを最大化するために設計された法人向けWi-Fiサービスです。
1. 圧倒的な導入スピード
工事不要・最短即日発送・契約時の書類提出も不要で、煩わしい準備なしでスムーズな導入が可能です。
2. 業界最安級・シンプルで明快な料金体系
どれだけ使っても月額料金が変動しないシンプルな定額制で、毎月のコストが一定なため予算管理が容易になり、経営的な安心感を提供します。
3. 5G対応の高速・広域通信とデータ容量無制限
実際に導入いただいている法人ユーザーへ行ったアンケート調査（2025年9月～2026年3月実施）の結果を公開いたします。その結果、多くの企業様が「導入のしやすさ」と「圧倒的なコストパフォーマンス」を高く評価いただいていることが明らかになりました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346131/images/bodyimage1】
■累計開通台数3万台突破の背景
近年のテレワークの定着や、サテライトオフィスの拡大、さらには建設現場や店舗でのDX化に伴い、高品質で安定した通信環境を「素早く」「安価に」構築したいという法人ニーズが急増しています。カシモWiMAXは、工事不要で届いたその日から利用できる利便性と、月額料金のシンプルさが支持され、この度大きな節目を迎えることができました。
■法人ユーザーへのアンケート調査結果
法人契約ユーザーを対象に実施した満足度調査の結果、以下のポイントが浮き彫りになりました。
1. 初期設定の満足度は95%超
「設置・初期設定は簡単でしたか？」という設問に対し、有効回答の95.2%が「非常に簡単（すぐにできた）」と回答しました。複雑な設定や工事の立ち会いが不要な点が、IT担当者の負担を軽減し、スムーズな導入を支えています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346131/images/bodyimage2】
2. カシモWiMAXを選んだ理由
多くの法人様が他社サービスと比較検討した結果、カシモWiMAXを選択されています。その背景には、「月々の通信コストを最小限に抑えたい」という経営的判断と、「急なプロジェクトですぐにネット環境が必要」という現場のニーズ、その双方に当サービスが合致しているためです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346131/images/bodyimage3】
3. 主な利用用途と満足度
主な用途は「オンライン会議・テレワーク」が中心となっており、ビジネスの基盤として活用されています。全体満足度は10段階中「7.19」と高く、安定した通信品質を提供し続けています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346131/images/bodyimage4】
■法人担当者からのコメント
法人契約3万台という節目を迎え、心より感謝申し上げます。私たちが最も大切にしているのは、単なる端末の提供ではなく、その先にあるお客様のビジネスが加速し、関わる全ての人が笑顔になっていただける瞬間です。今後も、お客様一人ひとりのニーズに寄り添い、柔軟で誠実なサポートを通じて、皆様の挑戦を支える最良のパートナーであり続けられるよう努めてまいります。
■カシモWiMAX 法人向けサービス概要
カシモWiMAXは、ビジネスの機動力とコストパフォーマンスを最大化するために設計された法人向けWi-Fiサービスです。
1. 圧倒的な導入スピード
工事不要・最短即日発送・契約時の書類提出も不要で、煩わしい準備なしでスムーズな導入が可能です。
2. 業界最安級・シンプルで明快な料金体系
どれだけ使っても月額料金が変動しないシンプルな定額制で、毎月のコストが一定なため予算管理が容易になり、経営的な安心感を提供します。
3. 5G対応の高速・広域通信とデータ容量無制限