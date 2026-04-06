漬物専門店「銀座若菜」（会社名：株式会社若菜、代表取締役：山田耕平）は、創業80年のご愛顧に感謝を込めて、オンラインショップ限定で全商品10％OFFキャンペーンを実施します。他にも、「香味一膳」や新商品「チーズの酒粕漬いちご」の限定販売、80周年記念グッズの販売を開始します。

得月楼と80年の歴史

銀座若菜の前身、文政十一年（１８２８年）に名古屋、納谷橋のたもとに開業した料亭は、幕末の詩人、頼山陽が清流堀川に映る月を眺めて作詞した一節から「得月楼」と名付けられました。天下一品と評された自家製〈みりん奈良漬〉の伝統の技と暖簾を受け継ぐかたちで〈おつけもの若菜〉は誕生いたしました。

お漬物にファンを！

若菜の旗印的な社内の合言葉として「お漬物に、ファンを！」という合言葉があります。これには、もっとお漬物を楽しんで（ＦＵＮ）もっと好きになって（ＦＡＮ）お漬物の世界に新しい風を吹き込んでいきたい（ＦAＮ）、という想いが込められています。

創業祭感謝セール【全商品10％OFF】

お客様への感謝の気持ちをこめて、銀座若菜オンラインショップでは全商品が10％OFFになるお得なキャンペーンを開催中です。（お買い物には、会員登録・ログインが必要となります。）キャンペーン期間：2026年4月4日（土）～2026年4月8日（水） ※オンラインショップ限定

発酵の味わいを次世代につなぐ「香味一膳」

https://www.ginzawakana.com?utm_source=PR&utm_medium=pr&utm_campaign=pr260406&utm_id=pr

若菜の原点でもある「奈良漬」をもっと気軽に、日々の食卓の中で、様々な年代の方にも楽しんでいただけたら。そんな思いと試行錯誤から「香味一膳」は誕生しました。仕上げ前の奈良漬を細かいダイス状に刻み、蓮根、生姜、しその実をアクセントに、特製醤油床でさっぱり軽やかに漬けあげています。

【商品概要】商品名： 香味一膳価格： 500円 (税込540円)内容量： 60g賞味期限： 30日 発売日： 2026年4月8日(水)販売店舗： 銀座若菜オンラインショップ、日本橋三越本店、銀座三越店、伊勢丹新宿店、大丸東京店、アトレ吉祥寺店、工場直売店オンラインショップ： https://www.ginzawakana.com/

春限定の大人のスイーツ「チーズの酒粕漬-いちご-」

https://www.ginzawakana.com/view/item/000000000855?utm_source=PR&utm_medium=pr&utm_campaign=pr260406&utm_id=pr

銀座若菜の人気商品＜銀座のチーズ＞シリーズから、数量・期間限定で、「チーズの酒粕漬-いちご-」を販売します。吟醸酒粕とみりん粕を合わせた特製の床で香り高く仕上げたクリームチーズの酒粕漬。そこに苺の果肉をたっぷり混ぜ込むことで、酒粕の風味と苺のやさしい甘みが調和した、大人のデザートチーズに仕上げました。

【商品概要】商品名： チーズの酒粕漬〈いちご〉価格： 630円 (税込680円)内容量： 60g賞味期限： 60日 (冷蔵)発売日： 2026年4月3日(金)販売店舗： 銀座若菜オンラインショップ、日本橋三越本店、銀座三越店、伊勢丹新宿店、大丸東京店、アトレ吉祥寺店、羽田空港、中部国際空港、工場直売店

80周年記念缶バッジを販売

https://www.ginzawakana.com/view/item/000000000860?utm_source=PR&utm_medium=pr&utm_campaign=pr260406&utm_id=pr

80周年に際して、よりお漬物ファンを広めたていきたいとの思いから、3種類の缶バッジを作成しました。

銀座若菜について

銀座若菜は昭和21年創業、昭和28年に銀座の地に開業した漬物専門店、今年で創業80年を迎えます。季節の浅漬や東京土産の漬物を中心に、オリジナリティあふれる創作漬物を一つ一つ手作りで製造および販売。多様な食があふれる現代の食卓にこそ活きる漬物の魅力を発信すべく、「漬ける、を新たに」のブランドコンセプトのもと、漬ける技と漬け床の文化を守りながら、伝統をアップデートするようなTOKYO TSUKEMONOを展開しています。

会社概要

会社名： 株式会社若菜本社・工場： 愛知県海部郡蟹江町蟹江本町ヤノ割46お客様相談室： 東京都中央区銀座6-6-1代表者： 山田耕平設立： 昭和31年2月28日事業内容： 漬物およびその関連商品の生産と販売【お客様お問い合わせ先】TEL：0120-54-5611HP：https://www.ginzawakana.com/e-mail：web@wakana.co.jp