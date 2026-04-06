日本の生殖補助医療（ART）市場の規模、シェア、成長要因および予測（2026年～2036年）
KD Market Insightsは、「日本の生殖補助医療（ART）市場の将来動向および機会分析 ― 2025年～2035年」と題した市場調査レポートの発行を発表しました。本レポートの対象範囲には、現在の市場動向および将来の成長機会に関する情報が含まれており、読者が情報に基づいたビジネス意思決定を行うことができます。本調査レポートでは、KD Market Insightsの研究者が一次および二次調査の分析手法を用いて、市場競争の評価、競合他社のベンチマーキング、およびそれらのGo-To-Market（GTM）戦略の理解を行っています。
日本の生殖補助医療（ART）市場は、出生率の低下、不妊症の増加、高度な不妊治療に対する認知度の向上を背景に、大きな成長を遂げています。生殖補助医療には、体外受精（IVF）、顕微授精（ICSI）、胚凍結などの医療技術が含まれ、個人やカップルの妊娠を支援します。高齢化や低出生率といった人口問題を抱える日本において、ARTは医療システムの重要な要素となっています。
サンプルレポートはこちらから@ https://www.kdmarketinsights.jp/contact-us
市場規模とシェア
日本のART市場は、2025年に約43億米ドルと評価され、2026年から2036年の予測期間において年平均成長率（CAGR）8.9％で成長し、2036年には約99億米ドルに達すると予測されています。不妊治療への需要増加や政府の支援政策により、市場は着実に拡大しています。
日本は世界最大級のART市場の一つであり、年間のIVF実施件数が非常に多い国です。市場は主に不妊治療クリニックや専門医療機関によって構成されており、近年では病院も生殖医療サービスの一環としてARTを提供するケースが増えています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346146/images/bodyimage1】
成長要因
日本のART市場の成長を促進する主な要因は以下の通りです：
出生率の低下：日本は世界でも最低水準の出生率に直面しており、不妊治療の利用が増加しています。
不妊率の上昇：ライフスタイルの変化、晩婚化、高齢出産の増加により、不妊症のケースが増えています。
政府の支援と保険適用：日本政府は一部の不妊治療を公的医療保険の対象とし、ARTの利用しやすさを向上させています。
技術革新：IVF、胚凍結、遺伝子スクリーニングの進歩により成功率が向上し、患者の増加につながっています。
認知度と受容性の向上：不妊治療に対する社会的スティグマが徐々に減少し、医療支援を求めるカップルが増えています。
不妊治療クリニックの増加：日本各地で専門クリニックが拡大し、ARTサービスへのアクセスが向上しています。
市場セグメンテーション
日本の生殖補助医療市場は以下のように分類されます：
手技別：
体外受精（IVF）
顕微授精（ICSI）
凍結胚移植（FET）
その他（ドナー制度、代理出産）
IVFは、日本で実施される手技の大半を占める主要セグメントです。
技術別：
新鮮胚移植
凍結胚移植
成功率の高さと柔軟性から、凍結胚移植の人気が高まっています。
エンドユーザー別：
不妊治療クリニック（最大セグメント）
病院
手術センター
患者タイプ別：
男性不妊
女性不妊
女性不妊がより大きなシェアを占めていますが、男性不妊も増加傾向にあります。
課題
力強い成長にもかかわらず、日本のART市場はいくつかの課題に直面しています。保険適用がある場合でも治療費が高額であることが、一部の患者にとって障壁となっています。また、ARTの成功率にはばらつきがあり、精神的・経済的負担につながる可能性があります。
日本の生殖補助医療（ART）市場は、出生率の低下、不妊症の増加、高度な不妊治療に対する認知度の向上を背景に、大きな成長を遂げています。生殖補助医療には、体外受精（IVF）、顕微授精（ICSI）、胚凍結などの医療技術が含まれ、個人やカップルの妊娠を支援します。高齢化や低出生率といった人口問題を抱える日本において、ARTは医療システムの重要な要素となっています。
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市場規模とシェア
日本のART市場は、2025年に約43億米ドルと評価され、2026年から2036年の予測期間において年平均成長率（CAGR）8.9％で成長し、2036年には約99億米ドルに達すると予測されています。不妊治療への需要増加や政府の支援政策により、市場は着実に拡大しています。
日本は世界最大級のART市場の一つであり、年間のIVF実施件数が非常に多い国です。市場は主に不妊治療クリニックや専門医療機関によって構成されており、近年では病院も生殖医療サービスの一環としてARTを提供するケースが増えています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346146/images/bodyimage1】
成長要因
日本のART市場の成長を促進する主な要因は以下の通りです：
出生率の低下：日本は世界でも最低水準の出生率に直面しており、不妊治療の利用が増加しています。
不妊率の上昇：ライフスタイルの変化、晩婚化、高齢出産の増加により、不妊症のケースが増えています。
政府の支援と保険適用：日本政府は一部の不妊治療を公的医療保険の対象とし、ARTの利用しやすさを向上させています。
技術革新：IVF、胚凍結、遺伝子スクリーニングの進歩により成功率が向上し、患者の増加につながっています。
認知度と受容性の向上：不妊治療に対する社会的スティグマが徐々に減少し、医療支援を求めるカップルが増えています。
不妊治療クリニックの増加：日本各地で専門クリニックが拡大し、ARTサービスへのアクセスが向上しています。
市場セグメンテーション
日本の生殖補助医療市場は以下のように分類されます：
手技別：
体外受精（IVF）
顕微授精（ICSI）
凍結胚移植（FET）
その他（ドナー制度、代理出産）
IVFは、日本で実施される手技の大半を占める主要セグメントです。
技術別：
新鮮胚移植
凍結胚移植
成功率の高さと柔軟性から、凍結胚移植の人気が高まっています。
エンドユーザー別：
不妊治療クリニック（最大セグメント）
病院
手術センター
患者タイプ別：
男性不妊
女性不妊
女性不妊がより大きなシェアを占めていますが、男性不妊も増加傾向にあります。
課題
力強い成長にもかかわらず、日本のART市場はいくつかの課題に直面しています。保険適用がある場合でも治療費が高額であることが、一部の患者にとって障壁となっています。また、ARTの成功率にはばらつきがあり、精神的・経済的負担につながる可能性があります。