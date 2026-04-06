日本の美容外科市場の規模、シェアレポート、成長要因および予測（2026年～2036年）
KD Market Insightsは、「日本の美容外科市場の将来動向および機会分析 ― 2026年～2036年」と題した市場調査レポートの発行を発表しました。本レポートの対象範囲には、現在の市場動向および将来の成長機会に関する情報が含まれており、読者が情報に基づいたビジネス意思決定を行うことができます。本調査レポートでは、KD Market Insightsの研究者が一次および二次調査の分析手法を用いて、市場競争の評価、競合他社のベンチマーキング、およびそれらのGo-To-Market（GTM）戦略の理解を行っています。
日本の美容外科市場は、美容意識の高まり、技術の進歩、そして幅広い年齢層における美容施術の受容拡大を背景に、力強い成長を示しています。美容外科には、外見の改善を目的とした外科的および非外科的施術が含まれ、日本では美容基準の変化や高度な医療技術への信頼の高まりにより、その人気が増しています。
サンプルレポートはこちらから@ https://www.kdmarketinsights.jp/sample-request/890
市場規模とシェア
日本の美容外科市場は、2026年から2036年にかけて年平均成長率（CAGR）8.9％で成長し、2036年末までに128億米ドルに達すると予測されています。2025年の市場規模は58億米ドルと評価されています。
日本はアジア太平洋地域の美容外科市場において重要なシェアを占めており、高度な医療インフラと専門的な美容クリニックの存在に支えられています。非外科的施術は、低コスト、短い回復期間、リスクの低さから、より大きな市場シェアを占めています。
東京や大阪などの主要都市が市場を牽引しており、多数の美容クリニックと経験豊富な専門医が国内外の患者にサービスを提供しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346148/images/bodyimage1】
成長要因
日本の美容外科市場の成長を促進する主な要因は以下の通りです：
美容意識の高まり：日本の消費者は外見や身だしなみに強い関心を持っており、美容施術への需要を押し上げています。
高齢化社会：日本の高齢化により、フェイスリフト、ボツリヌストキシン注射、皮膚充填剤などのアンチエイジング治療の需要が増加しています。
低侵襲施術の人気上昇：レーザー治療や注入療法など、回復時間の短い施術が注目されています。
技術革新：レーザー技術、3Dイメージング、ロボット支援手術の進歩が安全性と治療効果を向上させています。
ソーシャルメディアとポップカルチャーの影響：デジタルプラットフォームやエンターテインメント業界による美容トレンドが施術への関心を高めています。
医療ツーリズムの成長：高品質な医療サービスにより、日本は美容施術を求める海外患者を引き付けています。
市場セグメンテーション
日本の美容外科市場は以下のように分類されます：
施術タイプ別：
外科的施術（フェイスリフト、鼻形成術、脂肪吸引、豊胸手術）
非外科的施術（ボツリヌストキシン注射、皮膚充填剤、レーザー治療、ケミカルピーリング）
利便性と低コストにより、非外科的施術が市場を主導しています。
性別：
女性（最大セグメント）
男性（急成長セグメント）
男性の美容需要も拡大しており、身だしなみやアンチエイジング目的での利用が増えています。
年齢層別：
18～30歳
31～50歳
50歳以上
31～50歳層が大きなシェアを占める一方、高齢層はアンチエイジング需要を牽引しています。
日本の美容外科市場は、美容意識の高まり、技術の進歩、そして幅広い年齢層における美容施術の受容拡大を背景に、力強い成長を示しています。美容外科には、外見の改善を目的とした外科的および非外科的施術が含まれ、日本では美容基準の変化や高度な医療技術への信頼の高まりにより、その人気が増しています。
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市場規模とシェア
日本の美容外科市場は、2026年から2036年にかけて年平均成長率（CAGR）8.9％で成長し、2036年末までに128億米ドルに達すると予測されています。2025年の市場規模は58億米ドルと評価されています。
日本はアジア太平洋地域の美容外科市場において重要なシェアを占めており、高度な医療インフラと専門的な美容クリニックの存在に支えられています。非外科的施術は、低コスト、短い回復期間、リスクの低さから、より大きな市場シェアを占めています。
東京や大阪などの主要都市が市場を牽引しており、多数の美容クリニックと経験豊富な専門医が国内外の患者にサービスを提供しています。
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成長要因
日本の美容外科市場の成長を促進する主な要因は以下の通りです：
美容意識の高まり：日本の消費者は外見や身だしなみに強い関心を持っており、美容施術への需要を押し上げています。
高齢化社会：日本の高齢化により、フェイスリフト、ボツリヌストキシン注射、皮膚充填剤などのアンチエイジング治療の需要が増加しています。
低侵襲施術の人気上昇：レーザー治療や注入療法など、回復時間の短い施術が注目されています。
技術革新：レーザー技術、3Dイメージング、ロボット支援手術の進歩が安全性と治療効果を向上させています。
ソーシャルメディアとポップカルチャーの影響：デジタルプラットフォームやエンターテインメント業界による美容トレンドが施術への関心を高めています。
医療ツーリズムの成長：高品質な医療サービスにより、日本は美容施術を求める海外患者を引き付けています。
市場セグメンテーション
日本の美容外科市場は以下のように分類されます：
施術タイプ別：
外科的施術（フェイスリフト、鼻形成術、脂肪吸引、豊胸手術）
非外科的施術（ボツリヌストキシン注射、皮膚充填剤、レーザー治療、ケミカルピーリング）
利便性と低コストにより、非外科的施術が市場を主導しています。
性別：
女性（最大セグメント）
男性（急成長セグメント）
男性の美容需要も拡大しており、身だしなみやアンチエイジング目的での利用が増えています。
年齢層別：
18～30歳
31～50歳
50歳以上
31～50歳層が大きなシェアを占める一方、高齢層はアンチエイジング需要を牽引しています。