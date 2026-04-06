中国大会優勝チームはサンフレッチェ広島F.Cジュニア（広島県）に決定 ＪＡ全農が各県の特産品で選手を後押し ～ＪＡ全農杯全国小学生選抜サッカー大会IN中国～

ＪＡ全農が特別協賛している「ＪＡ全農杯全国小学生選抜サッカー大会」（主催：日刊スポーツホールディングス）の中国大会が、４月４日（土）～４月５日（日）に山口県の山口きらら博記念公園で開催され、１２チーム、235名の小学生が出場しました。

２日間にわたり全２４試合が行われ、サンフレッチェ広島F.Cジュニア（広島県）が優勝しました。優勝したサンフレッチェ広島F.Cジュニア（広島県）と準優勝したオオタフットボールクラブ（岡山県）の２チームが、５月３日（日・祝）～５日（火・祝）に神奈川県の日産スタジアムで開催される決勝大会へ出場し、小学生日本一を目指します。

本大会は、全国９ブロック（北海道・東北・関東・北信越・東海・関西・中国・四国・九州）で地区大会が開催され、「ＪＡ全農チビリンピック2026 ＪＡ全農杯全国小学生選抜サッカー決勝大会」に出場する１６チームが決まります。

優勝したサンフレッチェ広島F.Cジュニア（広島県）

決勝戦はサンフレッチェ広島F.Cジュニア（広島県）が勝利！

４月５日（日）に行われた決勝戦は、サンフレッチェ広島F.Cジュニア（広島県）とオオタフットボールクラブ（岡山県）が対戦。第２ピリオドで失点するも、安定した試合運びを見せ、４－１で優勝を飾りました。





決勝戦の様子 （紫色ユニフォームがサンフレッチェ広島、黄色ユニフォームがオオタＦＣ）

開催地の山口県をはじめとした中国地区各県の食材を贈呈

閉会式では、全農広報・調査部 部長の澤田洋志が入賞チームと全出場選手へ、５県（鳥取県・島根県・岡山県・広島県・山口県）のお米や果物などの国産農畜産物を贈呈し激励しました。

全農は「アスリートの活躍を『ニッポンの食』で支える」をスローガンに、海外で活躍するスポーツ選手から将来を担う子どもたちを「ニッポンの食」で応援します。

あいさつする全農 澤田洋志

副賞贈呈

準優勝「オオタフットボールクラブ（岡山県）」

３位「レイサッカークラブ（岡山県）」

大会結果

特設ページやYouTubeで地区大会決勝戦を公開

各地区大会の決勝の様子は、日刊スポーツサイト内の本大会特設ページおよび、日刊スポーツの公式YouTubeチャンネルで公開予定（大会１週間後を予定）です。

＜ＪＡ全農杯全国小学生選抜サッカー大会 特設ＨＰ＞

ＵＲＬ：https://www.nikkansports.com/soccer/special/chibirin_2026/

＜YouTubeアカウント「日刊スポーツ」＞

ＵＲＬ：https://www.youtube.com/channel/UCiIOLClVfRzsDDwzT3eslIQ

TikTokでの配信

TikTokアカウント「ＪＡ全農チビリンピック」で、試合の模様や参加選手のコメントなど大会の様子を順次配信します。

ＵＲＬ：https://www.tiktok.com/@chibirinpic

ＪＡ全農杯全国小学生選抜サッカー 開催記念キャンペーン

応募方法：①Ｘアカウント「全農広報部スポーツ応援（@zennoh_sports）」をフォロー

②プレゼントキャンペーン投稿をリポスト

内 容：開催エリアの食材を抽選でプレゼント

＜全農広報部 スポーツ応援 公式Ｘアカウント＞

ＵＲＬ：https://x.com/zennoh_sports

出場選手への提供商品一覧

大会概要

（１）大会名称：ＪＡ全農杯全国小学生選抜サッカー大会

（２）主 催：日刊スポーツホールディングス

（３）後 援：（公財）日本サッカー協会

（４）主 管：各地区サッカー協会

（５）今後の予定：

Ｘアカウント「全農広報部 スポーツ応援」について

Ｘアカウント「全農広報部 スポーツ応援」では、スポーツに関わる情報や、全農が「食」を通じてアスリートの皆さんをサポートする取り組みなどを発信しています。本大会の模様も随時投稿します。 ＵＲＬ： https://x.com/zennoh_sports